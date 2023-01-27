Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая

Россия нарастила не только производство, но и экспорт филе минтая – на 53,9% до 117 000 т. А внешние отгрузки американских рыбопромышленников, наоборот, снизились на 10,6% до 84 000 т, свидетельствуют данные АДМ. Общий мировой рынок филе минтая оценивается более чем в 400 000 т, указывает Зверев. Он добавляет, что до 2021 г. основная доля экспорта приходилась на Китай, который импортировал мороженную рыбу, перерабатывал ее в филе и экспортировал его в другие страны. Снижение производства мороженого минтая российскими рыбаками и их переориентация на филе привела к падению доли китайского минтая на мировом рынке, объясняет Зверев. По данным АДМ, в 2021 г. в Китае произвели 165 000 т. Данных за прошлый год в настоящий момент нет.