Погрузка на сети РЖД в 2022 году может снизиться на 4%Это станет худшим результатом монополии за 13 лет
Снижение погрузки на сети РЖД за 2022 г. может достигнуть 4%, что является самым сильным снижением с 2009 г. Это следует из декабрьского обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости». Прогноз соответствует динамике погрузки в ноябре, которая, согласно оперативным данным РЖД, снизилась на 4,1% до 103,5 млн т.
Согласно обзору ИПЕМа, темпы снижения погрузки на сети РЖД в ноябре были выше октябрьских на 1,1 п. п. В декабре институт ожидает усиления негативной динамики, но по итогам года показатель общего снижения грузовой базы окажется лучше ожидаемого монополией значения в 5%, следует из документа. Представитель РЖД подтвердил актуальность текущего прогноза.
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