Минэнерго обвинило РЖД в проблемах с доставкой угля для электростанций

Минэнерго обвинило РЖД в проблемах с доставкой угля для электростанцийДля их решения нужны повышение тарифов на перевозки угля и госсубсидии, считают эксперты
Российские энергокомпании столкнулись с тем, что РЖД нарушает ритмичность поставок топлива на электростанции, это создает риски для прохождения отопительного сезона. Об этом 11 ноября на всероссийском совещании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
По его словам, с проблемой столкнулись, в частности, «Интер РАО» и «Русгидро». Эти энергокомпании отмечают, что «сроки и объемы поставок топлива для обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) не соответствуют условиям заключенных контрактов», пояснил министр. «Несмотря на установленные приоритеты завоза топлива для нужд энергетики и предприятий ЖКХ, РЖД не выполняет свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок», – сказал он. Шульгинов подчеркнул, что «на складах имеются соответствующие нормативам Минэнерго запасы топлива, но есть вопросы по срокам поставок».
На совещании 11 ноября председатель правления «Системного оператора ЕЭС» (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы) Федор Опадчий обратил внимание на «экстремально низкие» уровни воды на Енисейском каскаде ГЭС (на 1 ноября – на 36% ниже среднегодовой величины). По его словам, из-за ожидаемого снижения выработки Енисейского каскада (Краснорская, Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, принадлежат структурам En+) в осенне-зимнем сезоне потребуется дополнительная выработка ТЭС в Сибири в объеме 4,3 млрд кВт ч с дополнительными расходами 2,6 млн т угля.
При этом в 2022 г., по данным Минэнерго, на внутреннем рынке России наблюдается рост спроса на уголь. В январе - сентябре спрос увеличился на 7,2% год к году до 126,4 млн т. Рост обусловлен увеличением потребления угля на электростанциях на 17,6% («Ведомости» писали об этом 6 ноября). По данным СО ЕЭС, за январь – сентябрь 2022 г. угольные ТЭС Единой энергосистемы России выработали 112,7 млрд кВтч (13,8% от всего производства электроэнергии в ЕЭС).
Согласно прогнозу СО ЕЭС, рост потребления электроэнергии в Единой энергосистеме в этот отопительный сезон может достичь 1,5% к уровню предыдущего сезона. Максимальное потребление мощности в ЕЭС ожидается на уровне 162,6 ГВт, что выше исторического максимума, достигнутого в ОЗП 2021-2022 гг. (161,4 ГВт).
Шульгинов также сообщил, что 22 российские энергокомпании не получили паспорта готовности к прохождению ОЗП. Какие именно, он не уточнил. Эти компании, по словам чиновника, продолжат подготовительные работы для завершения всех необходимых мероприятий «в кратчайшие сроки».
Представитель «Русгидро» сказал «Ведомостям», что в сентябре и октябре 2022 г. зафиксировано невыполнение РЖД плана перевозок угля по заключенным контрактам. Речь, по его словам, идет об энергетических предприятий Дальнего Востока. Но нормативные запасы, установленные Минэнерго, по его словам, были выполнены по всем электростанциям «за счет ранее накопленных на складах запасов». Собеседник добавил, что отработан совместный механизм ежесуточного контроля погрузки угля на энергообъекты ДФО. «Энергетические и угольные компании находятся в постоянном взаимодействии с Минэнерго и РЖД с целью приоритетной загрузки составов для перевозки угля на электростанции», – заключил он.
Представитель Сибирской генерирующей компании (входит в СУЭК) подтвердил, что у компании есть сложности с поставками угля с Бородинского разреза СУЭК в Красноярском крае, поэтому «приходится искать решения в переговорах с Красноярской железной дорогой». Представитель «Т плюс» также сказал, что компания испытывала «определенные проблемы с доставкой угля» и обращалась в РЖД. «В данный момент ситуация решается в рабочем порядке совместно с РЖД и поставщиком», – добавил он. Представитель «Энел Россия» заявил, что все станции генкомпании используют газ, а запасы мазута, который используется в качестве резервного топлива, «были подготовлены заблаговременно».
В других энергетических и угольных компаниях на момент публикации на запросы «Ведомости» не ответили.
РЖД «держит на особом контроле» перевозки топлива для энергетики и ЖКХ, оперативно взаимодействует с Минэнерго и «полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса ресурсов», указано в комментарии монополии. Представитель РЖД напомнил, что уголь и нефтепродукты во внутрироссийском сообщении имеют повышенный приоритет. Но за январь – сентябрь 2022 г. перевозки угля для энергетики и ЖКХ выросли на 6,6% год к году до 63,7 млн т, а БАМ и Транссиб «работают на пределе своих возможностей», говорится в комментарии.
РЖД также сетует на неоптимальную логистику перевозок угля, которую выстраивают клиенты. Представитель монополии отметил, что «на Дальний Восток, где и без того отмечается рост внутрироссийских перевозок угля, топливо отправляется из более отдаленных регионов». Отправка угля из Кузбасса потребителям на Восточном полигоне с начала года выросла почти в полтора раза до 4,4 млн т, а поставки в адрес «Русгидро» на Дальний Восток – вдвое, или на 1,1 млн т к уровню 2021 г., сказано в комментарии РЖД. «Уголь для Нерюнгринской ГЭС в Якутии везут из Казахстана, хотя рядом имеются месторождения, под которые и строилась электростанция», – отмечает представитель монополии.
Основные виды топлива на российских электростанциях — газ и уголь, в качестве резервного топлива также используется мазут. По данным СО ЕЭС, в 2021 г. на газ пришлись 79% всей выработки ТЭС, на уголь — 20,7%, на прочие виды топлива (в основном нефтепродукты) — 0,3%. С учетом производства АЭС, ГЭС, солнечных и ветровых электростанций газ обеспечил 48% всей выработки электроэнергии в стране, уголь — 12,6%.
Угольная генерация наиболее значима для энергетики восточной части России, где находятся основные месторождения, большая часть ТЭС в европейской части страны переведена на газ. Уголь для электростанций, как правило, поставляется железнодорожным транспортом.
В марте 2022 г. правительство приостановило до 1 июля действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. ПНД обеспечивали углю, перевозки которого менее выгодны для РЖД, приоритетный доступ на Восточный полигон (БАМ и Транссиб). РЖД получила право отдавать предпочтение более маржинальным для нее товарам, например металлам. Это лишь усилило конкуренцию грузоотправителей на Восточном полигоне, куда на фоне антироссийских санкций стали перенаправляться грузы, до этого экспортировавшиеся в Европу и Северную Америку.
В начале апреля 2022 г. ЕС включил в пятый пакет санкций из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля, запрет действует с 10 августа. В результате российские угольные компании стремятся перенаправить объемы на азиатский рынок («Ведомости» подробно писали об этом 17 августа). С 1 июля правительство не возобновило действие ПНД, но установило квоты на приоритетный вывоз угля на восток для Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы.
Старший консультант практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства Kept Регина Лянзберг отмечает, что поставка угля энергокомпаниям в этом году «усложняется перегрузкой» железнодорожной инфраструктуры. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов добавляет, что проблемы с ритмичностью поставок по железной дороге, вероятно, связаны с переориентацией поставок товаров на восток и юг страны и изменениями в регулировании (отмена ПНД. – «Ведомости»).
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также напоминает, что количество простоев вагонов на Дальнем Востоке в октябре - ноябре «традиционно выше из-за роста объемов экспорта угля». «В этом году проблема усугубляется ажиотажным спросом на перевозки в адрес восточных портов», — сказал он «Ведомостям».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что критика РЖД со стороны энергетиков и угольных компаний справедлива. Он указывает, что к концу 2022 г. произошло нарушение диспетчеризации на сети РЖД, формирование «масштабных пробок» и наличие большого числа простаивающих на путях вагонов. Особенно актуально это сейчас, по словам Бурмистрова, для Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области, которая является основным угледобывающим регионом РФ.
По мнению Лянзберг, для решения проблемы необходимо повысить цены на перевозки угля, чтобы возить его стало выгоднее. Баранов не исключает изменения тарифов на перевозку угля электростанциям: «Их могут сделать более выгодными для железнодорожников, но разницу не стоит перекладывать на энергетиков – ее могло бы взять на себя государство». Гришунин считает, что из бюджета можно было субсидировать перевозки угля по отдельным особо проблемным направлениям.