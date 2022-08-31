Siemens Energy отрицает участие в ремонте «Северного потока»

Всего на КС «Портовая» имеется шесть ГПА, на каждом из которых установлено по турбине SGT-A65 мощностью 52 МВт производства Siemens. Кроме того, имеется «обменный» фонд – еще 2 турбины аналогичной мощности, которые заменяют рабочие при их ремонте. Ранее одна их таких турбин прошла ремонт в Канаде и сейчас находится в Германии. Вторая турбина так и не смогла отправиться на ремонт. А из шести установленных в настоящее время турбин работает лишь одна.