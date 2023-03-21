Началось банкротство фармкомпании «Натива»

Передача прав на регистрационные удостоверения лекарств другим компаниям, возможно, связана с исками, которые пытаются предъявлять правообладатели к «Спектру», считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он предполагает, что такой механизм может использоваться для «ликвидации» одного из юридических лиц, чтобы начать работать уже через другие фирмы. Тот факт, что банкрот может оставить кредиторов ни с чем, продав или передав все ценные активы до подачи иска, является заблуждением, говорит Федюкин. Он напоминает, что большую часть таких сделок, совершенных в период, предваряющий банкротство, можно будет оспорить, а активы вернуть в конкурсную массу.