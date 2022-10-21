Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в России

Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в РоссииЭто поможет компании сократить издержки во время простоя торговых точек
Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию, сообщил «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить, но, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября – уже 48.
О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах. Называть конкретные торговые центры она не стала, но таких объектов у Uniqlo, по данным на начало марта, было 29. По словам Цветковой, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды. Запрос «Ведомостей» в Uniqlo остался без ответа.