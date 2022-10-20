Казахстан начал использовать альтернативные маршруты экспорта нефти

Альтернативный маршрут

Альтернатива транзиту нефти через Россию для Казахстана – поставка танкерами из порта Актау (проектная мощность – 11,6 млн т нефти в год) до Баку, а затем прокачка сырья по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию и последующая поставка танкерами покупателям. Мощность трубопровода составляет 50 млн т в год. По нему также ведутся поставки нефти из Азербайджана и Туркмении. Казахстан также поставляет нефть в Китай. Транспортировка идет по магистральным нефтепроводам Кенкияк – Кумколь мощностью до 10 млн т в год и Атасу – Алашанькоу мощностью 20 млн т в год. Но по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу сейчас в основном идут поставки российской нефти (до 10 млн т в год). В 2020 г., по данным «Казмунайгаза», поставки по нему составили 12 млн т нефти, из которых 10 млн т – из России.