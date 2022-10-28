Михельсон заявил о сверхприбыльности спотовых поставок СПГ

Михельсон пояснил, что почти весь СПГ (16,5 млн т в год), который производится на проекте «Новатэка» «Ямал СПГ», поставляется по долгосрочным контрактам. Цены для потребителей по таким контрактам, отметил Михельсон, на сегодняшнем рынке «хорошие». «Но в этом году у нас объем производства там будет порядка 21 млн т, и все эти [дополнительные] объемы идут на спотовый рынок. И так как творятся ненормальные цены, то, конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 млн т доходов приносят чуть меньше, чем те 4 млн», — пояснил он.