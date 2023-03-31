Российских рыбаков обвинили в экспорте браконьерской продукции в США

Российских рыбаков обвинили в экспорте браконьерской продукции в СШАОни считают это политическим давлением и нечестным способом конкуренции
Морепродукты на $466,2 млн, экспортированные российскими рыбопромышленниками в США в 2022 г., могли быть добыты в результате незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысел), то есть браконьерства. Такие выводы содержатся в исследовании американской экологической организации Oceana, специализирующейся на сохранности мирового океана. Отчет был опубликован 28 марта 2023 г.
Как утверждается в исследовании, до 23 июня 2022 г., когда были запрещены поставки из России в США рыбы, ракообразных, моллюсков и прочей продукции рыболовецкой отрасли, российские рыбопромышленники экспортировали в Штаты 24 000 т на $900 млн. При этом лишь 48,19% от объема прошли через Seafood Import Monitoring Program (SIMP) — систему прослеживания импортной рыбы, требующую предоставлять данные от места улова до поставок на рынок США. На основании этого аналитики Oceana делают выводы, что данная продукция могла быть добыта в результате незаконного промысла.
Российские рыбопромышленники сомневаются в адекватности исследования. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуру «Русской рыбопромышленной компании», «Русский краб», ГК «Норебо» и др.) Алексей Осинцев указывает, что в исследовании Oceana поставки через третьи страны практически причисляются к незаконному вылову. «Но экспорт российской рыбопродукции в США всегда осуществлялcя именно таким путем, а особенно после самозакрытия американского рынка для российских рыбаков», – говорит он.
Ключевым международным органом, призванным следить за соблюдением Кодекса ответственного рыболовства, является Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – FAO, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. FAO ведет индекс, указывающий средний уровень выполнения требований международных документов в сфере борьбы с ННН-промыслом. По словам Зверева, высший балл в индексе – 5, и он есть у России.
Осинцев добавляет, что все российские добывающие суда оснащены системы отслеживания, а при поставках на экспорт предоставляются сертификаты происхождения рыбной продукции, оформляется электронная ветеринарная сопроводительная документация, что гарантирует исключение неучтенной рыбной продукции.
В США подобные отчеты часто используются для борьбы за рынки сбыта, в том числе для формирования негативного фона вокруг конкурентов на экспортных рынках, считает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Он напоминает, что Россия и США – главные поставщики минтая: американские рыбаки в 2023 г. смогут добыть 1,475 млн т этой рыбы, российские – 2,06 млн т. При этом в начале апреля 2023 г. запланирован аудит российского промысла минтая в Беринговом море на соответствие требованиям международной экологической сертификации MSC. Без этого поставки в ЕС будут невозможны, говорит Буглак.
Выпуск доклада Oceana носит очевидный характер коммерческого лоббизма и направлен на подрыв репутации российской рыбопродукции на европейском рынке, считает Зверев. Он указывает, что результаты 2022 г. показывают, что честные способы конкуренции не помогают американским рыбакам. По данным ВАРПЭ, в прошлом году суммарный экспорт российской рыбопродукции в страны ЕС вырос на 57,6% до 940 млн евро. По итогам 2022 г. Россия обогнала США по экспорту филе минтая – 117 000 т против 84 000 т, свидетельствуют данные АДМ.
Представитель Росрыболовства заявил, что отсутствие части российской рыбной продукции в системе прослеживаемости, используемой США, не является основанием для спекуляций на предмет ННН-промысла. Собеседник добавил, что в России создан один из наиболее эффективных механизмов контроля за деятельностью рыболовных судов, в том числе и за счет межгосударственного взаимодействия.