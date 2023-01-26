Биржа СПбМТСБ продала рекордный суточный объем нефтепродуктов

Биржа СПбМТСБ продала рекордный суточный объем нефтепродуктовСпрос на горючее вырос на фоне минимальных оптовых цен
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 25 января 2023 г. составил 167 732 т, что стало рекордным уровнем, сообщила биржа. Предыдущий максимум продаж был зафиксирован 4 марта 2011 г.
В релизе отмечается, что 25 января на долю автомобильных бензинов (АИ-92 и АИ-95) пришлось 32% от суточного объема торгов, или 52 940 т. Дизельного топлива было продано 79 034 т, или 47% от объема торгов, авиакеросина – 13 256 т (8%), мазута топочного – 5655 т (3%), а сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 9631 т (6%).
Рекордный рост объемов торгов произошел на фоне падения биржевых цен на нефтепродукты в первые две рабочие недели 2023 г., причем больше всего подешевело зимнее дизтопливо. С 9 по 23 января стоимость АИ-92 снизилась на 9,6% до 32 783 руб./т, АИ-95 – на 9,3% до 38 176 руб./т, летнего дизеля – на 18% до 38 673 руб./т, межсезонного дизеля – на 16,4% до 39 780 руб./т, а зимнего дизтоплива- на 26,1% до 46 490 руб./т.
Но на текущей неделе некоторые нефтепродукты на бирже дорожают: например, в четверг, 26 января, цена на АИ-92 выросла на 5,1% по сравнению с уровнем понедельника 23 января и составила 34 445 руб./т. Зимнее дизтопливо еще не отыграло падение – 26 января его стоимость была на 1,2% ниже, чем 23 января, и составляла 45 915 руб./т.
Рекордными для СПбМТСБ были продажи нефтепродуктов и по итогам всего 2022 г.: объем торгов вырос на 7,8% к 2021 г. до 29,1 млн т («Ведомости» писали об этом 13 января 2022 г.). На бирже торгуется более четверти нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок. В 2022 г. продажи дизеля выросли на 18,9% до 13,7 млн т, а топочного мазута – на 19,9% до 1,7 млн т. Торги нефтехимией увеличились на 25,6% до 324 000 т, а продажи бензина – на символический 1% до 6,25 млн т.
«Ведомости» направили вопросы о причинах роста объемов торгов в СПбМТСБ.
Рост биржевых торгов был зарегистрирован на фоне усиления антироссийских санкций в 2022 г. после начала СВО на Украине. В марте от российской нефти и нефтепродуктов отказались США и Великобритания. Затем Евросоюз ввел эмбарго на их морские поставки из России: с 5 декабря 2022 г. были запрещены поставки нефти, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу эмбарго на нефтепродукты.
Одновременно с этим вступают в силу потолки цен на российское топливо: цена на нефть из РФ была ограничена на уровне $60/барр., уровень предельных цен, по которым недружественные государства готовы покупать нефтепродукты, еще обсуждается. Страны, присоединившиеся к санкциям, планируют установить два ценовых ограничения – на более дорогие нефтепродукты (например, дизель) и более дешевые (мазут). По оценкам аналитиков, предельная стоимость первых может составить порядка $650/т, вторых – $360/т («Ведомости» писали об этом 18 января).
После усиления санкций российским нефтяникам пришлось срочно перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. Крупнейшими покупателями нефти из РФ стали Китай и Индия. При этом сырье из России пользуется большим спросом у новых покупателей, чем нефтепродукты, так как Китай и Индия обеспечены собственными мощностями по нефтепереработке.
Страны закупают российскую Urals с дисконтом к Brent: на максимуме весной 2022 г. он достигал $35/барр., а зимой 2022-2023 гг. держался на отметке около $30/барр. По данным биржи ICE, мартовские фьючерсы на Brent 26 января торговались по $86,7/барр.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, на фоне вступления в силу 5 февраля эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из России и проблем с перенаправлением топлива в Азию нефтепереработчики увеличили поставки на внутренний рынок.
В результате оптовые цены, по словам Куафмана, снизились, что дало возможность потребителям создать на бирже «запасы нефтепродуктов по аномально низким ценам». Аналитик отметил, что такая ситуация дает возможность независимым АЗС повысить маржинальность.
При этом переработка нефти в России, по данным источника, знакомого со статистикой Минэнерго, в первой половине января 2023 г. в среднем составляла примерно 800 000 т в сутки, что более чем на 10% превышает среднесуточную переработку в декабре 2022 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк добавляет, что зарубежные покупатели в преддверии эмбарго и потолка цен на нефтепродукты не хотят покупать нефтепродукты из РФ по высокими ценам. Решить эту проблему российским нефтяникам, по его мнению, вновь придется путем предоставления скидок. При этом для производителей, отмечает эксперт, важно реализовать запасы перед началом действия ограничений».
Кауфман считает, что в ближайшие дни объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ может установить новый рекорд. По данным биржи, 26 января было продано 155 059 т нефтепродуктов. При этом в среднесрочной перспективе объем нефтепереработки в России может сократиться: соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке нормализуется, что приведет к частичному восстановлению оптовых цен, добавляет Кауфман.