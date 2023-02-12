Правительство согласовало скидку Urals к Brent при расчете налогов

Те уровни дисконта, которые публикуются в Argus, действительности не отражают совершенно, отметил он. Косвенным доказательством этого является рост отгрузок российской нефти в январе. Очевидно, что будь они действительно так велики, как рассказывают зарубежные информагентства, поставки бы сокращались, так как нефть выгоднее было бы перерабатывать и продавать на внутреннем рынке, пояснил эксперт. В этой связи планируемый уровень дисконта в основном отражает стоимость транспортировки до новых ключевых рынков, уточнил Гришунин. В предлагаемой системе налогообложения тем не менее есть недостаточно проработанный момент, добавил он. В частности, при резком изменении стоимости нефти дисконт остается фиксированной величиной, что может порождать перекосы.