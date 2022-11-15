РЖД просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна

В пресс-службе РЖД подтвердили, что «ведут диалог» по этому вопросу с «Казахстанскими железными дорогами» (компания «Казахстан темир жолы», КТЖ) совместно с руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей России. В сентябре, по словам представителя монополии, казахстанской стороне направлено письмо с обоснованием необходимости снижения действующего тарифа. По нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС; объединяет Россию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию) транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются «в соответствии с тарифной политикой СНГ», где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге.