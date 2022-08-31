Siemens Energy отрицает участие в ремонте «Северного потока»Но специалисты немецкой компании на объекте, возможно, есть
Немецкая компания Siemens Energy заявила, что ее специалисты не принимают участия в технологических работах на компрессорной станции (КС) «Портовая», обеспечивающей работу экспортного газопровода «Северный поток», сообщило агентство Reuters 31 августа. Официальный представитель Siemens Energy подтвердил «Ведомостям» эту информацию. «Ведомости» также направили запрос в «Газпром».
Экспорт газа в ЕС по «Северному потоку» остановлен с 4:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября из-за проведения профилактических работ на «Портовой». На этом фоне спотовые цены на газ в ЕС (хаб TTF) выросли на 11%, почти достигнув $3000 за 1000 куб. м.
Ранее «Газпром» пояснял, что остановка экспорта необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) Trent 60. В компании подчеркивали, что работы на «Портовой» будут проводиться вместе со специалистами Siemens.
После завершения работ и при отсутствии технических неисправностей экспорт будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки. Это те объемы, до которых прокачка газа упала конце июля из-за проблем с возвращением турбины Siemens после ремонта в Канаде.
Всего на КС «Портовая» имеется шесть ГПА, на каждом из которых установлено по турбине SGT-A65 мощностью 52 МВт производства Siemens. Кроме того, имеется «обменный» фонд – еще 2 турбины аналогичной мощности, которые заменяют рабочие при их ремонте. Ранее одна их таких турбин прошла ремонт в Канаде и сейчас находится в Германии. Вторая турбина так и не смогла отправиться на ремонт. А из шести установленных в настоящее время турбин работает лишь одна.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя 31 августа остановку последнего ГПА на «Портовой», сказал, что «единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт». «И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить», – отметил он. Siemens, по словам топ-менджера, практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капремонты ГПА. «Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – заявил Миллер (цитата по «Интерфаксу»).
Но, по информации источника «Ведомостей», знакомого с техобслуживанием «Портовой», специалисты Siemens все же работают на объекте (их формальный статус собеседник не уточнил). Разногласия в заявлениях могут объясняться тем, что немецкая компания заявляла об уходе из РФ, поэтому, по предположению собеседника, Siemens Energy в условиях санкций важно подчеркнуть отсутствие своих специалистов на объекте.
Выполнение обслуживания агрегатов на КС «Портовая» сторонними специалистами нарушало бы условия гарантийного обслуживания турбин, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он не исключает, что обслуживание может проводиться с помощью специалистов Siemens, но «в неформальном виде», чтобы исключить санкционные риски.
В условиях санкций «Газпром» сталкивается со срывами поставок иностранного оборудования из-за проблем с так называемым импортом второго-третьего уровня, когда отсутствие даже незначительного элемента влияет на всю поставку, говорил зампред правления компании Олег Аксютин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме 31 августа.
За восемь месяцев 2022 г. мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м, из которых почти 30 млрд куб. м пришлось на снижение в 27 странах ЕС, сообщил Миллер 31 августа на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности. «Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – отметил он (цитата по Telegram-каналу «Газпрома»).
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», сейчас «Газпром» экспортирует в ЕС около 119 млн куб. м газа в сутки против около 438 млн куб. м в прошлом году.
Ситуация грозит последствиями как для «Газпрома», так и для Siemens Energy, полагает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
По словам эксперта, «Газпром» будет пытаться доказать, что снижение объемов экспорта в ЕС произошло по причине чрезвычайных обстоятельств и действий Siemens, вовремя не вернувшей из ремонта турбину для «Портовой». Siemens Energy, в свою очередь, будет настаивать на необходимости соблюдения санкций.
«Вопрос экспорта газа очень тесно связан с глобальной политикой, поэтому нельзя исключать дальнейшего снижения поставок по «Северному потоку», – полагает Правосудов.
Евросоюзу в текущей ситуации было бы проще всего запустить «Северный поток - 2», рассуждает аналитик. Этот газопровод был достроен в сентябре 2021 г., его мощность сопоставима с «Северным потоком - 1» и составляет 55 млрд куб. м газа в год.
По мнению аналитика, сейчас запустить новую трубу было бы проще, чем согласовывать все разногласия по «Северному потоку - 1».