Биржа СПбМТСБ продала рекордный суточный объем нефтепродуктов

Рекордными для СПбМТСБ были продажи нефтепродуктов и по итогам всего 2022 г.: объем торгов вырос на 7,8% к 2021 г. до 29,1 млн т («Ведомости» писали об этом 13 января 2022 г.). На бирже торгуется более четверти нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок. В 2022 г. продажи дизеля выросли на 18,9% до 13,7 млн т, а топочного мазута – на 19,9% до 1,7 млн т. Торги нефтехимией увеличились на 25,6% до 324 000 т, а продажи бензина – на символический 1% до 6,25 млн т.