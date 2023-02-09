Чешская CEZ взыскивает с «Газпрома» $45 млн за недопоставленный газ

Чешская CEZ взыскивает с «Газпрома» $45 млн за недопоставленный газЮристы допускают подачу подобных исков от других европейских контрагентов к монополии
Чешская компания CEZ инициировала международное арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» (100% дочерняя компания «Газпрома») из-за недопоставок газа в 2022 г. Об этом 9 февраля сообщила CEZ.
«8 февраля 2023 г. CEZ официально инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО «Газпром экспорт», подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты (ICC)», – говорится в релизе. Арбитражное разбирательство будет проводиться в Женеве.
Чешская компания требует возмещения убытков в размере около 1 млрд чешских крон (порядка $44,9 млн по текущему курсу ЦБ), возникших в результате «значительных недопоставок» «Газпром экспортом» природного газа в прошлом году. Механизм образования убытков компания не поясняет.
По данным «Газпром экспорта», общий объем поставок российского газа на рынок Чехии в 2020 г. составил 5 млрд куб. м. Крупнейшим покупателем была RWE Supply & Trading CZ (дочерняя компания немецкой RWE). В первом полугодии 2021 г. поставки составили 918 млн куб. м (данных за второе полугодие и 2022 г. не публиковались).
Ранее Чехия могла получать газ из России по трем маршрутам: транзитом через Украину, по газопроводам «Ямал – Европа» и «Северный поток». Но поставки через Украину с мая 2022 г. ведутся только через одну из двух газоизмерительных станций, поставки по трубопроводу «Ямал – Европа» фактически прекратились в конце 2021 г., а «Северный поток» и незапущенный «Северный поток – 2» пострадали в результате диверсий. Сейчас поставки российского газа в Чехию ведутся только через ГТС Украины.
Российский газ также продолжает поступать в ЕС по ответвлению от «Турецкого потока». По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 8 февраля прокачка по этому направлению составила 43,6 млн куб. м, но этот газ в Чехию не поступает.
В 2022 г. «Газпром» перестал продавать газ нескольким европейским компаниям из-за перевода оплаты поставок в рубли. Указ о переводе расчетов за газ в национальную валюту подписал президент России Владимир Путин весной 2022 г. после заморозки золотовалютных активов ЦБ за рубежом в рамках антироссийских санкций. В результате компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии отказались от новых условий оплаты. О прекращении поставок чешской CEZ не сообщалось.
Из-за снижения поставок газа в ЕС прошлом году к «Газпрому» были поданы два иска – от финской Gasum и немецкой Uniper.
Gasum оспаривала новую схему оплаты поставок газа, но в ноябре арбитражный трибунал в Стокгольме обязал компанию выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро в рамках действующего контракта на поставку российского газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» (take-or-pay) включая проценты за просрочку оплаты. При этом арбитраж, признав указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях недружественными странами обстоятельством форс-мажора, обязал компании продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.
Uniper подала иск в Арбитражный трибунал в Стокгольме в ноябре с требованием взыскать с «Газпром экспорта» убытки в размере 11,6 млрд евро за не поставленный с июня газ. Арбитражные разбирательства по этому делу продолжаются.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что после решения арбитража по спору финской Gasum с «Газпромом» арбитраж в Женеве может также встать на сторону «Газпрома». Сама российская компания, напоминает аналитик, признает недопоставки газа и объясняет их форс-мажорными обстоятельствами. В нынешней ситуации «Газпром» может подать к CEZ встречный иск о невыполнении условия «бери или плати», чтобы укрепить свою позицию в рамках арбитража.
Юрист Forward Legal Олесь Груздев отмечает, что в экспортных контрактах «Газпрома» могут быть предусмотрены штрафы за недопоставку прописанных в соглашении объемов газа, но разрушение «Северных потоков» и сокращение транзита через Украину сделало поставки в контрактных объемах невозможными. На этот случай в контрактах также могут быть прописаны положения о форс-мажорных обстоятельствах, добавляет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Но международные договоры «Газпрома» не являются типовыми и положения о форс-мажорах в них могут отличаться, поясняет она.
По мнению Груздева, признание обстоятельства форс-мажора во многом «может зависеть от политической позиции судей». Для взыскания убытков, продолжает Груздев, истец должен доказать, что неисполнение условий контракта «Газпромом» привело к дополнительным имущественным потерям. При этом сумму убытков арбитраж рассчитает самостоятельно, отмечает Винокурова, и будет учитывать аргументы обеих сторон. При этом, по ее мнению, решение иностранного арбитражного учреждения «вряд ли будет исполнено в России».
По мнению юристов, в ближайшее время «Газпрому» стоит ждать роста числа подобных исков: их могут подать импортеры из Германии, Болгарии и Польши.
Юшков возражает: «Прежде чем подавать иски, эти компании дождутся решения арбитража в Женеве».