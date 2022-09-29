Газета
Бизнес

Иран и «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин

Ведомости

Иран выразил желание заключить с российским автоконцерном «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей, об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

«Да, конечно. Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — ответил Манеш на вопрос, рассматривает ли Иран возможность заключить соглашение с «АвтоВАЗом» для совместного производства автомобилей.

Ранее по теме: Президент Ирана заявил о сближении стран из-за санкций США

В начале июля представители промышленности Ирана, Турции и России выразили готовность к совместному проектированию и производству автомобилей, сообщала газета The Times of Israel. По словам Манеша, среди преимуществ такого трехстороннего сотрудничества — наличие подходящих экспортных рынков (речь идет о рынке численностью «не менее 800 миллионов человек, если включить соседние регионы»), а также отсутствие необходимости валютных переводов для поставки запчастей.

В середине августа «Коммерсантъ» сообщал о скором начале продаж в России автомобилей иранской компании Iran Khodro. Причем, по словам главы этой компании Мехди Хатиби, все необходимые переговоры с российской стороной уже проведены. По данным аналитиков «Открытие Авто», доля автомобилей иранского производства на российском рынке в ближайшие пять лет может вырасти до 10%.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных