Алексей Мордашов впервые после попадания под санкции ЕС отдал контроль в промышленном активе

Алексей Мордашов впервые после попадания под санкции ЕС отдал контроль в промышленном активеКрупнейший производитель фанеры «Свеза» перешел к менеджменту
Российский миллиардер Алексей Мордашов передал контроль в лесоперерабатывающей группе «Свеза» ее топ-менеджменту. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба «Свезы». Это первый актив, в котором Мордашов утратил контроль с момента введения против него санкций ЕС и других стран из-за начала спецоперации (СВО) на Украине.
В релизе поясняется, что головная компания группы ООО «Свеза» перешла под контроль ООО «Фор Инвест» (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в ее уставном капитале. Учредителями «Фор Инвест» являются топ-менеджеры группы «Свеза». По данным системы «Спарк-Интерфакс», владельцами «Фор Инвест» являются гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман, директор по продажам Виталий Демиденко, директор по закупкам и логистике Борис Диденко и директор по маркетингу Святослав Сарсон. Доля каждого в капитале предприятия составляет 25%. Компания была зарегистрирована в начале августа 2022 г.
Ранее 100% ООО «Свеза» принадлежала холдинговой компании Мордашова «Севергрупп». Решение о смене собственника было принято «в целях сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления», заявили в компании. Сумма сделки не раскрывается, говорится лишь, что для ее осуществления «было привлечено банковское финансирование».
«Свеза» уточняет, что смена собственника не повлияет на структуру группы. «С учетом того, что контроль фактически переходит менеджменту, компания «Фор Инвест» как никто другой заинтересована в сохранении устойчивости бизнеса. <...> Изменение структуры собственности позволит «Свезе» продолжить развитие и осваивать новые рынки», – говорится в сообщении.
Лесопромышленная компания «Свеза» вошла в портфель активов Мордашова в 2000 г. Тогда компании принадлежали два фанерных завода в Санкт-Петербурге и Костроме. Сейчас «Свеза» — один из крупнейших в России производителей фанеры. Компания также производит ДСП и ЛДСП-плиты. Производственные мощности компании находятся в Тюмени, Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. Объем производства – 1,4 млн куб. м продукции в год, включая фанеру и древесно-стружечные плиты. Доля «Свезы» в мировом производстве березовой фанеры составляет порядка 20%.
Выручка компании в 2021 г. выросла на 60%, до 57,1 млрд руб. Объем производства фанеры и ДСП увеличился на 4,6%, до 1,3 млн куб. м. Основными направлениями поставок в прошлом году были российский рынок (порядка 20% продаж), а также рынки Северной Америки, Европы и стран Восточной Азии. Наибольший прирост наблюдался в Китае, Южной Корее, США и ряде стран Европы.
После начала СВО на Украине санкции против Мордашова и его компаний ввели ЕС, США и ряд других стран. 28 февраля предприниматель был включен в санкционные списки ЕС наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и политиками. В марте персональные санкции против Мордашова также ввели Великобритания, Япония и Австралия. 2 июня Мордашов, его сыновья Никита и Кирилл, супруга бизнесмена Марина, а также компании, связанные с Мордашовым и его семьей, – «Северсталь», Nordgold и «Севергрупп», были включены США в SDN List («черный список», с включенными в него лицами американские граждане и компании не имеют права вести дела).
В июне на ПМЭФ-2022 Мордашов говорил, что «Свеза» испытываете проблемы с экспортом продукции из-за санкционных ограничений. Фришман также в июне уточнял, что производственные мощности компании недозагружены на 60–80%.
При этом Мордашов по-прежнему владеет контрольным долями в «Северстали» и «Севергрупп». В начале октября пресс-служба «Северстали» (у Мордашова – 76,85%) сообщала, что информация о том, что бизнесмен якобы рассматривает возможность перевода доли в «Северстали» и других компаний «Севергрупп» в зарубежные трасты, «абсолютно не соответствует действительности».
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отмечает, что в последние годы сформировалась обширная практика передачи третьим лицам контрольного пакета акций от физлица, находящегося под санкциями США. Предполагается, что такие сделки устраняют риски применения вторичных санкций. «Позволяет ли это в действительно нивелировать эти риски – вопрос открытый, поскольку практика снятия вторичных санкций состоит всего из одного решения, принятого в отношении UC Rusal», – говорит юрист.
В то же время санкции ЕС и Великобритании, по его словам, работают иначе и подразумевают распространение на все организации, которые контролируются попавшим под санкции лицом не только прямо, но косвенно. «Даже если такое лицо не владеет прямо даже одной акцией в компании, но есть основания полагать, что оно имеет рычаги воздействия на процесс принятия решений, то санкции могут быть распространены на эту компанию», – указывает он.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что передача контроля в «Свезе» была бы эффективной мерой защиты бизнеса до попадания Мордашова под санкции, сейчас же ее эффективность «значительно ниже».
Юрист предполагает, что передача контроля Мордашовым именно над «Свезой» может быть обусловлено несколькими факторами. Первой причиной, по его мнению, может быть зависимость производства от импортных технологий, например, в части оборудования и расходных материалов. Второй – желание сохранить внешние рынки сбыта, поскольку значительная часть производимой в России фанеры экспортируется.
По мнению Именнова, реализации подобной «защитной схемы» можно ожидать в других связанных с Мордашовым предприятиях. «С «Северсталью» проблема в другом – она сама уже находится под блокирующими санкциями США», – говорит он. Поэтому, по словам юриста, снятие санкции с «Северстали» будет возможно «только после долгих переговоров и одобрения американского регулятора – управления по контролю за зарубежными активами [минфина США]».