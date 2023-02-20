Газета
Бизнес / Технологии

Группа «Аэрофлот» переходит на российский софт

Покупка 2000 лицензий могла обойтись группе в сумму до 50 млн рублей
Инна Сидоркова Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят «Россия» и «Победа», до конца марта 2023 г. установит отечественное программное обеспечение (ПО) «Мойофис» взамен продуктов Microsoft на стационарные компьютеры ряда структурных подразделений. Об этом говорится в письме, разосланном 20 февраля 2023 г. руководителям этих подразделений (есть у «Ведомостей»). 

Общий объем лицензий отечественного ПО для «Аэрофлота» составляет 2000 единиц, уточняется в письме. Его установят на компьютеры ИТ-блока, медцентра и других подразделений в составе текстового редактора, электронных таблиц и редактора презентаций. Как следует из документа, переход на российский софт осуществляется «во исполнение стратегии цифровой трансформации» в группе «Аэрофлот».

Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Последним совершившим переход стал «Аэрофлот»

Представитель группы «Аэрофлот» сказал «Ведомостям», что на базе имеющихся на рынке решений, включенных в Единый реестр программ обеспечения (ЕРПО), было проведено тестирование и в прошлом году сделан в пользу «Мойофиса», поскольку он «наиболее полно удовлетворяет требованиям» компании. По его словам, Microsoft  перестал поддерживать в том числе офисный пакет, поэтому недоступны обновления и новые инсталляции продуктов компании.

В планах «Аэрофлота» до конца марта установить «Мойофис» для 50% сотрудников, до конца года – на 100% рабочих мест. Также компания активно прорабатывает переход на отечественную клиентскую операционную систему (ОС), для чего дочернее предприятие «АФЛТ-Системс» получило партнерский статус «одного из российских разработчиков ОС», добавил представитель «Аэрофлота», не уточнив название разработчика. Внедряться ОС будет в 2023-2024 гг.

В конце января «Аэрофлот» представил обновленную стратегию развития группы, в рамках которой был анонсирован полный переход национального перевозчика на использование только отечественного софта до 2030 г. В «Мойофисе» подтвердили закупку.

Это не первый шаг по импортозамещению информационных технологий у отечественных перевозчиков. Все российские авиакомпании уже полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, писали «Ведомости» 1 ноября 2022 г. 

В России разработают локальный аналог почтового клиента Microsoft Outlook

Этот продукт от «Мойофиса» предположительно будет востребован в сегментах b2b и b2g

«Мойофис» – один из наиболее известных разработчиков отечественного офисного ПО. В основном компания занимается созданием решений – аналогов американского софта Microsoft Office, позволяющего работать с текстовыми файлами, таблицами и презентациями, почтой и облачными хранилищами данных. По данным «СПАРК-Интерфакса», 61% в компании принадлежит российскому разработчику антивирусного софта «Лаборатория Касперского», оставшиеся акции распределены между основателями и топ-менеджерами компании.

В июне 2022 г. о покупке около 100 000 лицензий «Мойофиса» сообщал ВТБ. Стоимость контракта оценивалась в 1,2 млрд руб. Также ПО разработчика закупали другие госкомпании и госорганы: РЖД, Росгвардия, управделами президента РФ.

В марте 2022 г. американская корпорация Microsoft объявила об остановке продаж всех продуктов на российском рынке, в том числе офисных пакетов. При этом корпорация обещала выполнить старые контрактные обязательства и среди прочего не оставить без обновлений социально значимые российские учреждения – школы и больницы. 

По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Аэрофлот» мог заплатить от 25 млн руб. за 2000 лицензий «в зависимости от их конфигурации». «Переход на отечественное ПО – неизбежное решение», – считает Бурмистров. На целый ряд продуктов Microsoft, по словам эксперта, продлить лицензию уже нельзя. Поэтому, продолжает эксперт, переход на российский софт «Аэрофлот» мог выполнить быстрее. По мнению Бурмистрова, с учетом усиления санкционного давления другим авиакомпаниям также придется использовать отечественное ПО.

Руководитель направления департамента развития отечественных ИТ-продуктов компании Softline Александра Залманова отметила, что стоимость лицензии различается в зависимости от наполнения пакета. «Если говорить о приобретении бессрочной лицензии с правом на получение обновлений в течение трех лет, можно оценить диапазон суммы закупки 2000 лицензий «Мойофис Стандартный 2» в 20–30 млн руб.», – сказала она. Стоимость одной такой лицензии Залманова оценила в 16 000 руб. По ее словам, цена за приобретение «Мойофис Профессиональный 2» будет выше и обойдется в примерно 24 000 руб. за одну лицензию, при этом общая сумма закупки 2000 единиц такой лицензии вырастет до 40–50 млн руб. соответственно.

В подготовке статьи принимала участие Екатерина Кинякина

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных