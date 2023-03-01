Перевозки в дальнем следовании превысили доковидные показатели

Перевозки в дальнем следовании превысили доковидные показателиЭтому способствовали длинные февральские праздники и закрытые аэропорты юга
Перевозки пассажиров по железной дороге поездами дальнего следования в феврале 2023 г. выросли на 42% к тому же месяцу прошлого года до 7,3 млн человек. За два месяца 2023 г. они выросли на 29% до 16,1 млн пассажиров, следует из оперативных данных РЖД, опубликованных 1 марта.
В феврале доковидного 2019 г. РЖД перевезли 6,6 млн человек в дальнем следовании, а за первые два месяца того года – 15,2 млн. Таким образом, в начале 2023 г. перевозки по железной дороге превзошли показатели допандемийного года. В 2020 г. из-за пандемии и многочисленных ограничений перевозки в дальнем следовании упали на 42,1% до 67,4 млн пассажиров.
Электричками пригородного сообщения было перевезено в феврале 2023 г. 74,1 млн человек (+10,5%). За первые два месяца 2023 г. – 148,7 млн человек (+9%). В целом перевозки пассажиров по железной дороге за январь-февраль 2023 г. выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 164,8 млн человек, следует из данных РЖД. В феврале рост составил 13% до 81,4 млн пассажиров.
В РЖД «Ведомостям» сказали, что рост перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в январе-феврале 2023 г. связывают с ограничением полетов в южные аэропорты, длинными праздниками в феврале и эпидемической обстановкой начала 2022 г. «В марте 2023 г. снижения транспортной активности населения к марту 2022 г. не ожидаем», – добавил представитель РЖД.
В 2022 г. перевозки пассажиров по железной дороге в России так и не достигли показателей допандемийного 2019 г. («Ведомости» писали об этом 10 января 2023 г.). Количество пассажиров снизилось относительно пика трехлетней давности на 5% до 1,14 млрд человек. В 2022 г. по сравнению с 2019 г. количество пассажиров, воспользовавшихся поездами дальнего следования, уменьшилось на 7%, пригородными электричками – на 5%.
При этом в сравнении с 2021 г. в 2022 г. перевозки росли: сильнее всего в дальнем следовании – на 18% до 108,3 млн человек. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге страны после начала СВО на Украине. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные поезда. Перевозки в пригородном сообщении в 2022 г. увеличились на 5% до 86,7 млн пассажиров.
В начале января 2023 г. эксперты говорили «Ведомостям», что отложенные негативные эффекты воздействия на экономику коронавируса и продолжающаяся в 2023 г. СВО также могут негативно сказаться на пассажирских перевозках и в текущем году. Они прогнозировали рост объемов перевозок в I квартале на 3,5% и на 5–6% по итогам всего 2023 г.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, позитивная тенденция по пассажирским перевозкам «будет характерна для всего года». «Железная дорога, особенно дальние перевозки, будут более привлекательными для россиян, чем авиасообщение, из-за отсутствия четкого решения касательно сервисного обслуживания самолетов и недавних нарушений воздушного пространства страны», – полагает эксперт. Но, как считает Бурмистров, темпы роста пассажирских перевозок снизятся, поскольку январь и февраль – это месяцы, когда еще работали 11 аэропортов юга России. Их закрыли 24 февраля 2022 г.
Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин также связывает сильный рост пассажирских перевозок с отложенным спросом 2020-2021 гг. из-за ковидных ограничений, а также с закрытием аэропортов на юге России. «РЖД активно расширяют туристические маршруты, которые востребованы у населения», – добавил эксперт.
Иванкин полагает, что положительная динамика сохранится в течение всего года. Более того, продолжает эксперт, в феврале были длинные выходные, и это создало дополнительный спрос на перевозки пассажиров в дальнем следовании. «При сохранении поддерживающих трендов уже в 2023 г. можно ожидать выход на доковидные значения», – заключил эксперт.
Заместитель руководителя отдела исследований пассажирских перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Михаил Ширыборов отметил, что прирост перевозок РЖД в дальнем следовании с 22 по 26 февраля 2023 г. составил 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По оценкам эксперта, в марте 2023 г. стоит ожидать менее существенных темпов прироста перевозок – на 2-3% до 91 млн пассажиров.
Всего в 2023 г. этот показатель не достигнет уровня 2019 г., составив порядка 1,17 млрд пассажиров, полагает эксперт. «Но при сохранении текущих социально-экономических условий объемы перевозок пассажиров в дальнем следовании по итогам 2023 г. могут превысить уровень 2019 г.», – допускает Ширыборов.