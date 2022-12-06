Погрузка на сети РЖД в 2022 году может снизиться на 4%

Снижение погрузки на сети РЖД за 2022 г. может достигнуть 4%, что является самым сильным снижением с 2009 г. Это следует из декабрьского обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости». Прогноз соответствует динамике погрузки в ноябре, которая, согласно оперативным данным РЖД, снизилась на 4,1% до 103,5 млн т.