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Экономика

Болгария договорилась о поставках газа из США

Ведомости

Болгария договорилась о поставках с начала лета сжиженного природного газа (СПГ) из США по цене ниже, чем у «Газпрома», ранее прекратившего перекачку этого топлива из-за отказа Софии платить за него в рублях. О договоренности по поставкам американского газа сообщает пресс-служба правительства страны.

«Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне», — говорится в сообщении. Цена однако не называется. Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи премьера Болгарии Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис.

Российский «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, на основании того, что компании не оплатили топливо в рублях, как требуется согласно указу президента Владимира Путина, касающегося расчетов за топливо со стороны недружественных стран.

Болгарская сторона заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору», где фигурирует оплата в евро. В Софии добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».

4 мая представитель «Газпрома» заявил, что Польша после прекращения прямых поставок из России начала получать газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

Ранее по теме: «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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