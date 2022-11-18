КТК в начале 2023 года готов поднять прокачку нефти сверх текущей мощности

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что у Казахстана сейчас нет реальных альтернатив КТК по мощности поставок. Он поясняет, что трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан работает на предельной загрузке и не может заменить транзит через Россию (казахстанская нефть также вывозится по трубопроводной системе «Транснефти» в смеси с российской нефтью в Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга. — «Ведомости»). Юшков отмечает, что поставки по любым альтернативным маршрутам для Казахстана будут дороже, а перевести на них значительные объемы нефти сейчас невозможно. Маслов подчеркивает, что заявления Казахстана о стремлении к диверсификации поставок появились лишь после проблем с прокачкой по КТК.