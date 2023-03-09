Argus запустило котировку Urals в портах Индии

В середине февраля Госдумой был принят закон, уточняющий среднюю экспортную цену Urals при расчете НДПИ и НДД. Он предусматривает ограничение скидки на Urals при налогообложении с апреля 2023 г. Предельный дисконт на Urals установлен законом на уровне $34/барр. от средней цены Brent. Если он в апреле будет больше, то НДПИ и НДД все равно рассчитают исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34. Соответственно, в мае при налогообложении цена барреля Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля – $25.