«Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока»

«Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили. <...> Остаются открытыми вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей», — рассказал Маркелов (цитата по ТАСС).