Владелец Colin’s со второй попытки приведет в Россию бренд Loft

Владелец Colin’s со второй попытки приведет в Россию бренд LoftКомпания может открыть в следующем году 17 магазинов джинсовой одежды в Москве и регионах
Турецкая Eroglu Holding, которой принадлежит торговая марка Colin’s, планирует открыть в январе 2023 г. первый магазин под брендом Loft. Об этом сообщил директор интернет-бизнеса и электронной коммерции Colin’s Талип Жуманазаров на одном из ритейл-форумов.
Других деталей он не привел. Но два консультанта, работавших с этой компанией, знают, что она намерена в течение следующего года запустить 17 магазинов Loft в Москве и регионах. В частности, об этом говорит руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, представители турецкого бренда сейчас активно ведут переговоры с торговыми центрами: они ищут помещения на 300–500 кв. м. Что это за торговые центры, она не сказала. Не разглашается и место, где будет расположена первая точка, известно лишь, что она будет в Москве. Запрос в Eroglu Holding остался без ответа, представитель Colin’s отказался комментировать заявление Жуманазарова. Источник, близкий к турецкому руководству бренда, подтвердил, что в I квартале 2023 г. состоятся открытия нескольких монобрендовых магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Их количество он не уточнил.
Eroglu Holding занимается поставками одежды под брендом Colin’s с 1994 г., спустя год компания открыла в нашей стране первый магазин. Сейчас под управлением российского подразделения (ООО «Юнайтэд трэйдинг»), как сказано на сайте Colin’s, находятся 182 торговые точки. Выручка «Юнайтэд трэйдинг» по итогам 2021 г. составила 10,4 млрд руб., а чистая прибыль – 795 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».