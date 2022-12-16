Правительство утвердило меры поддержки бизнеса по сбору и утилизации мусора

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса по сбору и утилизации мусораЭто должно обеспечить стабильность тарифов и устойчивость компаний в сфере ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала меры поддержки организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в текущей экономической ситуации, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. При невыполнении инвестпрограмм компании отрасли получат возможность сэкономить невыбранные средства для текущего финансирования производственных объектов.
Соответствующее постановление правительства 13 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ направлен на обеспечение устойчивости финансового положения компаний в сфере ТКО и сохранение размера необходимой валовой выручки (НВВ), если она не выполнила инвестиционную программу, пояснил представитель ФАС. Ранее, если компания не выполняла инвестпрограмму и не использовала средства на ее реализацию, то она исключалась из расчета НВВ.
Критерием невыполнения инвестпрограммы являются объективные причины увеличения срока закупок и поставок оборудования, пояснил собеседник.
НВВ – ключевой показатель для формирования тарифов предприятий ЖКХ, естественных монополий и иных регулируемых государством бизнесов. В самом простой схеме расчета в НВВ включаются необходимые годовые расходы компании (закупка сырья, оплата труда, ремонты, новое строительство, налоги, норма прибыли и т. д.). Затем полученная сумма делится на плановый объем оказанных услуг (например, поставленных кубометров воды или переданных по сетям киловатт-часов), что и дает экономически обоснованную ставку тарифа. При снижении учтенной в тарифах инвестпрограммы сокращается и НВВ, а ставка регулируемого тарифа должна пропорционально упасть.
Представитель Минприроды подтвердил «Ведомостям», что сейчас при исключении инвестиционной составляющей из тарифа происходит корректировка НВВ на следующий год на сумму неиспользованных средств в текущем периоде. Это влечет за собой снижение тарифа в последующем периоде. «То есть если НВВ на 2022 г. составляет 100 млн руб., [в том числе] 10 млн руб. за счет инвестиционной программы, то в 2023 г. при утверждении тарифа на 2024 г. из суммы НВВ исключаются 10 млн руб. Это в результате приведет к уменьшению выручки регионального оператора», – отметил собеседник.
Существенны ли эти средства для компаний или нет, по словам представителя Минприроды, зависит от работ, которые были включены в инвестпрограмму, а также от того, на какую сумму и для каких целей предполагалось их использовать.
Но теперь даже при снижении инвестиций эти средства позволено не вынимать из тарифов на вывоз ТКО. Как поясняет представитель ФАС, полученный объем средств организация может направить на выполнение производственной программы: ремонт объектов и техники, закупку топлива. Это позволит обеспечить бесперебойность деятельности компаний. Они смогут определять объекты инвестпрограммы для первоочередного введения их в эксплуатацию.
Представитель Минприроды добавил, что данные меры будут использоваться только для расчета тарифов на 2024 г. «Применение данных мер целесообразно и позволит сохранить темпы развития отрасли по обращению с ТКО и завершить строительство инфраструктурных объектов», – подчеркнул он.
Аналогичный подход весной уже был одобрен правительством для электросетевого комплекса, а также в сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения. Тогда отмечалось, что меры должны обеспечить стабильность тарифов для потребителей.
Директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов отмечает, что все отрасли коммунальной сферы в этом году столкнулись с проблемами при реализации инвестпрограмм. В этой связи смягчение требований для сферы ТКО по аналогии с другими отраслями, по его мнению, представляется обоснованным и унифицирует подходы к тарифному регулированию.
Сейчас утверждение инвестпрограмм организаций в сфере обращения с ТКО регулируется постановлением правительства России от 16 мая 2016 г. Такая программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, который в каждом регионе свой.
«Ведомости» также направили запрос в аппарат курирующего отрасль вице-премьера Виктории Абрамченко.
Долматов обращает внимание, что норма носит временный характер (на 2022-2023 гг.), что дает возможность адаптироваться к текущей экономической ситуации и в дальнейшем вернуться к жестким требованиям по исполнению взятых инвестиционных обязательств.
И. о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин добавляет, что в настоящее время инвестпрограммы компаний в сфер ТКО могут быть невыполнимы по объективным причинам, например, из-за сложностей с поставками импортного оборудования. При этом не потраченные на инвестпроекты, но заложенные для этой цели в тарифы средства исключаются из НВВ, тарифов следующего периода. Теперь, по словам Москвитина, это не будет уменьшать тарифную выручку нового периода в ТКО. «Это обеспечит бесперебойность работы компаний сферы ТКО и устойчивость их финансового положения в текущей экономической ситуации. А это важно для общества и граждан страны в целом», – заключил он.