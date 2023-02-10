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Бизнес

«Норникель» в 2022 году снизил чистую прибыль на 16%

Из-за слабых продаж свободный денежный поток компании рухнул сразу в 10 раз
Денис Ильюшенков
Наташа Шарапова / для Ведомостей

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2022 г. снизилась на 16% к 2021 г. до $5,9 млрд, сообщила компания 10 февраля 2023 г. EBITDA за 2022 г. упал на 17% до $8,7 млрд, консолидированная выручка снизилась на 5% до $16,9 млрд.

Снижение финпоказателей «Норникель» поясняет сильным падением выручки и ростом себестоимости продукции из-за увеличения расходов на персонал и ремонты оборудования.

«Положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также от восстановления объемов производства после устранения последствий аварий на рудниках “Октябрьский”, “Таймырский” и Норильской обогатительной фабрике был нивелирован снижением цен на медь и металлы платиновой группы, а также сокращением объемов продаж из-за удлинения логистических цепочек и переориентацией на новые рынки сбыта, что требует дополнительного времени», - объясняется в релизе.

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Потери компания сможет компенсировать за счет роста цен

В течение 2022 г. фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли с $20 000/т до чуть более $30 000, в марте цены на металл пробивали отметку в $45 000/т.

Свободный денежный поток (FCF) «Норникеля» по итогам 2022 г. составил $437 млн, что в 10 раз меньше, чем годом ранее. Компания объясняет это снижением EBITDA, увеличением оборотного капитала и ростом капвложений в отчетном периоде. Последние выросли на 55% до рекордных $4,3 млрд за прошлый год. По словам финдиректора компании Сергея Малышева, которые приводятся в релизе, в 2023 г. «Норникель» будет проходить пик инвестиционного цикла – рост капзатрат ожидается на уровне 10% к 2022 г.

Малышев также отметил, что говорить в целом о переориентации «Норникеля» на азиатские рынки «преждевременно». Контракты с большинством клиентов, включая крупных, продлены на 2023 г., уточнил топ-менеджер, отметив, что компания не предоставляет специальные скидки, так как не находится под санкциями. 

​В конце января 2023 г. «Норникель» отчитался об увеличении выпуска никеля на 13% в 2022 г. до 219 000 т, из которого практически весь объем был произведен из собственного сырья. Производство палладия и платины составило 2,79 млн унций (+7%) и 651 000 унций (+2%) соответственно. Выпуск меди за год вырос на 6% и достиг 432 980 т.

Рост производства в 2022 г. компания поясняла низкой базой 2021 г., когда из-за аварии временно останавливалась работа рудников и Норильской обогатительной фабрики. На операционную деятельность ГМК в 2023 г. будут оказывать влияние риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, говорил производственный директор компании Сергей Степанов. В этом году компания планировала продолжить модернизацию и ремонт оборудования, направленные на повышение уровня промбезопасности.

Мировой рынок никеля в 2023 г. ждет профицит в объеме порядка 120 000 т из-за наращивания новых мощностей ЧФН-проектов (никелевый чугун. – «Ведомости») в Индонезии, прогнозирует в своем сообщении компания. При этом спрос на медь вырастет на 2%, что приведет к умеренному дефициту в размере 160 000 т в 2023 г., а дефицит палладия составит 0,3 млн унций. Росту спроса на палладий на 4% в годовом выражении будет способствовать восстановление автопрома, полагает «Норникель». 

UC Rusal сменила двух из пяти представителей в совете директоров «Норникеля»

Эксперты считают это технической рокировкой, не влияющей на расклад сил в акционерном конфликте

Компания вполне ощущает на себе последствия кризиса, несмотря на свою крайне важную роль на мировом рынке цветных металлов, считает ведущий аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. «Основной проблемой является то, что во втором полугодии 2022 г. продажи металлов компании оказались примерно на 15% ниже производства, в результате чего запасы на балансе за год выросли на 63%, а оборотный капитал – в 3,2 раза. В итоге FCF “Норникеля” составил лишь $437 млн», - отмечает аналитик.

Существенное расхождение с прогнозами по EBITDA и по FCF может разочаровать инвесторов и уменьшит шансы на высокие дивиденды за 2022 г., полагает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. «Мы считаем, что в краткосрочной перспективе акции компании окажутся под давлением после публикации результатов», – резюмирует он.

Дивиденды «Норникеля» представляют «высокую неопределенность», констатирует Данилов. Десятилетнее акционерное соглашение между ключевыми собственниками компании – «Интерросом» Владимира Потанина и основанной Олегом Дерипаской.UC Rusal – истекло 1 января 2023 г. Оно предполагало, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% EBITDA, но не менее $1 млрд.

Председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин (контролирует 37% акций) выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений. Но UC Rusal (владеет 26,25% «Норникеля») была против, аргументируя это тем, что уровень освоения инвестиций «и так за последние годы не превышал 75%».

Данилов называет три возможных сценария выплат. Первый предполагает направление на дивиденды половину FCF, но при учете его размера за минувший год выплаты будут скорее символическими – 111 руб. на акцию, доходность 0,8%. 

Согласно второму сценарию, «Норникель» может придерживаться своей обычной дивидендной политики, согласно которой годовой размер дивиденда должен составлять не менее 30% EBITDA (1229 руб. на акцию, доходность 8,3%).

«Третий вариант, и, как мы считаем, наиболее вероятный, основывается на декабрьском заседании совета директоров компании, на котором обсуждалось снижение выплат по итогам 2022 г. до $1,5 млрд (706 руб. на акцию, доходность 4,8%)», – говорит Данилов.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что в середине декабря на совете директоров на выплате именно такой суммы в $1,5 млрд настаивал менеджмент компании во главе с Потаниным.  По итогам прошлого года «Норникель» выплатил в общей сложности $6,3 млрд дивидендов.

Акции «Норникеля» на Московской бирже 10 февраля снизились на 0,7% до 14 814 руб. за штуку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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