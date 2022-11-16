Стокгольмский арбитраж разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рублях

Стокгольмский арбитраж разрешил финской Gasum не платить «Газпрому» в рубляхСторонам придется продолжать переговоры до урегулирования ситуации
Арбитражный суд определил, что финская энергетическая компания Gasum не обязана оплачивать поставки российского газа в рублях через Газпромбанк (ГПБ), сообщила компания на своем сайте 16 ноября. Также суд обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации. Решение было вынесено 14 ноября, отмечается в сообщении.
Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию Gasum Ольга Вяйсянен пояснила «Ведомостям», что претензия компании рассматривалась в Арбитражном суде Стокгольма (Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Стокгольмский арбитраж. – «Ведомости» ). Эта институция обычно прописывалась в контрактах «Газпрома» как место разрешения споров между сторонами.
На вопрос, планирует ли компания подавать иск о взыскании неустойки с «Газпром экспорта», Вяйсянен не ответила. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».
«Газпром» с 1 апреля 2022 г. перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России Владимира Путина. По новой схеме оплаты недружественный импортер газа должен переводить плату за поставки в валюте контракта в ГПБ. Затем российский банк конвертирует валюту в рубли и переводит их на счет «Газпрома», только в этот момент, согласно указу, происходит оплата газа. Путин пояснял, что новая схема была введена, потому что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России, или около $300 млрд.
Финляндия находится в списке недружественных стран как член Евросоюза, поэтому Gasum также нужно было перейти на оплату газа в рублях. Но Gasum, у которой был заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» в евро, не приняла новые условия, говорится в заявлении. Также финская компания была не согласна с некоторыми другими требованиями российской стороны. «По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с контрактом на поставку», — отмечают в компании.
Gasum была первой европейской энергокомпанией, оспорившей требование «Газпрома» платить за газ рублях («Ведомости» писали об этом 18 мая). Тогда Вяйсянен поясняла «Ведомостям», что компания также оспаривает объем минимального обязательства по закупке газа в договоре с «Газпромом» и размер штрафных платежей.
В результате в мае «Газпром» полностью прекратил поставлять газ финской компании, потому что та не оплатила его в рублях. В 2021 г. «Газпром» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, или 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии. Также из-за отказа оплачивать газ в рублях «Газпром» прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и т. д. Некоторые потребители, например итальянская Eni и немецкая Uniper, согласились на новые условия.
Поставки российского трубопроводного газа в Европу в 2022 г. значительно сократились после начала СВО на Украине. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон оценивал сокращение поставок на 1 октября 2022 г. в 47% в годовом выражении. По данным «Газпрома», экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья (Европу, Турцию и Китай) в период с 1 января по 15 ноября 2022 г. снизился год к году на 43,4% до 93,2 млрд куб. м.
Эксперт Института развития ТЭКа Кирилл Родионов поясняет, что после прекращения поставок газа из России Финляндия стала получать газ в основном из газопровода Balticconnector (соединяет газотранспортные системы Финляндии и Эстонии) мощностью 2,62 млрд куб. м в год. Это ненамного выше среднегодового потребления газа в Финляндии в 2016-2020 гг. (2,38 млрд куб. м в год), что создает риски для потребителей в период высокого спроса зимой, отмечает эксперт. Также в октябре 2022 г. был введен терминал по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) Hamina LNG мощностью 166 млн куб. м газа в год, а в конце 2022 г. — начале 2023 г. в стране начнет работать плавучая установка по регазификации СПГ Exemplar мощностью 5 млрд куб. м в год.
Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что в сложившихся условиях «Газпром» будет подавать апелляции на выносимые решения для защиты своих интересов. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова поясняет, что российское законодательство сейчас допускает пересмотр решений международного арбитража и решений о возможности их исполнения. «Газпром» может перенести рассмотрение спора в российскую юрисдикцию как подсанкционное лицо, добавляет она.
По мнению Иккерта, подача финской компанией иска о неустойке было бы «процессуальным злоупотреблением». Винокурова добавила, что возможность подачи такого иска «зависит от положений договора и применимого права». Стокгольмский арбитраж, добавляет она, постановил продолжать переговоры между компаниями, поэтому «вопрос о неустойке и ее размере пока не ставится». Иккерт подчеркнул, что «Газпром» не откажется от оплаты газа в рублях, потому что это противоречило бы указу президента РФ.