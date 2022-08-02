Владельцы угольных портов просят не ужесточать наказание за экологические нарушения

Подготовленный Минтрансом законопроект логически увязан с другим проектом федерального закона от Минприроды, который ужесточает экологическую ответственность угольных стивидоров (в июне 2022 г. этот проект уже прошел первое чтение в Госдуме). Согласно документу, за невыполнение предписания надзорных органов в первый раз стивидору придется заплатить 100 000–200 000 руб., а при повторном нарушении штраф вырастет до 300 000–600 000 руб. Кроме того, в таком случае деятельность нарушителя может быть приостановлена на срок до 90 суток.