РЖД напомнила, что БАМ и Транссиб не резиновые

РЖД напомнила, что БАМ и Транссиб не резиновыеКомпания жалуется на непоследовательность угольщиков при планировании перевозок
РЖД призывает клиентов и партнеров «проявлять больше ответственности» при организации грузовых перевозок на лимитирующих (наиболее загруженных) направлениях. Об этом компания заявила 22 марта 2023 г. в своем Telegram-канале.
Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что компания могла бы везти больше грузов, но для этого и другие участники перевозок «должны более тщательно планировать свою работу».
В частности, РЖД в релизе жалуются на «непоследовательность ряда угольных компаний», которые стали наращивать перевозки угля внутри страны вместо заявленных ранее экспортных объемов. Так, угольщики из Хакасии, отмечают РЖД, выиграли тендеры на поставку топлива для предприятий Бурятии. «По правилам такой груз при приеме к перевозке [по железной дороге] имеет больший приоритет», – отмечают в госкомпании. Из-за этого экспорт угля из Хакасии на восток снижается. «А вот бурятский уголь где родился, там не пригодился и массово идет за рубеж, используя свободные мощности Транссиба восточнее Улан-Удэ», – подчеркивают в РЖД.
Оперативные данные РЖД подтверждают изменение угольной логистики. За февраль на 13% к февралю 2022 г. увеличился экспорт угля из Бурятии и достиг 744 000 т, в то время как Хакасия почти на 21% нарастила погрузку угля в адрес российских потребителей - до 739 000 т.
Добычу угля в Хакасии ведут СУЭК, «Русский уголь» и УК «Разрез Степной». «Ведомости» направили запросы в эти компании.
В 2022 г. российский экспорт угля упал на 7%, заявлял в январе 2023 г. вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. В феврале 2023 г., согласно оперативным данным РЖД, экспорт угля вырос год к году на 5% и составил 16 млн т. Всего по сети РЖД было отправлено 29 млн т угля (+2%). Общая погрузка в феврале 2023 г. показала рост на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 г. до 97,2 млн т.
РЖД в своем сообщении также напоминает о проблемах с выгрузкой вагонов в портах Дальнего Востока и юга России («Ведомости» писали о проблемах с вывозом грузов из дальневосточных портов еще 23 августа 2022 г.). Для того чтобы дать портам возможность справиться с прибывающими вагонами и «не забивать все подъездные пути под завязку», РЖД вводила ограничения на отправку грузов. По словам представителя компании, ограничения на погрузку в направлении портов связаны в основном с проблемами выгрузки угля, нефтепродуктов, черных металлов. РЖД оценили суммарный «недогруз» в портах в более чем 400 000 т с начала марта этого года. Из них 221 000 т «потеряно в погрузке» на Дальнем Востоке, 193 000 т – на юге.
«Ведомости» направили запросы крупнейшим стивидорам.
Еще одна проблема, согласно заявлению РЖД, заключается в невозможности «в полной мере использовать провозную способность БАМа». По мнению госкомпании, магистральные локомотивы слишком долго простаивают в депо у частных сервисных компаний, что приводит к «досадным сбоям в доставке».
«Восточный полигон (БАМ и Транссиб. – “Ведомости”) не резиновый. При существующем ажиотажном спросе в перевозках и дефиците мощностей все, что не погружено сейчас, восполнить будет практически невозможно», – резюмируют в РЖД.
Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин указывает на «неоднозначную» ситуацию на сети РЖД. «Грузовладельцы дублируют свои заявки в надежде хоть что-то отгрузить, железнодорожники в условиях дефицита инфраструктуры вынуждены квотировать эти заявки», – продолжает он. Кроме того, по словам Иванкина, РЖД все еще ведет строительные работы на Восточном полигоне. «На этом фоне вести диалог без взаимных упреков сложно», – считает эксперт.
«Экспортеры угля могут в каждый момент находить более выгодные предложения на те или иные марки», – добавляет руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, обычно для внутреннего потребления уголь закупается у производителей с минимальным транспортным плечом.
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что в случае изменения направления доставки груза создается «дополнительная финансовая нагрузка на перевозчика». Эксперт предполагает, что заявление РЖД относительно погрузки угля свидетельствует о том, что ситуация «близка к критической», и может повлиять на перевозку и других грузов. Иванкин опасается, что на фоне дефицита провозных способностей железнодорожной инфраструктуры не весь экспортный объем угля удастся вывезти. «Для разрешения ситуации может потребоваться вмешательство государства», – заключает Баранов.
Проблемы с вывозом грузов по Восточному полигону обострились после начала СВО на Украине и введенных из-за нее антироссийских санкций. Они в частности, ограничили перечень товаров, который поставлялся в Европу,, и практически лишили российские суда возможности захода в европейские порты. Переориентация поставок основных сырьевых грузов на восток РФ привела к усилению конкуренции со стороны грузоотправителей за мощности железной дороги и портов.
В декабре 2022 г. глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о вывозе из региона в 2023 г. не менее 53,1 млн т угля в восточном направлении. А в декабре 2021 г. Путин согласился с предложением «закрепить в приоритетном порядке» на 2022 г. вывоз на восток 18 млн т угля из Хакасии и Бурятии (по 9 млн т из каждой республики, в квоту Хакасии входит 0,4 млн т поставок угля из Тувы).
С марта 2022 г. действуют временные правила очередности перевозок грузов, которые приняты взамен правил недискриминационного доступа (ПНД). Цель – разгрузить Восточный полигон от низкомаржинальных грузов, в первую очередь угля, который по условиям ПНД имел приоритет перед более маржинальными для РЖД товарами (металлами, нефтепродуктами, контейнерами и др.).
При этом претензии железнодорожников к срокам и качеству ремонта локомотивов сервисными компаниями, по словам Иванкина, выдвигаются «уже не первый год». «Учитывая, что эти компании осуществляют ремонт на мощностях, в свое время переданных от РЖД, целесообразно обсудить возврат данной услуги обратно к железнодорожникам», – резюмирует он.
В подготовке статьи участвовали Надежда Синцова и Василий Милькин