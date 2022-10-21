Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в России

Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию, сообщил «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить, но, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября – уже 48.