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РЖД просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна

Без уменьшения транспортных расходов экспортеры не повезут груз в Среднюю Азию
Ксения Потаева Елизавета Клочкова
Выравнивание тарифов между Казахстаном и Россией позволило бы поддержать экспорт российских производителей сельхозпродукции в условиях санкций / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. Этот вопрос обсуждался 8 ноября на закрытой встрече менеджеров РЖД с депутатами «Единой России», сообщил источник «Ведомостей» в вагонном операторе.

В пресс-службе РЖД подтвердили, что «ведут диалог» по этому вопросу с «Казахстанскими железными дорогами» (компания «Казахстан темир жолы», КТЖ) совместно с руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей России. В сентябре, по словам представителя монополии, казахстанской стороне направлено письмо с обоснованием необходимости снижения действующего тарифа. По нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС; объединяет Россию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию) транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются «в соответствии с тарифной политикой СНГ», где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных