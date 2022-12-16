Правительство утвердило меры поддержки бизнеса по сбору и утилизации мусора

И. о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин добавляет, что в настоящее время инвестпрограммы компаний в сфер ТКО могут быть невыполнимы по объективным причинам, например, из-за сложностей с поставками импортного оборудования. При этом не потраченные на инвестпроекты, но заложенные для этой цели в тарифы средства исключаются из НВВ, тарифов следующего периода. Теперь, по словам Москвитина, это не будет уменьшать тарифную выручку нового периода в ТКО. «Это обеспечит бесперебойность работы компаний сферы ТКО и устойчивость их финансового положения в текущей экономической ситуации. А это важно для общества и граждан страны в целом», – заключил он.