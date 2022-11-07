Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Внутренний спрос поддержал добычу угля в России

Рост выработки угольных ТЭС и переориентация поставок почти полностью компенсировали падение экспорта в ЕС
Василий Милькин
ТЭС остаются крупнейшими потребителями угля внутри страны / Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из Россия в январе – сентябре текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн т. Об этом свидетельствует статистика Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Поставки в западном направлении за девять месяцев упали на 18,7% до 65,6 млн т, в восточном – выросли на 5% до 82,2 млн т.

При этом добыча угля в стране уменьшилась лишь на 1% до 315,2 млн т. Падение экспорта было частично компенсировано растущим спросом на внутреннем рынке, который с начала года прибавил 7,2% год к году и достиг 126,4 млн т за счет увеличения потребления электростанциями (+17,6%). Замедление внутреннего спроса отмечено со стороны металлургических заводов (-6,7%) и коммунально-бытового сектора (-3,3%).

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных