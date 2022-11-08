Казахстан построит нефтехранилище на Каспии на фоне перебоев с экспортом через Россию

Казахстан построит нефтехранилище на Каспии на фоне перебоев с экспортом через РоссиюПроект может обойтись в сотни миллионов долларов и рискует не окупиться
Казахстанская нефтегазовая госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) проработает строительство крупного нефтяного хранилища в Атырауской (Гурьевской) области на западе страны. Соответствующее поручение 8 ноября дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью региона.
«Поручаю компании "Казмунайгаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области», — сказал Токаев (цитата по «Интерфакс»). Он также поручил министерству энергетики Казахстана провести переговоры по поводу строительства нефтехранилищ с крупными добывающими компаниями.
Через этот регион проходят экспортный нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в районе Новороссийска) и нефтепровод «Атырау – Самара». А также там расположен трубопровод «Атырау – Кенкияк – Кумколь», позволяющий прокачивать нефть с запада Казахстана, где сосредоточены крупнейшие месторождения страны, до границы с Китаем.
Токаев пояснил, что Казахстан экспортирует нефть, поэтому останавливать ее производство «недопустимо». В качестве положительного примера он привел Китай, где «построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев».
По данным минэнерго Казахстана, экспорт нефти из республики в 2021 г. составил 67,6 млн т. 78,5% экспортных объемов, или 53,1 млн т, Китай поставил по системе КТК, следует из данных консорциума. В частности, по КТК вывозится нефть с крупных месторождений Тенгиз (в 2021 г. прокачано 26,6 млн т), Кашаган (15,7 млн т) и Карачаганак (10,3 млн т). Поставки прочих казахстанских производителей по КТК в прошлом году составили 463 600 т. На казахстанскую нефть в 2021 г. пришлось более 87% всех объемов прокачки по системе КТК.
В марте 2022 г. отгрузка нефти на терминале КТК в Новороссийске останавливалась из-за повреждения двух из трех действующих выносных причальных устройств (ВПУ) после шторма. В июне там возникли новые проблемы, связанные с необходимостью разминирования акватории от бомб времен Великой Отечественной войны. В июле транспортировка нефти по КТК и вовсе была временно приостановлена по решению Приморского райсуда Новороссийска для устранения нарушений, выявленных ранее Ространснадзором. В конце августа КТК сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ из-за обнаружения в них неполадок. Ремонтные работы начались в конце октября.
Казахстанская нефть также экспортируется по трубопроводной системе «Транснефти» (через нефтепровод Атырау – Самара проектной мощностью 17,5 млн т в год) в смеси с российской нефтью для погрузки на танкеры в Новороссийске и балтийском порту Усть-Луга. По данным ЦДУ ТЭК, отгрузка нефти Казахстана в 2021 г. в Новороссийске составила 7,1 млн т, в Усть-Луге – 5,9 млн т. В январе-октябре текущего года отгрузка казахстанской нефти в Новороссийске снизилась на 21,6% до 4,7 млн т, в Усть-Луге – на 26,1% до 3,7 млн т.
В июле Токаев на фоне проблем, возникших в 2022 г. с поставками нефти по КТК, уже поручал «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута для диверсификации экспорта нефти из республики («Ведомости» писали об этом 7 июля). Он также поручил принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. 7 ноября президент Казахстана также распорядился увеличить объемы транспортировки нефти через порты Актау и Курык на Каспийском море до 20 млн т в год.
Осенью 2022 г. казахстанские компании начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в ЕС, минуя транзит через систему КТК («Ведомости» писали об этом 20 октября).
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поясняет, что в случае приостановки поставок по КТК Казахстан вынужден сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть по другим маршрутам или наращивать ее потребление внутри страны. Эксперт отмечает, что нефтехранилища, как правило, строят страны-импортеры нефти, чтобы избежать топливного кризиса в случае прекращения поставок из-за рубежа. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков добавляет, что другой целью строительства нефтехранилищ для стран-импортеров является сглаживание колебаний цены на рынке. Но для экспортирующей нефть страны «обе цели нерелевантны», считает он.
По словам Юшкова, стоимость строительства нефтехранилища будет зависеть от его емкости и метода реализации проекта (открытое или закачка в выработанное месторождение). Объем должен быть сопоставим с объемами, недопрокачаными в 2022 г. через КТК (статистику поставок консорциум закрыл. – «Ведомости»), а стоимость составить «сотни миллионов долларов», отмечает Юшков.
Танурков отмечает, что найти инвестора для такого проекта, учитывая что Казахстан является страной-экспортером нефти, будет очень сложно, а его окупаемость — «под большим вопросом».
«Ведомости» направили запросы в минэнерго Казахстана и «Казмунайгаз».