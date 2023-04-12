Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать оборонному концерну «Алмаз-Антей»

Сейчас, по сути, прорабатывается передача бывшего завода Toyota в собственность «Алмаз-Антея», объясняет источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон проекта. По его словам, договоренности по выпуску E-Neva в Санкт-Петербурге пока «не положены на бумагу». Время до 2026 г. необходимо для улаживания юридических аспектов прав собственности российской стороны на актив японского концерна и подготовки к запуску производства, уточняет собеседник.