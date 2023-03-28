Henkel нашел покупателей на российские активы

Henkel нашел покупателей на российские активыЕго 11 заводов могут купить акционеры «Фармстандарта» и инвесткомпания Kismet Capital
Компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Назвать покупателя он отказался, сказав лишь, что «соглашение между сторонами пока не подписано». Источник, знакомый с деталями хода сделки, уверяет, что 11 заводов немецкой компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию подтвердили источник, близкий к фирме, которая также рассматривала покупку этих активов, а также один из консультантов по недвижимости.
Два собеседника «Ведомостей» утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Один из них знает, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Собеседники «Ведомостей» уверяют, что после продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Сумму сделки они не назвали.