Минсельхоз больше не ставит задачу занять четверть европейского и американского рынков минтая и трески

Минсельхоз хочет исключить из программы развития рыбохозяйственного комплекса цель по получению за счет экспорта российской продукции из минтая и трески 25% рынков Евросоюза, США и Канады. Не ставит он больше задачу и занять 10% рынка лосося в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это следует из документа, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов 20 марта 2023 г. Представители министерства и Росрыболовства планы по внесению изменений в программу подтвердили.