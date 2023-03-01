Перевозки в дальнем следовании превысили доковидные показатели

При этом в сравнении с 2021 г. в 2022 г. перевозки росли: сильнее всего в дальнем следовании – на 18% до 108,3 млн человек. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге страны после начала СВО на Украине. Для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные поезда. Перевозки в пригородном сообщении в 2022 г. увеличились на 5% до 86,7 млн пассажиров.