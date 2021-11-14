Минприроды хочет ужесточить ответственность за экологические нарушения при перевалке угля

Минприроды хочет ужесточить ответственность за экологические нарушения при перевалке угляРаботу портовых терминалов смогут приостанавливать на срок до трех месяцев
Минприроды внесло в правительство законопроект об ужесточении ответственности за нарушение экологических норм при перевалке угля в портах, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В аппарате курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили это.
Законопроектом предлагается установить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для стивидоров за невыполнение предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды при перевалке, дроблении и сортировке угля в портах в размере 100 000–200 000 руб. Если компания дважды не выполняет предписание, штраф растет вдвое – до 300 000–600 000 руб. Кроме того, в таком случае ее деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Общественное обсуждение законопроекта проходило в августе.
Споры между регуляторами и бизнесом о том, как бороться с грязной перевалкой угля (вплоть до запрета открытой перевалки), идут с 2018 г. Но окончательного решения, вводить ли запреты и как наказывать за нарушения, нет. Одним из способов стимулирования, по мнению ФАС, может быть установление более высоких железнодорожных тарифов при транспортировке угля в порты с открытой перевалкой. С такой инициативой также неоднократно выходил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (в последний раз – 9 ноября). Он подчеркивал, что в России лишь три порта «отвечают лучшим мировым стандартам» – это Усть-Луга, Тамань и Восточный. Против дифференциации тарифов выступал Минтранс.
Сколько угля отправляется в порты
По данным РЖД, за 10 месяцев 2021 г. погрузка каменного угля составила 309,3 млн т, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. В структуре экспортного грузопотока доля угля – 52,4%. Погрузка угля в порты в январе – октябре 2021 г. выросла на 11,7% до 153,1 млн т. Более половины всего объема – 79,7 млн т (+2,7%) – отправлено в порты Дальнего Востока. Крупнейшие угольные терминалы в России – «Восточный порт», «Ростерминалуголь» (Усть-Луга), «Дальтрансуголь» (Ванино), Мурманский морской торговый порт и Таманский терминал навалочных грузов.
В 2018 г. законопроект о запрете открытой перевалки угля вносился в Госдуму депутатами от ЛДПР, но так и не был принят. А в сентябре 2020 г. свой законопроект подготовил Минтранс. В министерстве тогда поясняли «Ведомостям», что его принятие позволит государству разрывать договор аренды со стивидором (причалы при терминалах находятся в госсобственности) в случае приостановки судом деятельности компании из-за экологических нарушений. Но дальнейшая судьба законопроекта неясна. Источники «Ведомостей» в двух компаниях угольной отрасли утверждают, что сейчас активной работы над ним не ведется. Представитель Абрамченко сообщил «Ведомостям», что законопроект отправлен на доработку, в Минтрансе комментариев не дали.
В 2020 г. Минтранс также выпустил приказ, в котором разъяснил суть термина «закрытая перевалка угля»: ею предлагается считать перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), внесенных в справочник. Этим документом лишь были закреплены требования НДТ, которыми стивидоры и так обязаны руководствоваться: наличие защитных экранов высотой до 25 м, систем водоподавления пыли (водяные пушки) и проч., говорили «Ведомостям» эксперты.
Замруководителя отдела спецпроектов ИПЕМа Алексей Фаддеев отмечает, что принятая в 2019 г. редакция справочника НДТ уже включает широкий перечень технологий, позволяющих минимизировать выделение пыли при перевалке угля.
«Перевалка с применением НДТ допускает хранение и транспортировку угля на терминале вне крытых зданий, но с применением методов снижения выделения пыли. Именно такая перевалка широко распространена в мировой практике», – говорит он.
По словам представителя Минприроды, против поправок в КоАП выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» направили запрос в РСПП. Позиция Минприроды при этом остается неизменной: санкции должны стимулировать предупреждение и снижение загрязнения окружающей среды. К добросовестным компаниям они применяться не будут, подчеркивает представитель Минприроды. Представитель Минтранса заявил «Ведомостям», что законопроект был согласован ведомством еще в феврале. В Минэкономразвития, Минпромторге, Минэнерго и ФАС не ответили на запросы. В РЖД от комментариев отказались.
Источник в крупной стивидорной компании сказал «Ведомостям», что замечания отрасли при его разработке не были учтены. В частности, портовики просили исключить приостановку деятельности до 90 суток. Такая мера может оказать негативное влияние на бизнес, причиняя существенные убытки и часто делая невозможным продолжение деятельности, подчеркнул собеседник.
По его словам, члены Ассоциации морских торговых портов (АСОП) регулярно обращали внимание на то, что предлагаемые изменения «создают в отношении операторов морских угольных терминалов дискриминационные условия по сравнению со стивидорами, ведущими перевалку других грузов, воздействие которых на окружающую среду носит не менее выраженный характер». «Специфических экологических требований по отношению к перевалке, дроблению и сортировке угля в портах действующим законодательством не предусмотрено. При этом более строгое регулирование предлагается лишь в отношении угольных терминалов», – возмущается он. В АСОП и крупнейших стивидорных компаниях не ответили на запросы «Ведомостей».
По мнению экспертов, введение новых штрафов вряд ли серьезно отразится на ситуации с экологией в портах. «Суммы штрафов для портов несущественны и вряд ли окажут значимое влияние на отрасль», – говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Нужны такие штрафы, при которых у компаний по перевалке угля не возникало бы желания нарушить требования экологических норм», – соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
Но Гришунин обращает внимание, что понятие «закрытая перевалка угля, соответствующая НДТ» в определенных случаях может некорректно толковаться природоохранными ведомствами и приводить к закрытию портов, а также фактически делает незаконной грейферную перевалку (перегрузка из железнодорожных вагонов на судно с помощью поворотных кранов. – «Ведомости»), на которую приходится около 20% всей перевалки угля в России. «На фоне дефицита перевалочных мощностей на востоке страны это может существенно ослабить позиции российских угольщиков при экспорте», – считает он.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в текущей редакции законопроект «характеризуется высокими коррупционными рисками для незначительных нарушений». При этом приостановление деятельности терминалов в случае выдачи предписаний, которые невозможно устранить в короткий срок (например, требующих строительства объектов), по его мнению, может привести к масштабным потерям не только для стивидорных компаний, но и к невыполнению уже заключенных экспортных контрактов и проблемам для железнодорожников.