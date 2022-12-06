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Погрузка на сети РЖД в 2022 году может снизиться на 4%

Это станет худшим результатом монополии за 13 лет
Ксения Потаева Арина Литова
Сильнее погрузка снизится в менее популярных крытых вагонах / Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение погрузки на сети РЖД за 2022 г. может достигнуть 4%, что является самым сильным снижением с 2009 г. Это следует из декабрьского обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости». Прогноз соответствует динамике погрузки в ноябре, которая, согласно оперативным данным РЖД, снизилась на 4,1% до 103,5 млн т.

Согласно обзору ИПЕМа, темпы снижения погрузки на сети РЖД в ноябре были выше октябрьских на 1,1 п. п. В декабре институт ожидает усиления негативной динамики, но по итогам года показатель общего снижения грузовой базы окажется лучше ожидаемого монополией значения в 5%, следует из документа. Представитель РЖД подтвердил актуальность текущего прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных