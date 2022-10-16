Владелец Colin’s со второй попытки приведет в Россию бренд Loft

Других деталей он не привел. Но два консультанта, работавших с этой компанией, знают, что она намерена в течение следующего года запустить 17 магазинов Loft в Москве и регионах. В частности, об этом говорит руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, представители турецкого бренда сейчас активно ведут переговоры с торговыми центрами: они ищут помещения на 300–500 кв. м. Что это за торговые центры, она не сказала. Не разглашается и место, где будет расположена первая точка, известно лишь, что она будет в Москве. Запрос в Eroglu Holding остался без ответа, представитель Colin’s отказался комментировать заявление Жуманазарова. Источник, близкий к турецкому руководству бренда, подтвердил, что в I квартале 2023 г. состоятся открытия нескольких монобрендовых магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Их количество он не уточнил.