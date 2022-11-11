Минэнерго обвинило РЖД в проблемах с доставкой угля для электростанций

РЖД также сетует на неоптимальную логистику перевозок угля, которую выстраивают клиенты. Представитель монополии отметил, что «на Дальний Восток, где и без того отмечается рост внутрироссийских перевозок угля, топливо отправляется из более отдаленных регионов». Отправка угля из Кузбасса потребителям на Восточном полигоне с начала года выросла почти в полтора раза до 4,4 млн т, а поставки в адрес «Русгидро» на Дальний Восток – вдвое, или на 1,1 млн т к уровню 2021 г., сказано в комментарии РЖД. «Уголь для Нерюнгринской ГЭС в Якутии везут из Казахстана, хотя рядом имеются месторождения, под которые и строилась электростанция», – отмечает представитель монополии.