Рыбопромышленники просят субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон»

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП; объединяет компании, добывающие более 450 000 т водных биоресурсов, а также Владивостокский морской рыбный порт, Диомидовский рыбный порт и проч.) предлагает субсидировать перевозку рыбы и рыбной продукции автотранспортом с Дальнего Востока в иные регионы. Об этом говорится в письме АРПП полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу. «Ведомости» с этим документом ознакомились.