Алексей Мордашов впервые после попадания под санкции ЕС отдал контроль в промышленном активе

В то же время санкции ЕС и Великобритании, по его словам, работают иначе и подразумевают распространение на все организации, которые контролируются попавшим под санкции лицом не только прямо, но косвенно. «Даже если такое лицо не владеет прямо даже одной акцией в компании, но есть основания полагать, что оно имеет рычаги воздействия на процесс принятия решений, то санкции могут быть распространены на эту компанию», – указывает он.