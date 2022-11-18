Металлурги просят госсубсидий для РЖД для снижения экспортного тарифа

Металлурги просят госсубсидий для РЖД для снижения экспортного тарифаРост транспортных издержек и снижение мировых цен на сталь приводят к падению экспорта
РЖД может получить субсидии из бюджета для предоставления металлургическим компаниям скидок к тарифам на перевозки их продукции на Дальний Восток, которые сейчас низкорентабельны. Об этом заявил исполнительный директор «Русской стали» (лобби крупных предприятий черной металлургии) Алексей Сентюрин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге, прошедшем 9 ноября. По его словам, эту идею «Русской стали» поддержал заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило (отвечает за грузоперевозки) по итогам совещания в монополии 31 октября.
Информацию о предложении снизить тарифы РЖД за счет бюджетной субсидии подтвердили источники «Ведомостей» в двух металлургических компаниях.
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