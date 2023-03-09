Argus запустило котировку Urals в портах Индии

Argus запустило котировку Urals в портах ИндииОна может быть полезна правительству для расчета налогообложения
Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии. Об этом 9 марта 2023 г. сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с данными трейдеров, и подтвердил представитель Argus.
По словам источника, котировка запущена 27 февраля на базисе DAP («доставка до места назначения») на западном побережье Индии. DAP предполагает, что риски, связанные с доставкой товара, переходят на покупателя только в порту назначения, уточняет он. До 6 марта дисконт Urals к датированному Brent в рамках новой котировки Argus, по его словам, «оставался стабильным» на уровне $16/барр., 7 марта он вырос до $17/барр. и сейчас держится примерно на этом уровне.
Котировку в Индии, по его словам, запустили, так как эта страна стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поясняет собеседник. На Индию приходится порядка 70% морского экспорта Urals. За 12 месяцев 2022 г. Россия экспортировала в Индию 33,4 млн т нефти. Причем в декабре Индия нарастила закупки нефти в РФ в 33 раза к тому же периоду 2021 г. до 1,2 млн барр./сутки, сообщало ранее Bloomberg.
Как писали «Ведомости», в конце января 2023 г. котировку цены российской нефти в индийских портах запустило агентство S&P Global Platts (ушло из России в марте 2022 г.). Два источника, знакомые с данными трейдеров, говорили тогда, что на 1 февраля она составляла минус $18/барр. к эталонной Brent. Один из них указывал, что котировка Platts учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт, что делает ее «более репрезентативной», чем бенчмарки Argus.
До октября 2022 г. Argus рассчитывало котировку Urals на базисе CIF («с доставкой до») в европейских портах. Но после введения эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти, которое вступило в силу 5 декабря 2022 г.. она стала нерепрезентативной. В агентстве поясняли тогда, что перенаправление поставок сырой нефти из Европы на азиатский рынок привело к падению торговой активности в Северо-Западной Европе и Средиземноморье и к «снижению важности этих направлений для оценки стоимости российского сорта».
Тогда Argus запустил альтернативную котировку Urals на базисе FOB («погрузка на судно») в портах Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, которая позволяла учитывать партии нефти «отгружаемых из России в любых направлениях». Но она, как указывали источники «Ведомостей», не была до конца объективным бенчмарком в силу того, что не учитывала страхование и цену фрахта.
Котировки Argus сейчас используются правительством России для определения величины налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД) и экспортных пошлин на нефть (до санкций Минфин использовал котировки Platts и Reuters). Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов при этом говорил, что министерство в первом квартале 2023 г. проведет анализ альтернативных нефтяных котировок.
В середине февраля Госдумой был принят закон, уточняющий среднюю экспортную цену Urals при расчете НДПИ и НДД. Он предусматривает ограничение скидки на Urals при налогообложении с апреля 2023 г. Предельный дисконт на Urals установлен законом на уровне $34/барр. от средней цены Brent. Если он в апреле будет больше, то НДПИ и НДД все равно рассчитают исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34. Соответственно, в мае при налогообложении цена барреля Urals учитывается как стоимость Brent минус $31, в июне применяется дисконт в $28, а с июля – $25.
В Минфине поясняли, что переходный период применения дисконтов к Brent позволит нефтяным компаниям «адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals». Средняя цена на нефть Urals в январе-феврале 2023 г., по данным Минфина , сложилась на уровне $49,52/барр. Майский (ближайший) фьючерс Brent торгуется 9 марта по $82,8/барр., следует из данных биржи ICE.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что на горизонте 3-4 месяцев дисконты на российскую нефть «будут снижаться по мере нормализации логистики». С этим соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков: «С начала марта уже произошло некоторое снижение дисконтов в сравнении с январем и февралем», – отметил он.
Танурков добавляет что котировка Argus будет отражать только дисконт, связанный со страновым риском, но неясен уровень накладных расходов. «В условиях, когда стоимость фрахта и страхования для российской нефти очень высока, для целей налогообложения необходимо дополнительно учитывать еще и накладные расходы», – полагает он.
Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова также считает, что для расчета налогов «целесообразно брать цену, привязанную к международному бенчмарку, а не опросную и только по Индии». Она, в частности, обращает внимание на то, что Китай также является крупным покупателем российской нефти (объем экспорта по морю и трубопроводным транспортом за 2022 г. составил 86,25 млн т. – «Ведомости»).
«Ведомости» направили запрос в Минфин.