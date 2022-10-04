Представители туриндустрии просят отсрочку от мобилизации работникам отрасли

У каждой туркомпании есть свои обязательства, которые должны выполняться, но если в крупных компаниях мобилизация нескольких человек (если они не на ключевых постах) не обрушит бизнес, то в случае с ИП учредитель несет единоличную ответственность перед потребителем и контрагентами, передать по доверенности такой бизнес невозможно, напоминает исполнительный директор АТА Наталья Осипова. По ее словам, когда-нибудь военная операция закончится, нужно будет развивать туризм в том числе на новых территориях, а для этого надо, прежде всего, сохранить туротрасль в состоянии бесперебойной работы.