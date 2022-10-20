Казахстан начал использовать альтернативные маршруты экспорта нефти

Казахстан начал использовать альтернативные маршруты экспорта нефтиПока реальной заменой транзиту через Россию они не станут, уверены аналитики
Нефтяные компании, работающие в Казахстане, осенью 2022 г. начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в ЕС, минуя транзит через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; соединяет месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска). Об этом 20 октября сообщило Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, «Тенгизшевройл» планирует в октябре поставить 1000 т нефти по железной дороге в Финляндию. Компания разрабатывает крупное нефтяное месторождение Тенгиз с запасами 3,2 млрд т. Ее акционерами являются американские Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанская госкомпания «Казмунайгаз» (20%) и структура российского «Лукойла» Lukarco B.V. (5%).
Другая нефтяная компания Total & Dunga, как утверждают источники Reuters, до конца года планирует отгрузить до 200 000 т нефти через каспийский порт Актау в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД; транспортирует азербайджанскую нефть через Грузию в турецкий порт Джейхан). Первые отгрузки, по их словам, начались в сентябре, за месяц было поставлено 25 000 т.
Total & Dunga разрабатывает месторождение Дунга (запасы нефти — более 100 млн т), 60% в ней принадлежат французской Total, другими участниками являются Oman Oil Company (20%) и португальская Partex (20%).
В августе источник Reuters утверждал, что Казахстан ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о поставках до 1,5 млн т нефти в год через БТД.
В июне 2022 г. ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций эмбарго на морские поставки из России нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 г. Восьмой пакет санкций, утвержденный в октябре, предусматривает, что одновременно с эмбарго вступит в силу потолок цен на российскую нефть. Президент Владимир Путин не раз предупреждал, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе: во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. Страны ЕС при этом планируют запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита.
Кто владеет КТК
Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются российская госкомпания «Транснефть» (управляет долей РФ в 24%), «КТК компани» (7%), Казахстан (через «Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures с долей 1,75%), Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium владеет 15%), Lukarco B.V. (12,5%), американская Mobil Caspian Pipeline (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и Shell; владеет 7,5%), BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).
В марте 2022 г. отгрузка нефти на терминале КТК в Новороссийске останавливалась из-за повреждения двух из трех действующих выносных причальных устройств (ВПУ) из-за шторма. В июне возникли новые проблемы, связанные с необходимостью разминирования акватории от бомб времен Великой Отечественной войны. А в июле транспортировка нефти по КТК и вовсе была временно приостановлена по решению Приморского райсуда Новороссийска для устранения нарушений, выявленных ранее Ространснадзором.
Еще в июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне проблем, возникших в 2022 г. с поставками нефти по КТК, поручил «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута для диверсификации экспорта нефти из республики («Ведомости» писали об этом 7 июля). Тогда отмечалось, что будет изучена возможность привлечь для этого инвесторов Тенгизского проекта.
Также Токаев поручил принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. Этот маршрут позволяет прокачать нефть с запада Казахстана, где сосредоточены крупнейшие месторождения, до границы с Китаем.
По данным минэнерго Казахстана, экспорт нефти из республики в 2021 г. составил 67,6 млн т. По КТК, по данным консорциума, прошло 53,1 млн т казахстанской нефти (более 87% всех объемов прокачки по системе). То есть на КТК в 2021 г. пришлись 78,5% экспорта нефти Казахстана. В частности, по КТК поставляется нефть с Тенгиза (прокачано 26,6 млн т в 2021 г.), Кашагана (15,7 млн т) и Карачаганака (10,3 млн т). Поставки прочих казахстанских производителей в прошлом году составили 463 600 т.
Казахстанская нефть также транспортируется по трубопроводной системе «Транснефти» (через нефтепровод Атырау – Самара проектной мощностью 17,5 млн т в год) в смеси с российской нефтью для погрузки на танкеры в Новороссийске и балтийском порту Усть-Луга. По данным ЦДУ ТЭК, отгрузка нефти Казахстана в 2021 г. в Новороссийске составила 7,1 млн т, в Усть-Луге – 5,9 млн т.
Альтернативный маршрут
Альтернатива транзиту нефти через Россию для Казахстана – поставка танкерами из порта Актау (проектная мощность – 11,6 млн т нефти в год) до Баку, а затем прокачка сырья по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию и последующая поставка танкерами покупателям. Мощность трубопровода составляет 50 млн т в год. По нему также ведутся поставки нефти из Азербайджана и Туркмении. Казахстан также поставляет нефть в Китай. Транспортировка идет по магистральным нефтепроводам Кенкияк – Кумколь мощностью до 10 млн т в год и Атасу – Алашанькоу мощностью 20 млн т в год. Но по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу сейчас в основном идут поставки российской нефти (до 10 млн т в год). В 2020 г., по данным «Казмунайгаза», поставки по нему составили 12 млн т нефти, из которых 10 млн т – из России.
Аналитик «Финама» Андрей Маслов отмечает, что КТК – главный экспортный трубопровод для Казахстана и заменить его крайне тяжело. Эксперт считает, что по железной дороге казахстанские компании смогут максимально перевозить 12 000 – 15 000 т нефти в год, но такой способ транзита менее эффективен, чем поставки по трубопроводу или по морю. Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, по его словам, не сможет полноценно заменить КТК, потому что он уже загружен на 60 млн т в год при мощности 62 млн т.
«В то же время через КТК идет две трети всего экспорта Казахстана», — отмечает Маслов.
Самый быстрый способ развития азиатского направления, поясняет Маслов, это ставка на каспийский маршрут, но этот путь осложняется тем, что через Каспийское море не проложен нефтепровод, а на загрузку и выгрузку с танкеров каспийского флота нужно время. В результате компаниям, работающим в Казахстане, придется увеличивать мощности прокачки через Баку или договариваться с Азербайджаном о выкупе части мощностей трубопровода.
По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, тестирование новых альтернативных маршрутов поставок нефти из Казахстана связано в том числе с опасениями нефтяных компаний, что казахстанскую нефть, которую они транспортируют по территории России, регуляторы ЕС могут принять за российскую.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что КТК останется для Казахстана «генеральным маршрутом». По его словам, диверсификация поставок нефти нужна казахстанским компаниям, но любые перестройки логистики «будут затратными».
«Ведомости» направили запросы в министерство энергетики Казахстана и «Тенгизшевройл», с представителем Total & Dunga связаться не удалось.