Болгария договорилась о поставках газа из США
Болгария договорилась о поставках с начала лета сжиженного природного газа (СПГ) из США по цене ниже, чем у «Газпрома», ранее прекратившего перекачку этого топлива из-за отказа Софии платить за него в рублях. О договоренности по поставкам американского газа сообщает пресс-служба правительства страны.
«Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», — говорится в сообщении. Цена однако не называется. Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи премьера Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис.
Российский «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, на основании того, что компании не оплатили топливо в рублях, как требуется согласно указу президента Владимира Путина, касающегося расчетов за топливо со стороны недружественных стран.
Болгарская сторона заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору», где фигурирует оплата в евро. В Софии добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».
4 мая представитель «Газпрома» заявил, что Польша после прекращения прямых поставок из России начала получать газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.