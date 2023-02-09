Чешская CEZ взыскивает с «Газпрома» $45 млн за недопоставленный газ

Юрист Forward Legal Олесь Груздев отмечает, что в экспортных контрактах «Газпрома» могут быть предусмотрены штрафы за недопоставку прописанных в соглашении объемов газа, но разрушение «Северных потоков» и сокращение транзита через Украину сделало поставки в контрактных объемах невозможными. На этот случай в контрактах также могут быть прописаны положения о форс-мажорных обстоятельствах, добавляет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Но международные договоры «Газпрома» не являются типовыми и положения о форс-мажорах в них могут отличаться, поясняет она.