Юристы оценили шансы Uniper взыскать с «Газпрома» убытки

Юристы оценили шансы Uniper взыскать с «Газпрома» убыткиСуд может признать прекращение поставок газа форс-мажором
Немецкая энергокомпания Uniper подала иск в Арбитражный трибунал в Стокгольме с требованием взыскать с «Газпром экспорта» («дочка» «Газпрома») убытки в размере 11,6 млрд евро за непоставленный с июня газ. Об этом 30 ноября сообщил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
«Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены и которым нам пришлось приобретать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам», — сказал Маубах, слова которого приводит компания.
Uniper поясняет, что вынуждена покупать газ по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам «на основе ранее согласованных цен и объемов». Затраты на замену газа в настоящее время достигли 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024 г., указывает компания.
Uniper также объявила, что решила «максимально дистанцироваться» от своего российского подразделения «Юнипро». В релизе также говорится, что энергокомпания пытается продать «Юнипро» с лета 2021 г., но не может из-за того, что сделка пока не получила одобрения российских регуляторов.
«Юнипро» — бывшая ОГК-4, выкупленная немецкой компанией при разделе РАО «ЕЭС». Владеет 5 ТЭС общей мощностью 11,2 ГВт, в том числе одной из крупнейших в России Сургутской ГРЭС-2 (5,7 ГВт).
«Менеджмент “Юнипро” некоторое время не участвовал в информационных процессах головной компании, а финансовые потоки и ИТ-системы были разделены. В качестве следующего шага совет директоров Uniper вчера запустил процесс дальнейшего разделения двух компаний, насколько это возможно», — говорится в сообщении. По словам Маубаха, Uniper намерена «полностью отделить бизнес в России и связанные с ним риски» от головной компании «даже без продажи».
В пресс-службе «Газпром экспорта» подтвердили, что Uniper инициировала арбитражное разбирательство в отношении компании. «Газпром экспорт» изучает исковое заявление, при этом компания не признает нарушения контрактов и правомерности заявленных требований Uniper о возмещении убытков, говорится в сообщении российской компании.
Сокращение поставок газа в ЕС в июне произошло из-за проблем с ремонтом газовых турбин Siemens, которые были установлены на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1». В конце августа «Газпром» объявил о полной остановке прокачки по газопроводу, так как все импортные турбины нуждались в ремонте, но он не мог быть произведен из-за санкций. А 26 сентября обе нитки «Северного потока — 1» и одна нитка так и не запущенного «Северного потока — 2» были повреждены в результате диверсии в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Также в этом году сократился объем поставок газа через Украину: сейчас газ качают только через одну из двух компрессорных станций в объеме 42-43 млн куб. м в сутки. Поставки также продолжаются по ответвлению от «Турецкого потока» (по данным на 30 ноября, составили 35,4 млн куб. м). Газ по трубопроводу Ямал — Европа не экспортируется с прошлого года.
На фоне энергокризиса в Европе, который получил новый виток в этом году на фоне скачка цен на газ (в марте они достигли пика, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м), правительство Германии выделяло финансовую помощь Uniper, а в сентябре договорилось о ее национализации с основным акционером компании — финской Fortum. Власти Германии выкупят 99% акций Uniper по цене 1,7 евро за бумагу и вложат в компанию более 8 млрд евро.
В январе - сентябре 2022 г. Uniper получила чистый убыток в 40 млрд евро против убытка в 4,8 млрд евро в январе – сентябре 2021 г. («Ведомости» писали об этом 3 ноября). Выручка Uniper за девять месяцев 2022 г. выросла в 2,7 раза год к году до 213,3 млрд евро, а операционные расходы увеличились примерно в 2,4 раза до 462 млрд евро. Компания отмечала, что убыток включает примерно 10 млрд евро реализованных затрат на замещение объемов российского газа и примерно 31 млрд евро «ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа».
По данным отчетности Uniper, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходится на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, поясняет Uniper. По данным биржи ICE, газ на хабе TTF в Нидерландах 30 ноября стоил более $1600 за 1000 куб. м.
13 сентября источники Reuters сообщали, что Uniper изучает возможность подачи иска к «Газпрому» из-за убытков в 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия.
Юрист коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро напомнил, что «Газпром» объявил о форс-мажоре в виде невозможности поставлять газ через «Северный поток - 1» в силу технических проблем в своем письме немецкой компании 14 июля 2022 г. Компания, по его словам, объявила о «ретроактивной невозможности исполнять свои обязательства по поставке газа». «При этом не до конца ясно, почему “Газпром” не направил контрактные объемы газа через другие магистрали», — замечает юрист. По его мнению, у Uniper есть шансы взыскать убытки с «Газпрома» в том случае, если российская компания не сможет доказать, что природа возникших в июне технических проблем с «Северным потоком - 1» была полностью вне его контроля.
Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова считает, что взыскать убытки с «Газпрома» Uniper будет непросто. «Большинство проблем с объемом поставок “Газпрома” вызваны санкциями и техническими проблемами с газопроводом», — поясняет она. Кроме того, убытки – довольно сложная правовая категория, поскольку истцу придется убедить суд в том, что к негативным финансовым последствиям привели именно действия ответчика. Лукьянова добавляет, что если суд займет сторону немецкой компании, Uniper сможет взыскать как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
Шашеро отмечает, что подобные разбирательства в Стокгольме обычно тянутся от 9 месяцев до полутора лет. Но, по оценке Лукьяновой, рассмотрение дела может быть «достаточно быстрым» и занять 6-12 месяцев, как в случае с финской Gasum (решение арбитража по майскому иску этой компании к «Газпрому» появилось уже 14 ноября. – «Ведомости»). Если же арбитры погрузятся в технические детали форс-мажора, назначат по делу экспертизу, наиболее вероятно более длительное рассмотрение — от 1 года до 3 лет. «Такой сценарий более вероятен, поскольку обстоятельства форс-мажора – один из ключевых для этого кейса вопросов», — считает Лукьянова.
Правила арбитража Стокгольма позволяют «Газпрому» подать встречные требования к Uniper в рамках того же разбирательства, добавляет Шашеро.