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Посол России заявила о возможности возобновления поставок газа в Болгарию

Ведомости

Россия может возобновить поставки газа в Болгарию в любой момент, если страна произведет оплату по предложенной «Газпромом» схеме, сказала в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с «Газпромом», который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся», – отметила посол (цитата по ТАСС).

По ее словам, за последние два месяца в Болгарии выросли цены на газ, что усложняет ситуацию в энергетической сфере, несмотря на то, что страна заключила договор о поставках с Азербайджаном. Митрофанова отмечает, что это негативно сказывается и на населении, и на бизнесе.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, поскольку компании не оплатили топливо в рублях, как этого требует действующее российское законодательство. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании поставок газа для «шантажа».

На фоне отказа от поставок в Болгарию и Польшу спотовые цены на газ в Европе 27 апреля при открытии торгов выросли более чем на 20% к закрытию предыдущей сессии.

11 мая в пресс-службе правительства Болгарии сообщили, что страна договорилась о поставках с начала лета сжиженного природного газа (СПГ) из США по цене ниже, чем у «Газпрома», но цена не называлась. Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи премьера Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис. 13 мая Петков сообщил о договоренности о поставках газа в полном объеме с 1 июля с Азербайджаном.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных