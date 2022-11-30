Юристы оценили шансы Uniper взыскать с «Газпрома» убытки

Юрист коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро напомнил, что «Газпром» объявил о форс-мажоре в виде невозможности поставлять газ через «Северный поток - 1» в силу технических проблем в своем письме немецкой компании 14 июля 2022 г. Компания, по его словам, объявила о «ретроактивной невозможности исполнять свои обязательства по поставке газа». «При этом не до конца ясно, почему “Газпром” не направил контрактные объемы газа через другие магистрали», — замечает юрист. По его мнению, у Uniper есть шансы взыскать убытки с «Газпрома» в том случае, если российская компания не сможет доказать, что природа возникших в июне технических проблем с «Северным потоком - 1» была полностью вне его контроля.