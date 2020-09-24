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Минтранс раскрыл детали законопроекта о запрете открытой перевалки угля

Ведомости

Разработанный Минтрансом законопроект о запрете открытой перевалки угля даст право государству разрывать договор аренды со стивидором в случае вынесения судом решения о приостановке деятельности в связи с нарушением экологического законодательства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтранса. В министерстве уточнили, что законопроект после рассмотрения правительством будет направлен на прохождение дальнейших регламентных процедур. 

23 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Тамань сообщила о том, что Минтранс готовит законопроект, запрещающий открытую перевалку угля, и в течение месяца документ поступит на согласование в правительство. А спецпредставитель президента Сергей Иванов, также присутствовавший на мероприятии, заявил, что сегодня в России лишь два порта занимаются экологически чистой перевалкой угля – Усть-Луга и Тамань.

Старший директор АКРА Максим Худалов отмечает, что сегодня государство фактически лишено права разрывать долгосрочные договоры (заключаются, как правило, на срок до 49 лет) со стивидорами даже в случае серьезных нарушений в области экологии, можно только приостановить работу до устранения нарушений. Эксперт предположил, что законопроект позволит избавиться от недобросовестных игроков, пришедших в отрасль еще в 1990-х и не вкладывающих деньги в природоохранные мероприятия.

Дискуссия о запрете открытой перевалки угля идет уже больше двух лет. В 2018 г. соответствующий законопроект вносился в Госдуму депутатами от ЛДПР, но так и не был принят. Ранее отдельные российсксие стивидоры предлагали считать закрытой перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), описанных в одноименном справочнике. С 2018 года Минтранс и Минпромторг существенно дополнили справочник НДТ, описав технологии, которые должны применяться портовиками при работе с углем.

Минтранс также разработал и направил на регистрацию в Минюст приказ, в котором уточняется понятие «закрытой перевалки» угля — ей предлагается считать перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. 

При этом обязанность применять НДТ уже закреплена в техническом регламенте, поэтому Минтранс по сути не вводит новых требований для стивидоров по перевалке угля, говорит Худалов. Таким образом, Минтранс пошел навстречу стивидорам, предлагавшим использовать термин не «закрытая», а «защищенная» перевалка и считать таковой перевалку по требованиям НДТ. Сами требования к перевалке сыпучих грузов, по словам Худалова, в справочнике НДТ достаточно мягкие: наличие защитных экранов (стенок) высотой до 25 м, системы водоподавления пыли (водяные пушки) и ряд других, которые большинство портов РФ смогут легко выполнить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных