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Бизнес

ЕС не хочет ни капли российской нефти на своем рынке

Но полностью исключить поставки практически невозможно, считают эксперты
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Евросоюз (ЕС) рекомендовал импортерам нефти указывать в договорах купли-продажи, что в проданной партии не содержится нефть российского происхождения. Если же российское сырье будет выявлено, поставщик будет нести ответственность, указано в разъяснениях от 3 августа в официальном журнале ЕС.

В начале июля 2022 г. Еврокомиссия обещала, что запретит поставки в ЕС российской нефти даже в составе смесей. Планировалось анализировать каждый случай таких поставок и принимать решение об эмбарго в зависимости от «доли российского компонента».

Такую схему для обхода санкций на российские энергоносители ранее использовала британская Shell: в апреле источники Bloomberg говорили, что трейдеры начали торговать так называемой «латвийской нефтяной смесью» («латвийским брендом»). По словам источников, Shell не считала смесь нескольких сортов нефти происхождением из РФ, если в ней доля российской марки Urals занимала менее 50% объема. Бленд назвали латвийским, потому что смешение нефти разных поставщиков происходило в порту латвийского Вентспилса. 

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В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции (СВО) на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию планируют ввести позднее. В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки, писали ранее «Ведомости».

После введения санкций российская нефть стала выгодной для покупателей, так как дисконт на Urals к Brent составил порядка $30/барр. (до СВО баррель Urals продавался обычно на несколько долларов дешевле). В результате Индия и Китай нарастили закупки российского топлива: в мае Россия экспортировала в Китай на 55% больше нефти в годовом выражении и стала крупнейшим поставщиком страны, обогнав Саудовскую Аравию, сообщал ранее Reuters. При высокой стоимости эталонных сортов даже при скидке экспорт остается выгодным и для российских нефтяников, и для бюджета («Ведомости» писали об этом 20 июня). 

В пояснениях ЕС от 3 августа также указано, что российская нефть, которая поставляется в Евросоюз в смеси с топливом из других стран, подпадает под санкции. «Если импортер не сможет доказать точное содержание российской нефти в смеси, всю партию не допустят к отгрузке», – говорится в журнале ЕС. Если поставщик может точно указать долю нефти нероссийского происхождения, ему разрешат отгрузить в ЕС соответствующую часть партии. Подтвердить долю нероссийской нефти можно с помощью доказательств происхождения нефти или ее химического анализа, следует из пояснений.

ЕС рекомендовал таможенным органам союза проверять документы о происхождении топлива, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций. Также перевозчикам, страховщикам и финансовым учреждениям, которые открывают кредитные линии или выдают аккредитивы, в ЕС посоветовали «проявлять должную осмотрительность» и не заниматься перевозкой и страхованием транспортировки российской нефти в Евросоюз.

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Трейдер управления операций на рынке акций ИК «Велес капитал» Ярослав Калугин пояснил, что схемы, подобные созданию «латвийской смеси», для обхода санкций на нефть давно применяет Иран. Определить страну происхождения нефти и присутствие в ней российского топлива проблематично, если по документам она не имеет отношения к России: ее могли перегрузить в нейтральных водах. «Вопрос лишь в том, какой будет дисконт на подобные поставки, так как с учетом объема рынка такие схемы являются весьма прибыльным бизнесом для тех, кто их обслуживает. Вдобавок к этому по множеству причин в ближайшем будущем рынок энергоносителей останется дефицитным, а значит, российская нефть, как и любая другая, будет вполне востребована», – отметил эксперт.

Представитель Центра развития энергетики согласен, что попадание российской нефти в ЕС из третьих стран возможно: «Трейдеры будут указывать долю российской нефти в смеси из азиатских стран при сохранении дисконтов на Urals в $30-40 за баррель». Он добавил, что Индия также поставляет в Европу небольшие объемы продуктов переработки нефти из России, которые «де-факто уже не являются российской нефтью». Из них европейские НПЗ могут производить бензин и дизель на заводах, которые к моменту вступления в силу нефтяного эмбарго не успеют переориентироваться на другие марки нефти.

По мнению Калугина, дисконт на российскую нефть, скорее всего, останется в нынешних рамках – $25-35 за баррель. Эксперт считает маловероятным, что цены Urals сравняются с Brent или дисконт сократится до минимальных $5–10. В цену российской нефти закладывается риск вторичных санкций для покупателей и рост расходов на логистику (включая обход ограничений, если речь идет о поставках в США или Европу), пояснил Калугин. 

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что меры ЕС существенно не повлияют на цены Urals. По его словам, дисконт на российскую нефть в феврале – марте достиг пика в почти $40 за баррель, в июне снизился до $30, а в июле составил около $24. По мнению Блохина, такая тенденция продолжится, к концу года дисконт может опуститься ниже $20 за баррель по мере выстраивания новых логистических цепочек на азиатские рынки.

Представитель Центра развития энергетики отметил, что цены Brent и Urals вряд ли сравняются, пока антироссийские санкции не будут сняты или значительно ослаблены.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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