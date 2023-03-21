Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Минсельхоз больше не ставит задачу занять четверть европейского и американского рынков минтая и трески

В условиях санкций это оказалось невозможно
Алексей Полухин
Yuri Maltsev / Reuters

Минсельхоз хочет исключить из программы развития рыбохозяйственного комплекса цель по получению за счет экспорта российской продукции из минтая и трески 25% рынков Евросоюза, США и Канады. Не ставит он больше задачу и занять 10% рынка лосося в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это следует из документа, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов 20 марта 2023 г. Представители министерства и Росрыболовства планы по внесению изменений в программу подтвердили.

Представитель Минсельхоза пояснил, что экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии преобладал в структуре торговли рыбной продукцией последние десятилетия. Но в настоящий момент сбыт в отдельные регионы закрыт для российских рыбопромышленников. Рынок же стран АТР меняется и оценить его потенциал затруднительно, добавил собеседник «Ведомостей». Об этом же сообщил и представитель Росрыболовства.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных