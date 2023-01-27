Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая

Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтаяНо до Китая отечественным рыбопромышленникам еще далеко
Российские рыбопромышленники в 2022 г. нарастили производство филе минтая на 16,8% до 139 000 т, свидетельствуют данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ; по собственным данным, объединяет 35 предприятий, обеспечивающих 41% мирового вылова этого вида рыбы). Это позволило им впервые в истории с момента наблюдения (начала 2000-х гг.) обогнать главного конкурента – США. Объем производства филе минтая в Штатах в 2022 г. сократился на 1,5% до 138 000 т, указывает президент АДМ Алексей Буглак. С 2015 г. объем производства в России вырос с 40 000 т в 3,5 раза, а в США снизился на 21,6% с 176 000 т, указывается в исследовании профильной ассоциации.
Минтай — наиболее распространенная рыба северной части Тихого океана. По данным National Fisheries Institute, общий объем мировой добычи по итогам 2022 г. составил 3,5 млн т, из них российскими рыбаками было выловлено 1,82 млн т, американскими — 1,25 млн т. Филе — наиболее востребованная продукция на рынке минтая, объясняет Буглак. С ним соглашается и замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. По его словам, применение этого продукта не ограничено, в отличие, например, от сурими (сырье для производства рыбной продукции) или фарша.
Нарастить производство в России удалось за счет модернизации и переоборудованию флота, считает Буглак. По его данным, если в 2020 г. в стране насчитывалось 30 судов, способных производить филе, то к прошлому году их количество выросло на 40% до 42 штук. Сенников добавляет, что производство филе минтая растет также из-за строительства объектов прибрежной переработки.
А вот рыбопромышленникам США не удалось нарастить производство рыбы из-за снижения вылова, продолжает Буглак. По данным National Fisheries Institute, объем добычи местными рыбаками в прошлом году снизился на 15,1% до 12,5 млн т. При этом в улове, по словам Баглака, была большая доля мелкой рыбы, непригодной для филе. Российский промысел был удачнее, говорит он.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что еще одной причиной роста производства филе минтая стал кризис сбыта этой рыбы в Китай. Он указывает, что в 2020 г. российские рыбопромышленники поставили туда 581 000 т минтая. Но после введения антиковидных мер и закрытия портов прямые поставки сократились в 2021 г. до 188 000 т. В результате российские компании вынуждены были менять свои производственные стратегии, логистику и искать новые рынки, что привело к снижению производства мороженного минтая и росту выпуска филе и фарша, считает Зверев.
Тем не менее по итогам 10 месяцев 2022 г. экспорт российского минтая в Китай почти достиг доковидного уровня — 483 300 т.
Россия нарастила не только производство, но и экспорт филе минтая – на 53,9% до 117 000 т. А внешние отгрузки американских рыбопромышленников, наоборот, снизились на 10,6% до 84 000 т, свидетельствуют данные АДМ. Общий мировой рынок филе минтая оценивается более чем в 400 000 т, указывает Зверев. Он добавляет, что до 2021 г. основная доля экспорта приходилась на Китай, который импортировал мороженную рыбу, перерабатывал ее в филе и экспортировал его в другие страны. Снижение производства мороженого минтая российскими рыбаками и их переориентация на филе привела к падению доли китайского минтая на мировом рынке, объясняет Зверев. По данным АДМ, в 2021 г. в Китае произвели 165 000 т. Данных за прошлый год в настоящий момент нет.
Сенников считает, что обогнать лидера — Китай — по объемам производства будет сложно: крупного минтая в экономической зоне России не так много, а из мелкого производить филе технически невозможно из-за ограничений оборудования. Китайские переработчики имеют возможность нанимать высококвалифицированных рабочих, которые производят филе минтая вручную, что обеспечивает хороший выход продукции, говорит Сенников. По его словам, в России такого количества рыбопереработчиков найти сейчас невозможно, особенно на Дальнем Востоке.
Для корректного сравнения объемов глубокой переработки недостаточно показателей только по филе, считает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании и ГК «Норебо») Алексей Осинцев. Объем добычи минтая в России выше, но в США на глубокую переработку приходится до 90% объемов добычи. У российских рыбопромышленников это показатель около 30%. Кардинальных подвижек стоит ожидать в 2023-2026 гг., когда будут введена большая часть судов-процессоров, строящихся в том числе по первому этапу программы инвестиционных квот, считает Осинцев.
Буглак указывает, что растет также и выпуск другой продукции глубокой переработки. Производство фарша в 2022 г. увеличилось на 55% до 28 000 т, сурими – в 7 раз до 16 700 т. Общий объем продукции из минтая с высокой добавленной стоимостью морского производства превысил 170 000 т, что на 38% превышает показатели предыдущего года. Данные National Fisheries Institute свидетельствуют, что в 2022 г. американские рыбопромышленники выпустили 363 630 т продукции глубокой переработки минтая.
Представитель Росрыболовства считает, что российская рыбная отрасль уходит от сырьевой направленности к производству продукции глубокой переработки. Это позволяет не только обеспечить внутренний рынок, но и эффективно развивать экспорт. Результат достигнут благодаря программе инвестиционных квот, по которой уже функционирует 23 новых рыбоперерабатывающих завода, говорит он.
Зверев, напротив, уверен, что инвестквоты существенно не повлияли на ситуацию, потому что к почти полусотне ведущих промысел и производящих филе рыбопромысловым судам добавилось всего два траулера, построенных по программе. Данные АДМ свидетельствуют, что на морскую переработку пришлось 120 000 т произведенного филе.