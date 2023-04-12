Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать оборонному концерну «Алмаз-Антей»В производство электрокроссовера E-Neva может быть вложено до 60 млрд рублей
Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова передало «РИА Новости».
По словам Мантурова, начало производства электрокроссовера E-Neva запланировано на 2026 г., а до этого есть возможность собирать на заводе Toyota машины других брендов, чтобы «раскачать само производство».
Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.
Потери Toyota от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации около 1900 сотрудникам при увольнении и обесценение активов, составили примерно $650 млн.
Производственная площадка японского концерна в конце марта 2023 г. была передана подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Тогда ведомство говорило, что прорабатывает возможности для скорейшего возобновления производства на этом заводе.
Государственное АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших предприятий ОПК, производит как средства ПВО, так и различную гражданскую продукцию. Но ранее к массовому гражданскому автопрому концерн отношения практически не имел. Впрочем, на сайте АО в разделе продукции указаны "коммунальные тротуароуборочные машины серии МК-1500М2".
«Ведомости» направили запрос в «Алмаз-Антей».
Ходовой макет электрокроссовера E-Neva был разработан петербургским Обуховским заводом (входит в «Алмаз-Антей») и впервые показан Мантурову в середине 2022 г. в Нижнем Новгороде. Предполагается, что среднеразмерный кроссовер в основной версии может быть укомплектован электрическим или газоэлектрическим двигателем мощностью до 435 л. с. Запас хода на одной зарядке составит около 460 км, максимальная скорость – почти 200 км/ч.
Сейчас, по сути, прорабатывается передача бывшего завода Toyota в собственность «Алмаз-Антея», объясняет источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон проекта. По его словам, договоренности по выпуску E-Neva в Санкт-Петербурге пока «не положены на бумагу». Время до 2026 г. необходимо для улаживания юридических аспектов прав собственности российской стороны на актив японского концерна и подготовки к запуску производства, уточняет собеседник.
Инвестиционная потребность проекта, по оценке источника, составляет порядка 60 млрд руб. До фактического начала выпуска электрокара на этой площадке могут выпускаться в том числе некоторые компоненты для нового седельного тягача разработки Обуховского завода, допускает он.
По словам другого источника, знакомого с проектом E-Neva, объем финансирования проекта и его сроки зависят от наличия своей площадки для производства электромобиля. Поэтому, отмечает собеседник, вопрос о получении площадки Toyota в собственность в данный момент рассматривается, но решение не принято.
Из всех концептов в автомобилестроении России за последние 4-5 лет проект «Алмаз-Антея» является лучшим с точки зрения организационно-методического подхода, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он отмечает, что бывший завод Toyota – это современное производство, где можно выпускать до трех моделей автомобилей без особой переналадки.
«Сам концепт E-Neva – газоэлектрическая версия, и это правильный подход для российских реалий. Представленные прототипы актуальны по дизайну, у них неплохая эргономика. В нынешней ситуации, при учете наличия на рынке свободных специалистов, у “Алмаз-Антея” есть возможность собрать хорошую команду для проекта», – полагает Бургазлиев.
В подготовке материала принимал участие Алексей Никольский