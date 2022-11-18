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Металлурги просят госсубсидий для РЖД для снижения экспортного тарифа

Рост транспортных издержек и снижение мировых цен на сталь приводят к падению экспорта
Василий Милькин Ксения Потаева
Скидка к тарифу РЖД поможет прокату активнее уходить на экспорт, считают металлурги / Евгений Разумный / Ведомости

РЖД может получить субсидии из бюджета для предоставления металлургическим компаниям скидок к тарифам на перевозки их продукции на Дальний Восток, которые сейчас низкорентабельны. Об этом заявил исполнительный директор «Русской стали» (лобби крупных предприятий черной металлургии) Алексей Сентюрин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге, прошедшем 9 ноября. По его словам, эту идею «Русской стали» поддержал заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило (отвечает за грузоперевозки) по итогам совещания в монополии 31 октября.

Информацию о предложении снизить тарифы РЖД за счет бюджетной субсидии подтвердили источники «Ведомостей» в двух металлургических компаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных