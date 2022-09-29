Иран и «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин
«Да, конечно. Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — ответил Манеш на вопрос, рассматривает ли Иран возможность заключить соглашение с «АвтоВАЗом» для совместного производства автомобилей.
В начале июля представители промышленности Ирана, Турции и России выразили готовность к совместному проектированию и производству автомобилей, сообщала газета The Times of Israel. По словам Манеша, среди преимуществ такого трехстороннего сотрудничества — наличие подходящих экспортных рынков (речь идет о рынке численностью «не менее 800 миллионов человек, если включить соседние регионы»), а также отсутствие необходимости валютных переводов для поставки запчастей.
В середине августа «Коммерсантъ» сообщал о скором начале продаж в России автомобилей иранской компании Iran Khodro. Причем, по словам главы этой компании Мехди Хатиби, все необходимые переговоры с российской стороной уже проведены. По данным аналитиков «Открытие Авто», доля автомобилей иранского производства на российском рынке в ближайшие пять лет может вырасти до 10%.
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