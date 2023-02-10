«Норникель» в 2022 году снизил чистую прибыль на 16%

Свободный денежный поток (FCF) «Норникеля» по итогам 2022 г. составил $437 млн, что в 10 раз меньше, чем годом ранее. Компания объясняет это снижением EBITDA, увеличением оборотного капитала и ростом капвложений в отчетном периоде. Последние выросли на 55% до рекордных $4,3 млрд за прошлый год. По словам финдиректора компании Сергея Малышева, которые приводятся в релизе, в 2023 г. «Норникель» будет проходить пик инвестиционного цикла – рост капзатрат ожидается на уровне 10% к 2022 г.