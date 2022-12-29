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В России разработают локальный аналог почтового клиента Microsoft Outlook

Этот продукт от «Мойофиса» предположительно будет востребован в сегментах b2b и b2g
Анна Устинова Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Как следует из ДК, почтовая система должна будет поддерживать более 400 000 почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день / Евгений Разумный / Ведомости

Разработчик софта «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии») к концу 2023 г. должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе «Почта 2.0». Система станет заменой популярных зарубежных решений типа Microsoft Outlook. Это следует из дорожной карты (ДК) «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 г. (документ утвержден правительством в декабре, копия есть в распоряжении «Ведомостей»).

Ответственными исполнителями также станут ГК «Ай-теко» и «Росатом». Как между исполнителями будут распределены зоны ответственности, в документе не указано. Общий размер необходимых затрат оценен в 1,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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