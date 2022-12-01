Рыбопромышленники просят субсидировать перевозку автотранспортом и отменить «Платон»Такие меры позволили бы стабилизировать цены, но их принятие маловероятно
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП; объединяет компании, добывающие более 450 000 т водных биоресурсов, а также Владивостокский морской рыбный порт, Диомидовский рыбный порт и проч.) предлагает субсидировать перевозку рыбы и рыбной продукции автотранспортом с Дальнего Востока в иные регионы. Об этом говорится в письме АРПП полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу. «Ведомости» с этим документом ознакомились.
Там также сказано, что для поддержки отрасли нужно, чтобы транспортным компаниям были предоставлены льготы в виде отмены для них системы «Платон». Представитель Трутнева получение обращения АРПП подтвердил, но от дальнейших комментариев отказался.
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