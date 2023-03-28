Henkel нашел покупателей на российские активы

Компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Назвать покупателя он отказался, сказав лишь, что «соглашение между сторонами пока не подписано». Источник, знакомый с деталями хода сделки, уверяет, что 11 заводов немецкой компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию подтвердили источник, близкий к фирме, которая также рассматривала покупку этих активов, а также один из консультантов по недвижимости.