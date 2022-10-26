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Власти ДНР оценили потенциал роста добычи угля в республике

В ближайшие три года в отрасль могут вложить до 12 млрд рублей
Сергей Гаврилюк Василий Милькин
По оценке независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, объемы угля, которые должны быть добыты в ДНР в 2022 и 2023 гг., могут быть использованы для обеспечения потребностей электростанций и частных домовладений в четырех новых регионах России / Егор Алеев / ТАСС

Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР) оценивает потенциал добычи угля в регионе подведомственными предприятиями в 6,5–8,3 млн т. Об этом сообщил «Ведомостям» министр Андрей Чертков.

В 2023 г. на предприятиях, входящих в сферу управления минугля ДНР, по словам Черткова, планируется добыть 3,5 млн т топлива, это на 22% больше, чем в 2021 г., а с учетом частных шахт и артелей – порядка 7 млн т. Но в 2022 г. добыча предприятий министерства, по прогнозу, снизится на 36% до 2,87 млн т. Чертков пояснил, что первоначально в этом году планировалось добыть 5,6 млн т угля, но в связи с всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в ДНР с 19 февраля, план для госпредприятий был уменьшен вдвое. Сейчас он выполнен на 85%, добыто 2,44 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных