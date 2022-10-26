Власти ДНР оценили потенциал роста добычи угля в республике

В 2023 г. на предприятиях, входящих в сферу управления минугля ДНР, по словам Черткова, планируется добыть 3,5 млн т топлива, это на 22% больше, чем в 2021 г., а с учетом частных шахт и артелей – порядка 7 млн т. Но в 2022 г. добыча предприятий министерства, по прогнозу, снизится на 36% до 2,87 млн т. Чертков пояснил, что первоначально в этом году планировалось добыть 5,6 млн т угля, но в связи с всеобщей мобилизацией, которая была объявлена в ДНР с 19 февраля, план для госпредприятий был уменьшен вдвое. Сейчас он выполнен на 85%, добыто 2,44 млн т.