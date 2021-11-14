Минприроды хочет ужесточить ответственность за экологические нарушения при перевалке угля

Споры между регуляторами и бизнесом о том, как бороться с грязной перевалкой угля (вплоть до запрета открытой перевалки), идут с 2018 г. Но окончательного решения, вводить ли запреты и как наказывать за нарушения, нет. Одним из способов стимулирования, по мнению ФАС, может быть установление более высоких железнодорожных тарифов при транспортировке угля в порты с открытой перевалкой. С такой инициативой также неоднократно выходил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (в последний раз – 9 ноября). Он подчеркивал, что в России лишь три порта «отвечают лучшим мировым стандартам» – это Усть-Луга, Тамань и Восточный. Против дифференциации тарифов выступал Минтранс.