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Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в России

Это поможет компании сократить издержки во время простоя торговых точек
Маргарита Соболь
Окончательное закрытие части российских магазинов позволит Uniqlo сократить издержки / Евгений Разумный / Ведомости

Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию, сообщил «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить, но, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября – уже 48.

О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах. Называть конкретные торговые центры она не стала, но таких объектов у Uniqlo, по данным на начало марта, было 29. По словам Цветковой, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды. Запрос «Ведомостей» в Uniqlo остался без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных