Магазины «Иль де ботэ» возобновляют работу

Магазины «Иль де ботэ» возобновляют работуОни откроются на месте торговых точек Sephora
Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом «Ведомостями» рассказал источник, близкий к обеим компаниям. Представитель «Иль де ботэ» эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 г.
«Иль де ботэ» (Ile De Bеaute) была создана в 2001 г. В 2013 г. в капитал сети вошла французская Sephora, которая принадлежит холдингу LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), а спустя три года она стала ее 100%-ным владельцем.
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