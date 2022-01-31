РЖД и стивидоры конфликтуют из-за пробок в портах

РЖД и стивидоры конфликтуют из-за пробок в портахГоскомпания предлагает Минтрансу изменить правила перевозки грузов зимой
РЖД предложила Минтрансу изменить правила перевозки зимой типов грузов, наиболее подверженных смерзанию, рассказал журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Речь идет об угле, удобрениях и нефтепродуктах. Топ-менеджер подчеркнул, что правила их перевозки утверждены еще в 1999 г. и существенно не менялись. «Сейчас [правила] с учетом опыта нашего взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями требуют скорейшего пересмотра», – заявил Шило.
Проект новых правил направлен РЖД в Минтранс в конце декабря 2021 г. Он предусматривает введение ответственности грузоотправителей за подготовку товара к перевозке зимой. Кроме того, РЖД предлагает обязать стивидоров устанавливать на терминалах оборудование для разморозки сыпучих грузов. Сегодня из 50 угольных терминалов в России, по данным монополии, лишь семь оснащены размораживающими устройствами и опрокидывателями вагонов. Большинство терминалов, по словам Шило, используют устаревшую грейферную выгрузку сыпучих грузов (с помощью кранов с ковшами) и ручную подготовку вагонов к ней. В результате сроки выгрузки зимой сильно увеличиваются. Шило добавил, что сейчас в портах ежесуточно простаивает до 6000 вагонов с грузами, которые стивидоры не успевают обработать.