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Henkel нашел покупателей на российские активы

Его 11 заводов могут купить акционеры «Фармстандарта» и инвесткомпания Kismet Capital
Маргарита Соболь Мария Истомина
Немецкая Henkel планировала выручить за российские активы 673 млн евро, но, скорее всего, немецкий концерн получит в разы меньше / Евгений Разумный / Ведомости

Компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Назвать покупателя он отказался, сказав лишь, что «соглашение между сторонами пока не подписано». Источник, знакомый с деталями хода сделки, уверяет, что 11 заводов немецкой компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию подтвердили источник, близкий к фирме, которая также рассматривала покупку этих активов, а также один из консультантов по недвижимости.

Два собеседника «Ведомостей» утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Один из них знает, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Собеседники «Ведомостей» уверяют, что после продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Сумму сделки они не назвали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных