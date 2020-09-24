Минтранс раскрыл детали законопроекта о запрете открытой перевалки угля

Дискуссия о запрете открытой перевалки угля идет уже больше двух лет. В 2018 г. соответствующий законопроект вносился в Госдуму депутатами от ЛДПР, но так и не был принят. Ранее отдельные российсксие стивидоры предлагали считать закрытой перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), описанных в одноименном справочнике. С 2018 года Минтранс и Минпромторг существенно дополнили справочник НДТ, описав технологии, которые должны применяться портовиками при работе с углем.