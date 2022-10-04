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Бизнес

Представители туриндустрии просят отсрочку от мобилизации работникам отрасли

Ранее с такой же просьбой обращались и другие отрасли
Маргарита Соболь
Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский обратился к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации некоторым сотрудникам отрасли. «Ведомости» ознакомились с его письмом. Из него следует, что речь идет о «высококвалифицированных управленческих кадрах, а также уникальных специалистах, заменить которых будет сложно». Представитель Ростуризма подтвердил получение письма, уточнив, что оно находится в проработке. По его словам, туризм является одной из стратегических отраслей, которая обеспечивает миллионы рабочих мест, а услугами предприятий этого рынка ежегодно пользуется около 60 млн человек.

Еще несколько лет назад ключевые должности в туриндустрии зачастую занимали иностранцы и «лишь в последние годы российский менеджмент во главе ведущих туристических компаний страны стал нормой», говорится в письме. В списке специальностей, которым предлагается предоставить отсрочку, генеральные, операционные и финансовые директора, главы департаментов. По словам Уманского, в список включили менеджеров высокого уровня, а также самые сложные и самые редкие в туризме специальности, для того чтобы обеспечить стабильную работы отрасли.

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Также РСТ, посовещавшись с туроператорами, гостиничным и санаторно-курортным бизнесом, просит не мобилизовать отдельных узких специалистов, например шеф-поваров, врачей санаторно-курортных комплексов, ключевые IT-кадры, инженеров, техников канатных дорог, инженеров-взрывников по проведению лавинных работ на горнолыжных курортах и проч. Как говорится в письме, без кадрового обеспечения этих специальностей предприятия туриндустрии просто не могут продолжать свою работу: отели по закону не могут функционировать без услуг общественного питания, санатории – без врачей, речные суда не имеют права выходить в рейс с неполным экипажем, без инженеров некому проконтролировать безопасность трасс.

В отрасли есть проблемы с кадрами (в первую очередь на транспорте), с инженерным составом обслуживания гостиниц и природных парков, а также с работниками ресторанов, говорит директор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов. По его словам, везде, где есть мужская часть сотрудников призывного возраста и высокой квалификации, может возникнуть проблема в замещении кадров, посколько некоторые должности и компетенции уникальные и трудно замещаемые.

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У каждой туркомпании есть свои обязательства, которые должны выполняться, но если в крупных компаниях мобилизация нескольких человек (если они не на ключевых постах) не обрушит бизнес, то в случае с ИП учредитель несет единоличную ответственность перед потребителем и контрагентами, передать по доверенности такой бизнес невозможно, напоминает исполнительный директор АТА Наталья Осипова. По ее словам, когда-нибудь военная операция закончится, нужно будет развивать туризм в том числе на новых территориях, а для этого надо, прежде всего, сохранить туротрасль в состоянии бесперебойной работы.

Ранее письма о с просьбой предоставить отсрочки 30-50% подпадающих под мобилизацию кадров просили другие общественные и профессиональные объединения: «Опора России», Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая Россия», РСПП, корпорация МСП. Альянс туристических агентств (АТА) просил премьера Михаила Мишустина дать отсрочку учредителям и руководителям туристических компаний, а также индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере туризма. С аналогичной просьбой обращались и девять фармацевтических и пациентских ассоциаций.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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