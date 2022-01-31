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РЖД и стивидоры конфликтуют из-за пробок в портах

Госкомпания предлагает Минтрансу изменить правила перевозки грузов зимой
Ксения Потаева
Проблема со смерзанием грузов типична для зимы в России / Евгений Одиноков / РИА Новости

РЖД предложила Минтрансу изменить правила перевозки зимой типов грузов, наиболее подверженных смерзанию, рассказал журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Речь идет об угле, удобрениях и нефтепродуктах. Топ-менеджер подчеркнул, что правила их перевозки утверждены еще в 1999 г. и существенно не менялись. «Сейчас [правила] с учетом опыта нашего взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями требуют скорейшего пересмотра», – заявил Шило.

Проект новых правил направлен РЖД в Минтранс в конце декабря 2021 г. Он предусматривает введение ответственности грузоотправителей за подготовку товара к перевозке зимой. Кроме того, РЖД предлагает обязать стивидоров устанавливать на терминалах оборудование для разморозки сыпучих грузов. Сегодня из 50 угольных терминалов в России, по данным монополии, лишь семь оснащены размораживающими устройствами и опрокидывателями вагонов. Большинство терминалов, по словам Шило, используют устаревшую грейферную выгрузку сыпучих грузов (с помощью кранов с ковшами) и ручную подготовку вагонов к ней. В результате сроки выгрузки зимой сильно увеличиваются. Шило добавил, что сейчас в портах ежесуточно простаивает до 6000 вагонов с грузами, которые стивидоры не успевают обработать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных