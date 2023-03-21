Минсельхоз больше не ставит задачу занять четверть европейского и американского рынков минтая и трески

Минсельхоз больше не ставит задачу занять четверть европейского и американского рынков минтая и трескиВ условиях санкций это оказалось невозможно
Минсельхоз хочет исключить из программы развития рыбохозяйственного комплекса цель по получению за счет экспорта российской продукции из минтая и трески 25% рынков Евросоюза, США и Канады. Не ставит он больше задачу и занять 10% рынка лосося в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это следует из документа, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов 20 марта 2023 г. Представители министерства и Росрыболовства планы по внесению изменений в программу подтвердили.
Представитель Минсельхоза пояснил, что экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии преобладал в структуре торговли рыбной продукцией последние десятилетия. Но в настоящий момент сбыт в отдельные регионы закрыт для российских рыбопромышленников. Рынок же стран АТР меняется и оценить его потенциал затруднительно, добавил собеседник «Ведомостей». Об этом же сообщил и представитель Росрыболовства.