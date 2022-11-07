Внутренний спрос поддержал добычу угля в России

Экспорт угля из Россия в январе – сентябре текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн т. Об этом свидетельствует статистика Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Поставки в западном направлении за девять месяцев упали на 18,7% до 65,6 млн т, в восточном – выросли на 5% до 82,2 млн т.