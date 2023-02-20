Группа «Аэрофлот» переходит на российский софт

Руководитель направления департамента развития отечественных ИТ-продуктов компании Softline Александра Залманова отметила, что стоимость лицензии различается в зависимости от наполнения пакета. «Если говорить о приобретении бессрочной лицензии с правом на получение обновлений в течение трех лет, можно оценить диапазон суммы закупки 2000 лицензий «Мойофис Стандартный 2» в 20–30 млн руб.», – сказала она. Стоимость одной такой лицензии Залманова оценила в 16 000 руб. По ее словам, цена за приобретение «Мойофис Профессиональный 2» будет выше и обойдется в примерно 24 000 руб. за одну лицензию, при этом общая сумма закупки 2000 единиц такой лицензии вырастет до 40–50 млн руб. соответственно.