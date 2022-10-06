Россия и Иран заключат договор на своповую поставку нефти и газа

Россия и Иран заключат договор на своповую поставку нефти и газаЭто сигнал западным странам, что найти альтернативу российскому топливу не получится, считает эксперт
Россия планирует до конца 2022 г. заключить договор по своповым поставкам нефти и газа с Ираном, сообщил 6 октября вице-премьер Александр Новак на Каспийском экономическом форуме. На первом этапе таким образом планируется поставлять около 5 млн т нефти и до 10 млрд куб. м газа в год, уточнил он.
«Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально. Работают в этом направлении наши экономические операторы», – добавил Новак (цитата по «Интерфаксу»).
Своповые поставки – это по сути обменные операции. В их рамках страны могут «поменяться» рынками сбыта, чтобы сократить логистические расходы, сэкономить время и средства клиентов на скорости доставки или обеспечить поставки ресурсов на те рынки, куда прямые продажи невозможны.
Власти Ирана предложили Москве проводить своповые поставки газа через свою территорию еще в январе этого года, говорил министр нефти Ирана Джавад Оуджи после переговоров президентов двух стран Ибрахима Раиси и Владимира Путина в Москве. В августе Оуджи заявлял, что договор о своповых поставках газа стороны планируют заключить «в ближайшее время».
20 сентября иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана, что страна в скором времени начнет импортировать из России до 15 млн куб. м газа в сутки (это эквивалентно 5,5 млрд куб. м в год. — «Ведомости») по трубопроводу через Азербайджан. Из них 9 млн куб. м топлива Тегеран использует для внутренних нужд, а 6 млн куб. м (или 2,2 млрд куб. м в год) будут приниматься в рамках свопового договора. Аналогичные объемы в виде сжиженного природного газа (СПГ) Иран будет отгружать клиентам «Газпрома» с терминалов на юге страны, отмечало издание.
Переговоры о поставках топлива по свопу ускорились на фоне введения новых санкций в отношении российской нефти после начала военной операции на Украине. С 5 декабря вступит в силу запрет Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, а также ограничение цен на российскую нефть. Подобные меры в отношении нефтепродуктов начнут работать с 5 февраля 2023 г. В марте от топлива из России отказались США и Великобритания. Также страны Евросоюза пытаются договориться о введении потолка цен или коридора цен на газ, однако единой позиции в союзе нет.
Президент России Владимир Путин заявил 7 сентября на ВЭФ, что РФ не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным. Евросоюз в рамках возобновленных переговоров по иранской ядерной программе предлагает снять запрет на экспорт нефти из Ирана, сообщал телеканал Al Jazeera в августе. По данным источников телеканала, через 120 дней после снятия санкций Иран сможет экспортировать 2,5 млн баррелей нефти в сутки.
Россия и Иран в рамках договора по свопу нефти могут договориться об «обмене» поставками в Индию и Китай, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но Индия может не согласиться на такую схему, так как она соблюдает санкции, введенные в отношении Ирана, рассуждает он. Своп может состояться, если Индия признает поставки из Ирана российскими, поясняет аналитик.
Потенциальные потребители российского топлива – это страны БРИКС (входит Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Юго-Восточной Азии, считает руководитель рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин. Но Иран может наладить отношения с отдельными потребителями в Европе и таким образом расширить рынки сбыта для обеих стран, полагает аналитик. По его оценке, в будущем Россия может продавать по своповым схемам до 30% объема нефтегазового экспорта. Со временем Россия может заключить подобные сделки с другими членами ОПЕК, добавляет Гришунин.
Сделка России и Ирана «особенно интересна» на фоне введения потолка цен на российскую нефть и попыток снять санкции с Ирана, отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. «Своповая сделка с Ираном дает сигнал западным странам, что найти альтернативу российской нефти не получится», – подчеркивает он.