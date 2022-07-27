Австрия создаст государственный резерв газа

С 27 июля поставки по трубопроводу «Северный поток» были сокращены из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40 до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.