Австрия создаст государственный резерв газа
Австрия планирует создать государственный резерв газа с запасом на три месяца, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцлера страны Карла Нехаммера на заседании кабинета министров.
«Именно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября», – сказал Нехаммер.
Эти запасы будут использоваться Австрией в случае «крайней необходимости». Часть резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое принадлежало «Газпрому». В настоящее время газохранилища страны заполнены на 51%.
В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая компания Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Турбина должна была прибыть в Россию 24 июля, но застряла в Германии. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
С 27 июля поставки по трубопроводу «Северный поток» были сокращены из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40 до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.
Ранее днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Bloomberg, что Россия будет поставлять в Европу минимальные объемы газа, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.
20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе составляет 62% от всех мощностей. Также она отметила, что «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».