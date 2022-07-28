Посол России заявила о возможности возобновления поставок газа в Болгарию

11 мая в пресс-службе правительства Болгарии сообщили, что страна договорилась о поставках с начала лета сжиженного природного газа (СПГ) из США по цене ниже, чем у «Газпрома», но цена не называлась. Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи премьера Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис. 13 мая Петков сообщил о договоренности о поставках газа в полном объеме с 1 июля с Азербайджаном.