Владельцы угольных портов просят не ужесточать наказание за экологические нарушения

Владельцы угольных портов просят не ужесточать наказание за экологические нарушенияПотери их бизнеса могут достигать 10% оборота, или около $500-600 млн в год
Ассоциация морских торговых портов (АСОП) выступила с резкой критикой законопроекта Минтранса, который позволяет государству разрывать договор аренды со стивидорами (причалы при терминалах, гидротехнические сооружения и иная портовая инфраструктура находятся в госсобственности) из-за экологических нарушений при перевалке, дроблении и сортировке угля.
Соответствующие письма АСОП в конце июля 2022 г. направила в рабочую группу по реализации механизма «регуляторной гильотины», в Минтранс, Минэнерго, РСПП, совет потребителей по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» («Ведомости» ознакомились с обращениями).
Законопроект предусматривает возможность расторжения договоров аренды федерального имущества при неисполнении арендаторами предписаний контрольно-надзорных органов и решений судов по нарушениям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Его принятие, по мнению членов АСОП, «создаст ситуацию чрезмерного регулирования стивидорного бизнеса и дискриминации по виду деятельности» и может привести «к критическим последствиям» для отрасли.
В письмах говорится, что в случае расторжения договора аренды стивидорные компании не смогут продолжать перевалку в прежних объемах, что приведет к банкротствам предприятий и сокращению рабочих мест. Новый арендатор портового гидротехнического сооружения фактически не сможет заниматься перевалкой в связи с нахождением части объектов портов (например, собственно грузовых терминалов) в собственности у лица, с которым был расторгнут договор аренды.
«Погрузочно-разгрузочная деятельность на указанном объекте будет остановлена, что приведет к значительному снижению грузооборота портов <...> и неэффективному использованию госсобственности», – считают в АСОП.
Минтранс подготовил этот законопроект в сентябре 2020 г., а ноябре 2021 г. представитель курирующего отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко говорил «Ведомостям», что документ отправлен на доработку. Источник, близкий к АСОП, утверждает, что сейчас «снова началось движение» по законопроекту.
Члены АСОП ранее говорили, что предлагаемые изменения создают для владельцев угольных терминалов дискриминационные условия по сравнению со стивидорами, ведущими перевалку других грузов. По словам собеседника «Ведомостей» в крупной стивидорной компании, законодательством не предусмотрено специфических экологических требований по отношению именно к угольной продукции.
Подготовленный Минтрансом законопроект логически увязан с другим проектом федерального закона от Минприроды, который ужесточает экологическую ответственность угольных стивидоров (в июне 2022 г. этот проект уже прошел первое чтение в Госдуме). Согласно документу, за невыполнение предписания надзорных органов в первый раз стивидору придется заплатить 100 000–200 000 руб., а при повторном нарушении штраф вырастет до 300 000–600 000 руб. Кроме того, в таком случае деятельность нарушителя может быть приостановлена на срок до 90 суток.
В июле АСОП также направила письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову, председателю Госдумы Вячеславу Володину, в Минэнерго и РСПП с просьбой подготовить поправки к законопроекту Минприроды. В частности. стивидоры предлагали исключить ответственность за повторное в течение года правонарушение и отсрочить срок вступления закона в силу на два года, до 1 сентября 2025 г.
Объем перевалки угля в российских портах, согласно данным АСОП, в первом полугодии 2022 г. сократился к аналогичному периоду 2021 г. на 4% до 97,3 млн т.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс, Минэнерго, РСПП и членам совета потребителей при «Росморпорте».
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, законопроект Минтранса был бы актуален, если бы экспорт угля, как в предыдущие годы, стремительно рос, а его отгрузка осуществлялась с площадок, «не до конца подготовленных к такому виду деятельности». Это, по словам эксперта, приводило к избыточному запылению и попаданию угольной пыли на жилые дома.
«В последние годы крупные порты существенно усилили экологическую безопасность портовых сооружений, были выстроены пылеподавляющие экраны, установлены водные завесы. Случаи грязной разгрузки угля по-прежнему есть, но обычно это происходит в мелких, в прошлом рыболовецких портах», – сказал он. Сейчас, по мнению Гришунина, опасно давать право разрывать договоры аренды для всех без исключения портов, поскольку в законе четко не прописано, за какие именно нарушения может последовать такое наказание.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что существующая редакция документа несет очень высокие риски негативного влияния на инвестиционный климат и стабильность работы стивидорного бизнеса. «В условиях трансформации логистики и переориентации экспортных потоков, когда целый ряд терминалов (особенно на востоке и юге России) работают на пределе мощностей, принятие нормативных документов, способных негативно повлиять на инвестиции в развитие терминальной инфраструктуры, выглядит не только нецелесообразным, но и опасным с точки зрения устойчивости экономики», – пояснил эксперт.
Старший юрист КА Pen & Paper Артем Копылов указывает, что распространение законопроекта только на угольные терминалы является явным нарушением юридической техники и «признаком дискриминации по виду деятельности».
В 2020 г. Минтранс выпустил приказ, в котором разъяснил суть термина «закрытая перевалка угля», которой принято считать перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), внесенных в справочник. Но этим документом были закреплены только требования НДТ, которыми стивидоры и так обязаны руководствоваться (наличие защитных экранов высотой до 25 м, систем водоподавления пыли и т. д.).
«Согласно практике судебных споров, такая неоднозначность может быть использована во вред добросовестным стивидорам, что в текущей экономической ситуации может нанести непоправимый ущерб как портовой, так и угольной отрасли», – считает Гришунин.
Это, по его мнению, может повлечь срыв долгосрочных контрактов по поставкам угля. Потери стивидоров, по его оценке, могут составить до 10% годового оборота, или около $500-600 млн.
Копылов добавляет, что текст законопроекта требует «совершенствования его юридической техники», а также устранения дублирующих, излишних положений. Тем не менее, по словам юриста, даже при сохранении предложенной редакции закон вряд ли способен вызвать «колоссальные негативные последствия». Он указывает на то, что в тексте фактически зафиксирован механизм «двойного судебного фильтра» для расторжения договора аренды со стивидором: «На первом этапе должны зафиксировать факт нарушения экологического законодательства. На втором суд рассмотрит требование арендодателя о расторжении договора аренды с учетом всех обстоятельств дела».
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