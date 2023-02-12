Правительство согласовало скидку Urals к Brent при расчете налогов

Правительство согласовало скидку Urals к Brent при расчете налоговДисконт будет ограничен $25 за баррель к июлю
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий механизм определения цены нефти Urals для расчета налогов. При расчете налогов дисконт в цене на Urals к цене на нефть Brent будет ограничен в $25-34 за барр., следует из документа и пояснительной записки к нему, опубликованных в электронной базе нижней палаты парламента.
Уточненный механизм будет применяться при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД), акциза на нефтяное сырье, а также при расчете параметров демпфера в нефтяной отрасли.
Согласно тексту документа, если цена нефти Urals, рассчитанная по действующему законодательству, в апреле окажется меньше цены нефти Brent более чем на $34/барр., то для целей налогообложения ее цена принимается в размере цены Brent минус $34/барр. В мае дисконт установлен на уровне $31/барр. (при аналогичном условии, то есть если Urals будет дешевле Brent более чем на $31/барр.), в июне - $28/барр., с 1 июля – $25/барр.
Ранее правительство не могло достичь окончательной договоренности с нефтяниками по поводу окончательных параметров нового механизма начисления налогов на продажу нефти, говорили два близких к кабинету министров источника «Ведомостей». Они пояснили, что нерешенными главным образом оставался вопрос дисконта российской Urals к цене нефти марки Brent. В правительстве выбирали из двух альтернатив по размеру скидки: $20/барр. или $25/барр.
Относительно индикатора, поясняли собеседники, дискуссия уже не ведется: власти остановились на том, что для целей налогообложения будет использоваться бенчмарк Brent. Пока Минфин продолжает ориентироваться на котировку Urals, оценку которой для правительства готовит агентство Argus – но в ведомстве признали утрату репрезентативности этого индикатора.
Вторым, кроме величины дисконта, дискуссионным вопросом был срок вступления нового механизма в силу, отмечают источники. Дискуссия велась вокруг того, заработает ли регулирование сразу – уже с апреля или будет предусмотрен переходный период.
9 февраля председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в понедельник планируется заседание, на котором депутаты рассмотрят подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс, связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма.
Он пояснял, что правительство подготовило свои предложения, которые рассматривались на совещании 9 февраля. Источник, близкий к правительству, тогда уточнял «Ведомостям», что в выходные должно состояться финальное совещание, на котором будут приняты окончательные решения.
«Ведомости» направили запрос представителям аппарата правительства, Минфина и Минэнерго.
Адекватное решение
Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы.
Дисконт на Urals стал увеличиваться с октября прошлого года – после согласования странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Среднемесячная цена на российскую нефть в сентябре 2022 г. составляла $68,25/барр., в октябре – $70,62/барр., в ноябре – $66,47/барр., в декабре – $50,47/барр., в январе – $49,48 за баррель (в 1,7 раза ниже, чем годом ранее), сообщал Минфин. Средняя стоимость нефти Brent в сентябре 2022 г. составляла около $90,2/барр., в октябре – $93/барр., в ноябре – $90,6/барр., в декабре – $81,6/барр, в январе – $85/барр.
Рост дисконта привел к спаду доходов федерального бюджета. По итогам января был зафиксирован рекордный месячный дефицит почти в 1,8 трлн руб. Минфин объяснил это прежде всего спадом нефтегазовых доходов год к году сразу на 46% из-за снижение цены Urals. В комментарии к исполнению бюджета в ведомстве признали, что котировка перестала быть репрезентативной.
«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения», – подчеркнул представитель Минфина.
11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом».
Согласно Налоговому кодексу, для расчета налогов используется средний за налоговый период уровень цен нефти сорта Urals на мировых рынках нефтяного сырья, в частности средиземноморском и роттердамском. Мониторингом цен занимается Минэкономразвития. С 2013 г. ведомство использует котировки агентства Argus, которое отслеживает поставки до портов Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды) и формирует свои оценки на основе опросов продавцов и покупателей. До перехода на данные Argus применялись котировки Reuters и Platts. Принципиально, что в цену нефти для начисления налогов закладывается также стоимость транспортировки – фрахт, страхование, финансирование и ряд других параметров (базис CIF, Cost, Insurance and Freight). С ноября Argus изменило методику формирования цены.
Теперь агентство оценивает котировки спотовых сделок в российских портах – фактически стоимость до загрузки в танкеры (базис FOB, Free On Board). К цене на этом базисе Argus прибавляет стоимость доставки до тех же портов – Аугусты и Роттердама, куда российская нефть после санкций фактически не поставляется. Как ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов, использование исключительно котировок FOB приведет к выпадению доходов бюджета в 1 трлн руб., поэтому, чтобы использовать этот базис, придется менять законодательство, в частности менять формулу расчета НДПИ.
При этом источник «Ведомостей» в одной из крупных нефтяных компаний отмечает, что сейчас при продаже нефти в российских портах (то есть без учета в цене стоимости морской перевозки и страхования сырья) фактический дисконт к Brent составляет порядка $30/барр.
При отказе от котировки, применяемой Argus, налоговые сборы от продажи нефти могут вырасти на 20-25%, оценил управляющий директор рейтинговой службы «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) Сергей Гришунин.
Те уровни дисконта, которые публикуются в Argus, действительности не отражают совершенно, отметил он. Косвенным доказательством этого является рост отгрузок российской нефти в январе. Очевидно, что будь они действительно так велики, как рассказывают зарубежные информагентства, поставки бы сокращались, так как нефть выгоднее было бы перерабатывать и продавать на внутреннем рынке, пояснил эксперт. В этой связи планируемый уровень дисконта в основном отражает стоимость транспортировки до новых ключевых рынков, уточнил Гришунин. В предлагаемой системе налогообложения тем не менее есть недостаточно проработанный момент, добавил он. В частности, при резком изменении стоимости нефти дисконт остается фиксированной величиной, что может порождать перекосы.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова считает, что предлагаемая система расчета котировки Urals «вполне адекватна», потому что она позволит корректнее определять цену российской нефти и будет стимулировать компании сокращать дисконты. Это приведет к увеличению налогооблагаемой базы и принесет дополнительные доходы бюджету. По расчету Крыловой, нефтегазовые доходы бюджета в 2023 г. составят 7,8 трлн руб. при цене Brent в $84/барр. и Urals в $63/барр.
Текущий дисконт на Urals, отмечает Крылова, в моменте составляет $26/барр. при расчете на базисе CIF (cost, insurance, freight) и в Средиземном регионе. При этом на базе FOB в Приморске дисконт может быть больше, потому что в цене не учитывается страховка, доставка и перевалка.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что планы начать применять новую систему как можно скорее являются «относительно реальными». По его словам, из-за падения нефтегазовых доходов бюджета налоговые поправки «можно назвать неизбежными и довольно срочными».