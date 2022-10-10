Магазины «Иль де ботэ» возобновляют работу

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом «Ведомостями» рассказал источник, близкий к обеим компаниям. Представитель «Иль де ботэ» эту информацию подтвердил, сообщив, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 г.