В России разработают локальный аналог почтового клиента Microsoft Outlook

В России разработают локальный аналог почтового клиента Microsoft OutlookЭтот продукт от «Мойофиса» предположительно будет востребован в сегментах b2b и b2g
Разработчик софта «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии») к концу 2023 г. должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе «Почта 2.0». Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook. Это следует из дорожной карты (ДК) «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 г. (документ утвержден правительством в декабре, копия есть в распоряжении «Ведомостей»).
Ответственными исполнителями также станут ГК «Ай-теко» и «Росатом». Как между исполнителями будут распределены зоны ответственности, в документе не указано. Общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 млрд руб.
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