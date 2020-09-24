Минтранс раскрыл детали законопроекта о запрете открытой перевалки угля
Разработанный Минтрансом законопроект о запрете открытой перевалки угля даст право государству разрывать договор аренды со стивидором в случае вынесения судом решения о приостановке деятельности в связи с нарушением экологического законодательства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минтранса. В министерстве уточнили, что законопроект после рассмотрения правительством будет направлен на прохождение дальнейших регламентных процедур.
23 сентября вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Тамань сообщила о том, что Минтранс готовит законопроект, запрещающий открытую перевалку угля, и в течение месяца документ поступит на согласование в правительство. А спецпредставитель президента Сергей Иванов, также присутствовавший на мероприятии, заявил, что сегодня в России лишь два порта занимаются экологически чистой перевалкой угля – Усть-Луга и Тамань.
Старший директор АКРА Максим Худалов отмечает, что сегодня государство фактически лишено права разрывать долгосрочные договоры (заключаются, как правило, на срок до 49 лет) со стивидорами даже в случае серьезных нарушений в области экологии, можно только приостановить работу до устранения нарушений. Эксперт предположил, что законопроект позволит избавиться от недобросовестных игроков, пришедших в отрасль еще в 1990-х и не вкладывающих деньги в природоохранные мероприятия.
Дискуссия о запрете открытой перевалки угля идет уже больше двух лет. В 2018 г. соответствующий законопроект вносился в Госдуму депутатами от ЛДПР, но так и не был принят. Ранее отдельные российсксие стивидоры предлагали считать закрытой перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), описанных в одноименном справочнике. С 2018 года Минтранс и Минпромторг существенно дополнили справочник НДТ, описав технологии, которые должны применяться портовиками при работе с углем.
Минтранс также разработал и направил на регистрацию в Минюст приказ, в котором уточняется понятие «закрытой перевалки» угля — ей предлагается считать перевалку с применением наилучших доступных технологий (НДТ), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
При этом обязанность применять НДТ уже закреплена в техническом регламенте, поэтому Минтранс по сути не вводит новых требований для стивидоров по перевалке угля, говорит Худалов. Таким образом, Минтранс пошел навстречу стивидорам, предлагавшим использовать термин не «закрытая», а «защищенная» перевалка и считать таковой перевалку по требованиям НДТ. Сами требования к перевалке сыпучих грузов, по словам Худалова, в справочнике НДТ достаточно мягкие: наличие защитных экранов (стенок) высотой до 25 м, системы водоподавления пыли (водяные пушки) и ряд других, которые большинство портов РФ смогут легко выполнить.