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Австрия создаст государственный резерв газа

Ведомости

Австрия планирует создать государственный резерв газа с запасом на три месяца, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцлера страны Карла Нехаммера на заседании кабинета министров.

«Именно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября», – сказал Нехаммер.

Эти запасы будут использоваться Австрией в случае «крайней необходимости». Часть резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое принадлежало «Газпрому». В настоящее время газохранилища страны заполнены на 51%.

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая компания Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Турбина должна была прибыть в Россию 24 июля, но застряла в Германии. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.

С 27 июля поставки по трубопроводу «Северный поток» были сокращены из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40 до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.

Ранее днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Bloomberg, что Россия будет поставлять в Европу минимальные объемы газа, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе составляет 62% от всех мощностей. Также она отметила, что «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».

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Ранее по теме: «Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных