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КТК в начале 2023 года готов поднять прокачку нефти сверх текущей мощности

В этом заинтересованы экспортеры из Казахстана ввиду отсутствия реальных альтернатив
Василий Милькин
cpc.ru

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может увеличить транспортировку нефти по своей системе выше ее текущей мощности уже в начале 2023 г., заявил 18 ноября генеральный директор КТК Николай Горбань. «В начале 2023 г. КТК будет готов к приему нефти согласно повышенным заявкам грузоотправителей», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Горбань пояснил, что основные работы, влияющие на увеличение пропускной способности трубопроводной системы, будут завершены в декабре 2022 г. 

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Гендиректор КТК при этом добавил, что в документации окончательного решения об инвестициях установлены сроки завершения строительно-монтажных работ программы устранения узких мест (ПУУМ) до декабря 2023 г. Реализация ПУУМ должна обеспечить возможность прокачки дополнительных объемов нефти – до 72,5 млн т в год по территории Казахстана и до 83 млн т в год по территории России (при оптимальном количестве антифрикционной присадки и соответствующих коэффициентах эксплуатации нефтепровода). Текущая мощность КТК – 67 млн т нефти в год.

Трубопроводная система КТК соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в районе Новороссийска. Консорциум эксплуатирует нефтепровод Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 км, основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (порядка 80% вывоза нефти из Казахстана).

В 2021 г., по данным минэнерго Казахстана, экспорт нефти из республики составил 67,6 млн т. 78,5% экспортных объемов, или 53,1 млн т, было поставлено по системе КТК, следует из данных консорциума. В частности, по КТК вывозится нефть с крупных месторождений Тенгиз (в 2021 г. прокачано 26,6 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,3 млн т). Поставки прочих казахстанских производителей по КТК в прошлом году составили 463 600 т.

На казахстанскую нефть в 2021 г. пришлось более 87% всех объемов прокачки по системе КТК, 13% — на нефть российских грузоотправителей. Всего в 2021 г. через морской терминал КТК было отгружено 60,7 млн т нефти, что на 3% больше, чем в 2020 г. Выручка АО «КТК-Р» (управляет российской часть трубопроводной системы КТК) по РСБУ в 2021 г. выросла на 5,9% до 128,1 млрд руб., чистая прибыль – на 8,6% до 62,7 млрд руб.

Кто владеет КТК

Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума являются российская госкомпания «Транснефть» (управляет долей РФ в 24%), «КТК компани» (7%), Казахстан (через «Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures с долей 1,75%), Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium владеет 15%), структура «Лукойла» Lukarco B.V. (12,5%), американская Mobil Caspian Pipeline (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и Shell; владеет 7,5%), BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Власти Казахстана неоднократно заявляли о стремлении диверсифицировать направления экспорта нефти. В июле 2022 г. президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута для диверсификации экспорта нефти («Ведомости» писали об этом 7 июля). Он также поручил принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. А 7 ноября Токаев распорядился увеличить объемы транспортировки нефти через каспийские порты Актау и Курык до 20 млн т в год.  

Осенью 2022 г. казахстанские компании уже начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в ЕС, минуя транзит через систему КТК («Ведомости» писали об этом 20 октября). В частности, нефть поставляется танкерами из Актау (проектная мощность – 11,6 млн т нефти в год) до Баку, а затем прокачка идет по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию и далее танкерами покупателям. Мощность трубопровода составляет 50 млн т в год, но по нему также ведутся поставки нефти из Азербайджана и Туркмении.

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Пока реальной заменой транзиту через Россию они не станут, уверены аналитики

В марте 2022 г. отгрузка нефти на терминале КТК в Новороссийске останавливалась из-за повреждения двух из трех действующих выносных причальных устройств (ВПУ) из-за шторма. В конце августа КТК сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ из-за обнаружения в них неполадок. Ремонтные работы начались в конце октября, на одном из двух причалов они завершились в ноябре.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что готовность КТК увеличить пропускную способность трубопроводной системы можно рассматривать как своего рода ответ на заявления казахстанских властей о планах по диверсификации поставок. «Тем самым КТК дает понять, что готов дать экспортерам дополнительные возможности по экспорту, и призывает отказаться от поиска альтернатив», — заключает он.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что у Казахстана сейчас нет реальных альтернатив КТК по мощности поставок. Он поясняет, что трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан работает на предельной загрузке и не может заменить транзит через Россию (казахстанская нефть также вывозится по трубопроводной системе «Транснефти» в смеси с российской нефтью в Новороссийск и балтийский порт Усть-Луга. — «Ведомости»). Юшков отмечает, что поставки по любым альтернативным маршрутам для Казахстана будут дороже, а перевести на них значительные объемы нефти сейчас невозможно. Маслов подчеркивает, что заявления Казахстана о стремлении к диверсификации поставок появились лишь после проблем с прокачкой по КТК.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков обращает внимание, что планы Казахстана по диверсификации экспортных поставок носят долгосрочный характер, поэтому «расширение возможностей экспорта через КТК в краткосрочной перспективе им никак не противоречит». Он добавляет, что санкционные ограничения ЕС не распространяется на казахстанскую нефть, никаких вопросов со стороны ЕС к этой нефти пока не возникало.

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Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России вступает в силу с 5 декабря 2022 г., одновременно должен заработать потолок цен на российскую нефть. Страны ЕС при этом планируют запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита.

Но, по мнению Маслова, поставки через КТК влекут определенные  санкционные риски (например, Россию могут заподозрить в экспорте своей нефти под видом казахстанской). Он также напоминает, что Турция ввела дополнительные проверки для судов, проходящих Босфор, но казахстанская нефть может быть сразу же направлена в ЕС через Констанцу (Румыния) или Варну (Болгария) без выхода судов в Средиземное море. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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