КТК в начале 2023 года готов поднять прокачку нефти сверх текущей мощности

КТК в начале 2023 года готов поднять прокачку нефти сверх текущей мощностиВ этом заинтересованы экспортеры из Казахстана ввиду отсутствия реальных альтернатив
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может увеличить транспортировку нефти по своей системе выше ее текущей мощности уже в начале 2023 г., заявил 18 ноября генеральный директор КТК Николай Горбань. «В начале 2023 г. КТК будет готов к приему нефти согласно повышенным заявкам грузоотправителей», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
Горбань пояснил, что основные работы, влияющие на увеличение пропускной способности трубопроводной системы, будут завершены в декабре 2022 г.
Гендиректор КТК при этом добавил, что в документации окончательного решения об инвестициях установлены сроки завершения строительно-монтажных работ программы устранения узких мест (ПУУМ) до декабря 2023 г. Реализация ПУУМ должна обеспечить возможность прокачки дополнительных объемов нефти – до 72,5 млн т в год по территории Казахстана и до 83 млн т в год по территории России (при оптимальном количестве антифрикционной присадки и соответствующих коэффициентах эксплуатации нефтепровода). Текущая мощность КТК – 67 млн т нефти в год.
Трубопроводная система КТК соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в районе Новороссийска. Консорциум эксплуатирует нефтепровод Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 км, основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (порядка 80% вывоза нефти из Казахстана).
В 2021 г., по данным минэнерго Казахстана, экспорт нефти из республики составил 67,6 млн т. 78,5% экспортных объемов, или 53,1 млн т, было поставлено по системе КТК, следует из данных консорциума. В частности, по КТК вывозится нефть с крупных месторождений Тенгиз (в 2021 г. прокачано 26,6 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,3 млн т). Поставки прочих казахстанских производителей по КТК в прошлом году составили 463 600 т.
На казахстанскую нефть в 2021 г. пришлось более 87% всех объемов прокачки по системе КТК, 13% — на нефть российских грузоотправителей. Всего в 2021 г. через морской терминал КТК было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 3% больше, чем в 2020 г. Выручка АО «КТК-Р» (управляет российской часть трубопроводной системы КТК) по РСБУ в 2021 г. выросла на 5,9% до 128,1 млрд руб., чистая прибыль – на 8,6% до 62,7 млрд руб.
Кто владеет КТК
Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются российская госкомпания «Транснефть» (управляет долей РФ в 24%), «КТК компани» (7%), Казахстан (через «Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures с долей 1,75%), Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium владеет 15%), структура «Лукойла» Lukarco B.V. (12,5%), американская Mobil Caspian Pipeline (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и Shell; владеет 7,5%), BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).
Власти Казахстана неоднократно заявляли о стремлении диверсифицировать направления экспорта нефти. В июле 2022 г. президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута для диверсификации экспорта нефти («Ведомости» писали об этом 7 июля). Он также поручил принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. А 7 ноября Токаев распорядился увеличить объемы транспортировки нефти через каспийские порты Актау и Курык до 20 млн т в год.
Осенью 2022 г. казахстанские компании уже начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в ЕС, минуя транзит через систему КТК («Ведомости» писали об этом 20 октября). В частности, нефть поставляется танкерами из Актау (проектная мощность – 11,6 млн т нефти в год) до Баку, а затем прокачка идет по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию и далее танкерами покупателям. Мощность трубопровода составляет 50 млн т в год, но по нему также ведутся поставки нефти из Азербайджана и Туркмении.
В марте 2022 г. отгрузка нефти на терминале КТК в Новороссийске останавливалась из-за повреждения двух из трех действующих выносных причальных устройств (ВПУ) из-за шторма. В конце августа КТК сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ из-за обнаружения в них неполадок. Ремонтные работы начались в конце октября, на одном из двух причалов они завершились в ноябре.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что готовность КТК увеличить пропускную способность трубопроводной системы можно рассматривать как своего рода ответ на заявления казахстанских властей о планах по диверсификации поставок. «Тем самым КТК дает понять, что готов дать экспортерам дополнительные возможности по экспорту, и призывает отказаться от поиска альтернатив», — заключает он.
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что у Казахстана сейчас нет реальных альтернатив КТК по мощности поставок. Он поясняет, что трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан работает на предельной загрузке и не может заменить транзит через Россию (казахстанская нефть также вывозится по трубопроводной системе «Транснефти» в смеси с российской нефтью в Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга. — «Ведомости»). Юшков отмечает, что поставки по любым альтернативным маршрутам для Казахстана будут дороже, а перевести на них значительные объемы нефти сейчас невозможно. Маслов подчеркивает, что заявления Казахстана о стремлении к диверсификации поставок появились лишь после проблем с прокачкой по КТК.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков обращает внимание, что планы Казахстана по диверсификации экспортных поставок носят долгосрочный характер, поэтому «расширение возможностей экспорта через КТК в краткосрочной перспективе им никак не противоречит». Он добавляет, что санкционные ограничения ЕС не распространяется на казахстанскую нефть, никаких вопросов со стороны ЕС к этой нефти пока не возникало.
Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России вступает в силу с 5 декабря 2022 г., одновременно должен заработать потолок цен на российскую нефть. Страны ЕС при этом планируют запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита.
Но, по мнению Маслова, поставки через КТК влекут определенные санкционные риски (например, Россию могут заподозрить в экспорте своей нефти под видом казахстанской). Он также напоминает, что Турция ввела дополнительные проверки для судов, проходящих Босфор, но казахстанская нефть может быть сразу же направлена в ЕС через Констанцу (Румыния) или Варну (Болгария) без выхода судов в Средиземное море.