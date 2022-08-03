ЕС не хочет ни капли российской нефти на своем рынке

ЕС не хочет ни капли российской нефти на своем рынкеНо полностью исключить поставки практически невозможно, считают эксперты
Евросоюз (ЕС) рекомендовал импортерам нефти указывать в договорах купли-продажи, что в проданной партии не содержится нефть российского происхождения. Если же российское сырье будет выявлено, поставщик будет нести ответственность, указано в разъяснениях от 3 августа в официальном журнале ЕС.
В начале июля 2022 г. Еврокомиссия обещала, что запретит поставки в ЕС российской нефти даже в составе смесей. Планировалось анализировать каждый случай таких поставок и принимать решение об эмбарго в зависимости от «доли российского компонента».
Такую схему для обхода санкций на российские энергоносители ранее использовала британская Shell: в апреле источники Bloomberg говорили, что трейдеры начали торговать так называемой «латвийской нефтяной смесью» («латвийским брендом»). По словам источников, Shell не считала смесь нескольких сортов нефти происхождением из РФ, если в ней доля российской марки Urals занимала менее 50% объема. Бленд назвали латвийским, потому что смешение нефти разных поставщиков происходило в порту латвийского Вентспилса.
В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции (СВО) на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию планируют ввести позднее. В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки, писали ранее «Ведомости».
После введения санкций российская нефть стала выгодной для покупателей, так как дисконт на Urals к Brent составил порядка $30/барр. (до СВО баррель Urals продавался обычно на несколько долларов дешевле). В результате Индия и Китай нарастили закупки российского топлива: в мае Россия экспортировала в Китай на 55% больше нефти в годовом выражении и стала крупнейшим поставщиком страны, обогнав Саудовскую Аравию, сообщал ранее Reuters. При высокой стоимости эталонных сортов даже при скидке экспорт остается выгодным и для российских нефтяников, и для бюджета («Ведомости» писали об этом 20 июня).
В пояснениях ЕС от 3 августа также указано, что российская нефть, которая поставляется в Евросоюз в смеси с топливом из других стран, подпадает под санкции. «Если импортер не сможет доказать точное содержание российской нефти в смеси, всю партию не допустят к отгрузке», – говорится в журнале ЕС. Если поставщик может точно указать долю нефти нероссийского происхождения, ему разрешат отгрузить в ЕС соответствующую часть партии. Подтвердить долю нероссийской нефти можно с помощью доказательств происхождения нефти или ее химического анализа, следует из пояснений.
ЕС рекомендовал таможенным органам союза проверять документы о происхождении топлива, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций. Также перевозчикам, страховщикам и финансовым учреждениям, которые открывают кредитные линии или выдают аккредитивы, в ЕС посоветовали «проявлять должную осмотрительность» и не заниматься перевозкой и страхованием транспортировки российской нефти в Евросоюз.
Трейдер управления операций на рынке акций ИК «Велес капитал» Ярослав Калугин пояснил, что схемы, подобные созданию «латвийской смеси», для обхода санкций на нефть давно применяет Иран. Определить страну происхождения нефти и присутствие в ней российского топлива проблематично, если по документам она не имеет отношения к России: ее могли перегрузить в нейтральных водах. «Вопрос лишь в том, какой будет дисконт на подобные поставки, так как с учетом объема рынка такие схемы являются весьма прибыльным бизнесом для тех, кто их обслуживает. Вдобавок к этому по множеству причин в ближайшем будущем рынок энергоносителей останется дефицитным, а значит, российская нефть, как и любая другая, будет вполне востребована», – отметил эксперт.
Представитель Центра развития энергетики согласен, что попадание российской нефти в ЕС из третьих стран возможно: «Трейдеры будут указывать долю российской нефти в смеси из азиатских стран при сохранении дисконтов на Urals в $30-40 за баррель». Он добавил, что Индия также поставляет в Европу небольшие объемы продуктов переработки нефти из России, которые «де-факто уже не являются российской нефтью». Из них европейские НПЗ могут производить бензин и дизель на заводах, которые к моменту вступления в силу нефтяного эмбарго не успеют переориентироваться на другие марки нефти.
По мнению Калугина, дисконт на российскую нефть, скорее всего, останется в нынешних рамках – $25-35 за баррель. Эксперт считает маловероятным, что цены Urals сравняются с Brent или дисконт сократится до минимальных $5–10. В цену российской нефти закладывается риск вторичных санкций для покупателей и рост расходов на логистику (включая обход ограничений, если речь идет о поставках в США или Европу), пояснил Калугин.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что меры ЕС существенно не повлияют на цены Urals. По его словам, дисконт на российскую нефть в феврале – марте достиг пика в почти $40 за баррель, в июне снизился до $30, а в июле составил около $24. По мнению Блохина, такая тенденция продолжится, к концу года дисконт может опуститься ниже $20 за баррель по мере выстраивания новых логистических цепочек на азиатские рынки.
Представитель Центра развития энергетики отметил, что цены Brent и Urals вряд ли сравняются, пока антироссийские санкции не будут сняты или значительно ослаблены.