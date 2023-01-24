«Норникель» планирует снизить выпуск металлов в 2023 году

В результате в 2023 г. выпуск никеля может снизится на 2-7% до 204 000-214 000 т, прогнозирует «Норникель». Производство меди может составить 417 000-441 000 т, то есть выпуск этого металла может показать как снижение до 4%, так и рост на 2%. Выпуск палладия, по прогнозу компании, в этом году сократится на 8-14% до 2,41-2,56 млн унций, платины – на 1-7% до 604 000-643 000 унций. Производство золота, как ожидается, составит 225 000-245 000 т (снижение на 4-12%).