РЖД и стивидоры конфликтуют из-за пробок в портах

Проект новых правил направлен РЖД в Минтранс в конце декабря 2021 г. Он предусматривает введение ответственности грузоотправителей за подготовку товара к перевозке зимой. Кроме того, РЖД предлагает обязать стивидоров устанавливать на терминалах оборудование для разморозки сыпучих грузов. Сегодня из 50 угольных терминалов в России, по данным монополии, лишь семь оснащены размораживающими устройствами и опрокидывателями вагонов. Большинство терминалов, по словам Шило, используют устаревшую грейферную выгрузку сыпучих грузов (с помощью кранов с ковшами) и ручную подготовку вагонов к ней. В результате сроки выгрузки зимой сильно увеличиваются. Шило добавил, что сейчас в портах ежесуточно простаивает до 6000 вагонов с грузами, которые стивидоры не успевают обработать.