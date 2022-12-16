Экспорт минтая в Китай приблизился к доковидному уровню

Экспорт минтая в Китай приблизился к доковидному уровнюПоставки в эту страну за 10 месяцев выросли на 64%
Экспорт российского мороженого минтая (потрошеного, без головы) в Китай за 10 месяцев 2022 г вырос на 64% до 483 300 т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании и «Норебо») на основе статистики китайской таможни.
Объем экспорта этой рыбы приблизился к доковидному уровню, хоть полностью и не восстановился, говорит представитель АСРФ. За 10 месяцев 2019 и 2020 гг. в Китай было поставлено 581 000 т и 545 000 т соответственно. При этом всего на 14 декабря российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке 1,8 млн т минтая, сообщало ранее Росрыболовство.
Проблемы с экспортом в Китай через порты Далянь и Циндао начались в октябре 2020 г. после выявления китайской стороной возбудителя COVID-19 в образцах замороженной продукции из России. В ответ власти страны ввели дезинфекцию рыбы, поступающей на внутренний рынок. В итоге ограничения коснулись до 60% всего российского экспорта рыбной продукции. На ввоз Далянь и Циндао были открыты для российских рыбаков только в январе 2022 г.
Восстановление поставок минтая в Китай позволит предприятиям - добытчикам этой рыбы смягчить эффект шестикратного увеличения объема рентных платежей, установленных поправками в Налоговый кодекс в ноябре 2022 г., считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Кроме того, по его словам, прямые поставки снижают эксплуатационные издержки при экспорте, в том числе на переход судов в Южную Корею, прохождение там административных процедур и хранение продукции на местных складах.
Несмотря на рост отгрузок в Китай, говорить о полном восстановлении рынка пока рано, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Кроме того, как пережили почти два года локдауна китайские переработчики, для которых и поставляется российский минтай, сейчас сказать сложно, отмечает он. Зверев добавляет, что к тому же отгрузки восстанавливаются в натуральном выражении, тогда как в денежном не так все радужно из-за укрепления курса рубля.
Восстановление поставок в Китай – позитивный фактор, но важным моментом также является рост закупки российского филе минтая, указывает президент АРСФ Алексей Осинцев. За 9 месяцев текущего года Китай импортировал 3500 т такой продукции, что почти на 20% больше, чем было в три первых квартала прошлого года. Отрасли необходимо нарастить глубокую переработку в стране, а не оставлять добавленную стоимость за рубежом, уверен Осинцев.
Китай заинтересован именно в импорте мороженой рыбы для нужд собственной переработки, так что Зверев сомневается в перспективах поставок в страну филе минтая. По его словам, китайская перерабатывающая индустрия создавалась многие годы и заточена на производство продукции с последующим экспортом, кроме того, этих мощностей хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка. Импорт филе минтая для внутреннего потребления в КНР из России вырос, но все равно по итогам 2021 г. составил всего 7600 т, указывает Буглак. По его словам, это в 4 раза меньше потребления филе минтая в России.