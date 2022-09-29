Иран и «АвтоВАЗ» могут договориться о совместном производстве машин

«Да, конечно. Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — ответил Манеш на вопрос, рассматривает ли Иран возможность заключить соглашение с «АвтоВАЗом» для совместного производства автомобилей.