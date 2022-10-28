Михельсон заявил о сверхприбыльности спотовых поставок СПГ

Михельсон заявил о сверхприбыльности спотовых поставок СПГАналитики не ожидают снижения цен раньше второй половины 2023 года
Спотовые поставки сжиженного природного газа (СПГ) даже небольшими партиями сейчас доходнее, чем поставки крупных партий по долгосрочным контрактам из-за «ценовых сверхненормальностей», заявил 28 октября председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон журналистам в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку.
Михельсон пояснил, что почти весь СПГ (16,5 млн т в год), который производится на проекте «Новатэка» «Ямал СПГ», поставляется по долгосрочным контрактам. Цены для потребителей по таким контрактам, отметил Михельсон, на сегодняшнем рынке «хорошие». «Но в этом году у нас объем производства там будет порядка 21 млн т, и все эти [дополнительные] объемы идут на спотовый рынок. И так как творятся ненормальные цены, то, конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 млн т доходов приносят чуть меньше, чем те 4 млн», — пояснил он.
Михельсон напомнил, что газ с «Ямал СПГ» по долгосрочным проектам закупают испанские, китайские и французские компании. Глава «Новатэка» отметил, что 6-8 лет назад контракты на поставку СПГ на 100% привязывались к нефтяным котировкам, но затем в новых контрактах была и доля привязки к менее предсказуемым газовым индексам. Сейчас же покупатели в большей части возвращаются к привязке цены к нефти, уточнил он.
Цены на продукцию «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам гораздо ниже из-за привязки к нефтяным котировкам, сейчас они находятся на уровне $350-450 за 1000 куб. м, отмечает руководитель рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин.
По данным GIIGNL, в 2021 г. 4 млн т сжиженного газа с «Ямал СПГ» закупила французская TotalEnergies, китайская CNPC — 3 млн т, бывшая трейдинговая структура «Газпрома» GM&T (в 2022 г. вышла из состава «Газпрома» и реквизирована правительством ФРГ) — 2,9 млн т. Еще по 2,5 млн т в год закупали сам «Новатэк» и испанская компания Naturgy Energy Group.
Кроме «Ямал СПГ» в России работает еще один крупный СПГ-проект «Газпрома» «Сахалин-2» мощностью 9,6 млн т в год. По данным GIIGNL, всего в прошлом году Россия экспортировала 29,6 млн т СПГ а и заняла 4-е место по объему поставок после Австралии (78,5 млн т), Катара (77 млн т) и США (67 млн т). Доля России в поставках СПГ на мировой рынок в 2021 г. составила около 8%.
Также в 2021 г. правительство России утвердило долгосрочную программу «Прорыв на рынки СПГ», которая предусматривала рост производства СПГ к 2035 г. до 140 млн т. Но на фоне антироссийских санкций в августе 2022 г. министр энергетики Николай Шульгинов заявил о пересмотре прогноза до 80-120 млн т в год. В сентябре «ИнфоТЭК» прогнозировал со ссылкой на данные аналитического агентства Rystad Energy, что к 2030 г. производство СПГ в мире вырастет до 638 млн т с 380 млн т в 2021 г.
Сейчас в России на стадии активной реализации находится проект «Новатэка» «Арктик СПГ - 2» проектной мощностью 19,8 млн т. Несмотря на санкционное давление, компания не переносила сроки сдачи трех очередей проекта: первая должна быть запущена в декабре 2023 г., вторая — в 2024 г., третья — в 2026 г. 28 октября Михельсон сообщил, что «Новатэк» получил практически все оборудование для всех трех линий проекта. Компания внесла в проект небольшие технические изменения, которые, по его словам, «даже улучшат работу» завода, но технология будет использоваться та же, что и планировалось. Из-за изменения проекта «Новатэк» приостановил выборку финансирования, и возобновит ее, как только банк-кредитор утвердит изменения.
Аналитики согласились с мнением Михельсона о «ненормальности» нынешних цен на газ. «Ключевые ориентиры цен на газ на мировых рынках находятся в несколько раз выше их нормальных значений в районе $1100-1200 за 1000 куб. м», — поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
Ключевым драйвером цен на СПГ сейчас является европейский рынок, который лишился значительной части поставок российского газа по трубопроводам, напоминает Гришунин. Сейчас поставки продолжаются через Украину (28 октября прокачка составит 42,4 млн куб. м) и по ответвлению от «Турецкого потока» (по данным Европейской сети операторов систем передачи газа, 27 октября поставки составили 32,8 млн куб. м). Дефицит СПГ сейчас составляет, по грубым оценкам, 40-70 млн т — объемы, которые Европа недополучит из России, поясняет Гришунин. Для решения проблемы нужны новые проекты по производству СПГ, но они будут запускаться только в 2024-2025 гг. в основном в США и Катаре.
Цены на газ, по мнению Галактионова, вряд ли начнут снижаться ранее второй половины 2023 г. Руководитель Центра развития энергетики (ЦРЭ) Кирилл Мельников сомневается, что спотовые цены на газ устойчиво снизятся до уровня в $400 за 1000 куб. м ранее 2025 г., «если только в мире, и, прежде всего, в Азии не произойдет падение спроса на газ». Гришунин считает, что цены на СПГ начнут снижаться, если зима 2022/23 гг. будет мягкой
По данным биржи ICE, 28 октября ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах стоили около $1100 за 1000 куб. м. Спотовые цены на газ в Европе достигали пика в марте этого года, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м.