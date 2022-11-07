Внутренний спрос поддержал добычу угля в России

Внутренний спрос поддержал добычу угля в РоссииРост выработки угольных ТЭС и переориентация поставок почти полностью компенсировали падение экспорта в ЕС
Экспорт угля из Россия в январе – сентябре текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн т. Об этом свидетельствует статистика Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Поставки в западном направлении за девять месяцев упали на 18,7% до 65,6 млн т, в восточном – выросли на 5% до 82,2 млн т.
При этом добыча угля в стране уменьшилась лишь на 1% до 315,2 млн т. Падение экспорта было частично компенсировано растущим спросом на внутреннем рынке, который с начала года прибавил 7,2% год к году и достиг 126,4 млн т за счет увеличения потребления электростанциями (+17,6%). Замедление внутреннего спроса отмечено со стороны металлургических заводов (-6,7%) и коммунально-бытового сектора (-3,3%).