«Норникель» планирует снизить выпуск металлов в 2023 году

«Норникель» планирует снизить выпуск металлов в 2023 годуПотери компания сможет компенсировать за счет роста цен
«Норникель» прогнозирует падение выпуска никеля, палладия и платины в 2023 г., сообщила компания 24 января. В релизе поясняется, что это связано с реализацией мер по снижению влияния операционных рисков, вызванных неблагоприятной геополитической ситуацией.
В 2022 г. компания нарастила производство никеля, меди, палладия и платины. Выпуск никеля вырос на 13% до 218 970 т, меди – на 6% до 432 985 т, палладия – на 7% до 2,79 млн тройских унций, платины – на 2% до 651 000 унций. Рост, поясняют в компании, связан с низкой базой 2021 г., когда были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский» из-за их подтопления, а также Норильская обогатительная фабрика.
В декабре 2022 г. производство на Норильской обогатительной фабрике после модернизации вышло на полную проектную мощность – около 9,2 млн т руды в год.
Производство золота (в медном и золотом концентратах) «Норникелем» в 2022 г. снизилось на 1% до 256 000 унций, и на столько же упал выпуск железорудного концентрата – до 2,54 млн т.
Компания отмечает, что в 2022 г. удалось минимизировать влияние на операционную деятельность новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей, начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и России, а также выстроены новые логистические маршруты.
При этом «Норникель» ожидает, что неблагоприятный геополитический фон продолжит негативно влиять на операционную деятельность и в 2023 г. В сообщении компании также отмечается, что к «небольшому сокращению» выпуска готовой продукции приведет ремонт печи взвешенной плавки № 2 (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода.
В результате в 2023 г. выпуск никеля может снизится на 2-7% до 204 000-214 000 т, прогнозирует «Норникель». Производство меди может составить 417 000-441 000 т, то есть выпуск этого металла может показать как снижение до 4%, так и рост на 2%. Выпуск палладия, по прогнозу компании, в этом году сократится на 8-14% до 2,41-2,56 млн унций, платины – на 1-7% до 604 000-643 000 унций. Производство золота, как ожидается, составит 225 000-245 000 т (снижение на 4-12%).
С момента СВО России на Украине страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям, не вводили адресных ограничений против «Норникеля». Но США в декабре 2022 г. одобрили персональные санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина (через «Интеррос» контролирует 37% акций компании).
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в пресс-службу «Норникеля».
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев предполагает, что под рисками компания подразумевает «волатильность валютного курса и трудности с поставками оборудования». По его мнению, основной причиной снижения объемов производства будут именно ремонтные работы на Надеждинском металлургическом заводе.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что прогноз «Норникеля» на 2023 г. отражает «нормализованный уровень производства», скорректированный на запланированные ремонты. «Компания традиционно консервативно подходит к прогнозированию собственных результатов», – добавил он. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин согласен, что менеджмент представил «скорее консервативный прогноз» на 2023 г. в связи с продолжающейся модернизацией активов и ремонтной программой.
Красноженов добавляет, что «Норникель» в конце 2022 г. подтверждал, что сохраняет свою традиционную географию продаж. Он напоминает, что в случае возникновения барьеров для экспорта российских металлов на рынки недружественных стран у компании есть «план Б».
В марте 2022 г. в интервью телеканалу РБК Владимир Потанин заявил, что из-за того, что у компании возникают логистические проблемы в связи с отказом европейских портов обрабатывать ее грузы (в частности, контейнеры), она прорабатывает «план Б» – то есть переориентацию «от традиционных рынков на какие-то другие».
Красноженов отмечает, что цены на основные металлы в портфеле «Норникеля» (никель, медь и палладий) снизились во втором полугодии 2022 г. относительно первого полугодия. По оценке Альфа-банка, EBITDA компании по итогам 2022 г. составит около $9 млрд против $10,5 млрд в 2021 г.
С конца 2022 г. наблюдается рост цен на металлы, производимые «Норникелем», отмечает Красноженов. По его данным, текущая цена никеля превысила $28 000/т, медь торгуется на уровне $9300-9400/т, продемонстрировав «наиболее сильный рост среди основных базовых металлов» с начала 2023 г. Он также отмечает растущий спрос на рынке на никель и медь и небольшое количество крупных проектов по производству этих металлов, так как отрасль в последние годы оставалась существенно недоинвестированной.
По данным Лондонской биржи металлов (LME), фьючерсы на никель 24 января 2023 г. торговались по $28 320/т (+5% к уровню начала декабря 2022 г.), медь – $9292/т (+13%). По данным американской биржи Comex, цена на палладий с начала декабря 2022 г. снизилась на 16% до $1697 за унцию, цена на платину – на 0,1% до $1055 за унцию.
По мнению Пучкарева, снижение производства «Норникеля» не окажет влияния на баланс мирового рынка и мировые цены на металлы. Он отмечает, что снижение производства может привести к сокращению выручки компании в 2023 г., но этот эффект будет компенсирован ослаблением рубля к доллару за счет роста объема экспортной выручки. Красноженов отмечает, что на фоне роста цен на металлы Альфа-банк также ожидает положительную динамику по финпоказателям «Норникеля» в 2023 г.