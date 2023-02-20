Группа «Аэрофлот» переходит на российский софт

Группа «Аэрофлот» переходит на российский софтПокупка 2000 лицензий могла обойтись группе в сумму до 50 млн рублей
Группа «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят «Россия» и «Победа», до конца марта 2023 г. установит отечественное программное обеспечение (ПО) «Мойофис» взамен продуктов Microsoft на стационарные компьютеры ряда структурных подразделений. Об этом говорится в письме, разосланном 20 февраля 2023 г. руководителям этих подразделений (есть у «Ведомостей»).
Общий объем лицензий отечественного ПО для «Аэрофлота» составляет 2000 единиц, уточняется в письме. Его установят на компьютеры ИТ-блока, медцентра и других подразделений в составе текстового редактора, электронных таблиц и редактора презентаций. Как следует из документа, переход на российский софт осуществляется «во исполнение стратегии цифровой трансформации» в группе «Аэрофлот».
Представитель группы «Аэрофлот» сказал «Ведомостям», что на базе имеющихся на рынке решений, включенных в Единый реестр программ обеспечения (ЕРПО), было проведено тестирование и в прошлом году сделан в пользу «Мойофиса», поскольку он «наиболее полно удовлетворяет требованиям» компании. По его словам, Microsoft перестал поддерживать в том числе офисный пакет, поэтому недоступны обновления и новые инсталляции продуктов компании.
В планах «Аэрофлота» до конца марта установить «Мойофис» для 50% сотрудников, до конца года – на 100% рабочих мест. Также компания активно прорабатывает переход на отечественную клиентскую операционную систему (ОС), для чего дочернее предприятие «АФЛТ-Системс» получило партнерский статус «одного из российских разработчиков ОС», добавил представитель «Аэрофлота», не уточнив название разработчика. Внедряться ОС будет в 2023-2024 гг.
В конце января «Аэрофлот» представил обновленную стратегию развития группы, в рамках которой был анонсирован полный переход национального перевозчика на использование только отечественного софта до 2030 г. В «Мойофисе» подтвердили закупку.
Это не первый шаг по импортозамещению информационных технологий у отечественных перевозчиков. Все российские авиакомпании уже полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, писали «Ведомости» 1 ноября 2022 г.
«Мойофис» – один из наиболее известных разработчиков отечественного офисного ПО. В основном компания занимается созданием решений – аналогов американского софта Microsoft Office, позволяющего работать с текстовыми файлами, таблицами и презентациями, почтой и облачными хранилищами данных. По данным «СПАРК-Интерфакса», 61% в компании принадлежит российскому разработчику антивирусного софта «Лаборатория Касперского», оставшиеся акции распределены между основателями и топ-менеджерами компании.
В марте 2022 г. американская корпорация Microsoft объявила об остановке продаж всех продуктов на российском рынке, в том числе офисных пакетов. При этом корпорация обещала выполнить старые контрактные обязательства и среди прочего не оставить без обновлений социально значимые российские учреждения – школы и больницы.
По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Аэрофлот» мог заплатить от 25 млн руб. за 2000 лицензий «в зависимости от их конфигурации». «Переход на отечественное ПО – неизбежное решение», – считает Бурмистров. На целый ряд продуктов Microsoft, по словам эксперта, продлить лицензию уже нельзя. Поэтому, продолжает эксперт, переход на российский софт «Аэрофлот» мог выполнить быстрее. По мнению Бурмистрова, с учетом усиления санкционного давления другим авиакомпаниям также придется использовать отечественное ПО.
Руководитель направления департамента развития отечественных ИТ-продуктов компании Softline Александра Залманова отметила, что стоимость лицензии различается в зависимости от наполнения пакета. «Если говорить о приобретении бессрочной лицензии с правом на получение обновлений в течение трех лет, можно оценить диапазон суммы закупки 2000 лицензий «Мойофис Стандартный 2» в 20–30 млн руб.», – сказала она. Стоимость одной такой лицензии Залманова оценила в 16 000 руб. По ее словам, цена за приобретение «Мойофис Профессиональный 2» будет выше и обойдется в примерно 24 000 руб. за одну лицензию, при этом общая сумма закупки 2000 единиц такой лицензии вырастет до 40–50 млн руб. соответственно.
В подготовке статьи принимала участие Екатерина Кинякина