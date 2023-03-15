«Россетям» не хватает почти 200 млрд рублей на БАМ и Транссиб

«Россетям» не хватает почти 200 млрд рублей на БАМ и ТранссибПравительство пока не указало источники покрытия дефицита инвестпрограммы
Дефицит инвестпрограммы «Россетей» («Федеральная сетевая компания – Россети») на мероприятия по электрификации в рамках второго этапа развития Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб) составляет 198,8 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель сетевой компании.
Собеседник не уточнил, из каких источников может быть покрыта нехватка средств. «Группа «Россети» просит источники финансирования под инвестпрограмму с учетом необходимости выполнения национальных задач», – добавил он.
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