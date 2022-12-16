Экспорт минтая в Китай приблизился к доковидному уровню

Китай заинтересован именно в импорте мороженой рыбы для нужд собственной переработки, так что Зверев сомневается в перспективах поставок в страну филе минтая. По его словам, китайская перерабатывающая индустрия создавалась многие годы и заточена на производство продукции с последующим экспортом, кроме того, этих мощностей хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка. Импорт филе минтая для внутреннего потребления в КНР из России вырос, но все равно по итогам 2021 г. составил всего 7600 т, указывает Буглак. По его словам, это в 4 раза меньше потребления филе минтая в России.