ЕС не хочет ни капли российской нефти на своем рынке

Трейдер управления операций на рынке акций ИК «Велес капитал» Ярослав Калугин пояснил, что схемы, подобные созданию «латвийской смеси», для обхода санкций на нефть давно применяет Иран. Определить страну происхождения нефти и присутствие в ней российского топлива проблематично, если по документам она не имеет отношения к России: ее могли перегрузить в нейтральных водах. «Вопрос лишь в том, какой будет дисконт на подобные поставки, так как с учетом объема рынка такие схемы являются весьма прибыльным бизнесом для тех, кто их обслуживает. Вдобавок к этому по множеству причин в ближайшем будущем рынок энергоносителей останется дефицитным, а значит, российская нефть, как и любая другая, будет вполне востребована», – отметил эксперт.