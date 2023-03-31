Российских рыбаков обвинили в экспорте браконьерской продукции в США

В США подобные отчеты часто используются для борьбы за рынки сбыта, в том числе для формирования негативного фона вокруг конкурентов на экспортных рынках, считает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Он напоминает, что Россия и США – главные поставщики минтая: американские рыбаки в 2023 г. смогут добыть 1,475 млн т этой рыбы, российские – 2,06 млн т. При этом в начале апреля 2023 г. запланирован аудит российского промысла минтая в Беринговом море на соответствие требованиям международной экологической сертификации MSC. Без этого поставки в ЕС будут невозможны, говорит Буглак.