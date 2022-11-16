Стокгольмский арбитраж разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рублях

Эксперт Института развития ТЭКа Кирилл Родионов поясняет, что после прекращения поставок газа из России Финляндия стала получать газ в основном из газопровода Balticconnector (соединяет газотранспортные системы Финляндии и Эстонии) мощностью 2,62 млрд куб. м в год. Это ненамного выше среднегодового потребления газа в Финляндии в 2016-2020 гг. (2,38 млрд куб. м в год), что создает риски для потребителей в период высокого спроса зимой, отмечает эксперт. Также в октябре 2022 г. был введен терминал по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) Hamina LNG мощностью 166 млн куб. м газа в год, а в конце 2022 г. — начале 2023 г. в стране начнет работать плавучая установка по регазификации СПГ Exemplar мощностью 5 млрд куб. м в год.