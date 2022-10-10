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Магазины «Иль де ботэ» возобновляют работу

Они откроются на месте торговых точек Sephora
Маргарита Соболь
«Иль де ботэ» открывается как совершенно автономная компания / Максим Стулов / Ведомости

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом «Ведомостями» рассказал источник, близкий к обеим компаниям. Представитель «Иль де ботэ» эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 г.

«Иль де ботэ» (Ile De Bеaute) была создана в 2001 г. В 2013 г. в капитал сети вошла французская Sephora, которая принадлежит холдингу LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), а спустя три года она стала ее 100%-ным владельцем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных