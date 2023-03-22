РЖД напомнила, что БАМ и Транссиб не резиновые

РЖД в своем сообщении также напоминает о проблемах с выгрузкой вагонов в портах Дальнего Востока и юга России («Ведомости» писали о проблемах с вывозом грузов из дальневосточных портов еще 23 августа 2022 г.). Для того чтобы дать портам возможность справиться с прибывающими вагонами и «не забивать все подъездные пути под завязку», РЖД вводила ограничения на отправку грузов. По словам представителя компании, ограничения на погрузку в направлении портов связаны в основном с проблемами выгрузки угля, нефтепродуктов, черных металлов. РЖД оценили суммарный «недогруз» в портах в более чем 400 000 т с начала марта этого года. Из них 221 000 т «потеряно в погрузке» на Дальнем Востоке, 193 000 т – на юге.