Казахстан построит нефтехранилище на Каспии на фоне перебоев с экспортом через Россию

Казахстанская нефть также экспортируется по трубопроводной системе «Транснефти» (через нефтепровод Атырау – Самара проектной мощностью 17,5 млн т в год) в смеси с российской нефтью для погрузки на танкеры в Новороссийске и балтийском порту Усть-Луга. По данным ЦДУ ТЭК, отгрузка нефти Казахстана в 2021 г. в Новороссийске составила 7,1 млн т, в Усть-Луге – 5,9 млн т. В январе-октябре текущего года отгрузка казахстанской нефти в Новороссийске снизилась на 21,6% до 4,7 млн т, в Усть-Луге – на 26,1% до 3,7 млн т.