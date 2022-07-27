«Газпром» обвинил Siemens в отказе ремонтировать двигатели для «Северного потока»
Компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». На компрессорной станции «Портовая» осталась только одна рабочая турбина, из-за чего прокачка газа была снижена. Об этом заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, до введения санкций Евросоюзом в отношении России у «Газпрома» не было проблем с получением отремонтированных двигателей. Сейчас же компания все еще ждет майскую поставку.
«Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили. <...> Остаются открытыми вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей», — рассказал Маркелов (цитата по ТАСС).
Тем временем еще несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens не выполняет их ремонт, добавляет замглавы «Газпрома».
Маркелов уточнил, что для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна — находиться в резерве. По его словам, сейчас на станции работает только один двигатель. У остальных есть технические неисправности.
25 июля «Газпром» сообщил, с 7:00 27 июля поставки газа по «Северному потоку» сократятся до 33 млн куб. м в сутки из-за остановки эксплуатации газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате объемы поставок российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня.
Ранее поставки по «Северному потоку» снизились до 40%, потому что Siemens не вернула вовремя турбину из-за санкций после ее ремонта в Канаде. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Спустя два дня заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что «Газпром» не выполняет свои обязательства по поставкам. По ее словам, препятствий для передачи России газовой турбины нет, однако власти Германии считают, что действия компании объясняются «политической борьбой».
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