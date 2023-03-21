Началось банкротство фармкомпании «Натива»Подмосковный арбитраж ввел в отношении нее процедуру наблюдения
Арбитражный суд Московской области признал требования фирмы «Новая Парадигма» о признании банкротом компании «Спектр», которая до июня 2022 г. называлась «Натива», и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. Соответствующее решение он принял 13 марта. Из материалов дела следует, что общий долг перед истцом составляет 141,7 млн руб., он уже включен в реестр требований кредиторов. Сам долг «Новая Парадигма» в начале июля 2021 г. выкупила по договору цессии у ООО «Мамонт фарм». 83,25% ООО «Спектр», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит самого обществу, оставшаяся доля – у генерального директора компании Виталия Воронкова. Ее выручка за 2021 г. составила 3,17 млрд руб., чистый убыток – 524,8 млн руб.
Ранее компания под названием «Натива» занималась регистрацией препаратов, находящихся под патентной защитой, например противоопухолевого средства нилотиниба (его выпускает международная Novartis AG, штаб-квартира которой находится в Швейцарии) и противоопухолевого сорафениба (немецкой Bayer). В итоге, как следует из базы арбитражных судов, к ней было подано в общей сложности 15 исков, связанных с охраной интеллектуальной собственности. В 2017 г. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск Novartis AG, запретив «Нативе» выпускать нилотиниб. А в июне 2022 г. иск на сумму 400,4 млн руб. к компании уже подала Bayer. Запрос в «Спектр» остался без ответа.
«Новая парадигма» вряд ли окажется крупнейшим кредитором фармкомпании, считает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, в реестр требований будут включены и долговые обязательства перед правообладателями препаратов, которые не получили компенсации за их использование. Кроме того, у «Спектра», вероятно, есть и долги перед банками, предположил он. К моменту переименования «Спектр» передала практически все регистрационные удостоверения на свои препараты другим компаниям, в том числе связанным с ней, сообщал ранее «Фармацевтический вестник».
В Государственном реестре лекарственных средств на 20 марта «Натива» указана в качестве производителя 11 препаратов. Регистрационные удостоверения на них, помимо самой компании, принадлежат еще семи фирмам – «Бисерно», «Фармстандарт-УфаВИТА», «АксельФарм», АРС, «Фармстандарт-лексредства», «Фармментал групп» и «Скан Биотек».
Передача прав на регистрационные удостоверения лекарств другим компаниям, возможно, связана с исками, которые пытаются предъявлять правообладатели к «Спектру», считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он предполагает, что такой механизм может использоваться для «ликвидации» одного из юридических лиц, чтобы начать работать уже через другие фирмы. Тот факт, что банкрот может оставить кредиторов ни с чем, продав или передав все ценные активы до подачи иска, является заблуждением, говорит Федюкин. Он напоминает, что большую часть таких сделок, совершенных в период, предваряющий банкротство, можно будет оспорить, а активы вернуть в конкурсную массу.