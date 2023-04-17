Турция увидела потенциал экспорта в Европу своего газа с черноморского шельфа

Турция увидела потенциал экспорта в Европу своего газа с черноморского шельфаСтрана может провести своповый обмен газом с Россией
Турция планирует экспортировать в Европу часть газа, который будет добываться на шельфовом месторождении Сакарья в Черном море, сообщил главный исполнительный директор компании Turkish Petroleum Мелих Хан Бильгин. Добыча газа на месторождении будет запущена 20 апреля 2023 г. По словам Бильгина, он видит у этого месторождения «хороший потенциал для европейского газового рынка» (цитата по Financial Times). «При существующих рыночных условиях, я думаю, у нас не возникнет никаких трудностей с поиском клиентов», – добавил он.
На шельфе Черного моря вдоль побережья Турции, по данным Turkish Petroleum, обнаружено до 710 млрд куб. м извлекаемого природного газа. Большая часть этого объема находится на месторождении Сакарья. Турецкая компания разрабатывает месторождение совместно с консорциумом, в который входят американская нефтесервисная компания Schlumberger и британская Subsea 7. Бильгин рассказал, что в сентябре, когда будут введены в эксплуатацию еще семь скважин, добыча газа на Сакарье достигнет 10 млн куб. м в сутки. Он надеется, что добыча выйдет на уровень 40 млн куб. м в сутки к 2028 г., когда месторождение будет работать на полную мощность. Бильгин также признал, что скидки на российские энергоносители способствовали росту бизнеса Turkish Petroleum, и подчеркнул, что Турция продолжает углублять торговые отношения с Россией.
13 апреля Бильгин заявлял ТАСС, что месторождение Сакарья будет задействовано в проекте по созданию турецкого газового хаба, но Турция все равно продолжит импортировать газ. Он пояснял, что сейчас Турция на 99,5% зависит от импорта газа из-за рубежа. При этом начало добычи на Сакарье поможет снизить эту зависимость на 15% до конца 2023 г. на первой фазе, а на второй фазе осуществления проекта – на 35%.
Сейчас Турция является импортером газа. По данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в 2022 г. страна импортировала 54,7 млрд куб. м газа – на 7% меньше, чем в 2021 г. Трубопроводные поставки газа из России сократились на 18% до 21,6 млрд куб. м. Поставки российского газа в Турцию идут по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Вторым по величине экспортером газа в Турцию в 2022 г. был Иран – 9,4 млрд куб. м, третьим – Азербайджан (8,7 млрд куб. м).
Идею создать газовый хаб в Турции предложил президент России Владимир Путин в октябре 2022 г. По его словам, в этот хаб можно было бы перенаправить выпавший объем экспорта, который ранее Россия поставляла через «Северный поток». Путин пояснял, что речь может идти о строительстве еще одного газопровода и о создании в Турции хаба, через который топливо будет поставляться в третьи страны. Власти Турции проявили большой интерес к проекту. В феврале министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщал, что работы по созданию хаба близки к завершению, а первая торговая операция может пройти в 2023 г.
Идея о создании хаба в Турции была выдвинута на фоне резкого снижения трубопроводного экспорта российского газа в Европу в 2022 г. В мае Украина перестала прокачивать российский газ через одну из двух газоизмерительных станций. Затем с июня начали падать поставки через «Северный поток» из-за проблем с оборудованием Siemens Energy, а в конце августа экспорт по этому трубопроводу прекратился полностью. Уже в сентябре обе нитки «Северного потока» и одна нитка не запущенного «Северного потока – 2» пострадали в результате диверсии. Сейчас поставки газа из России в Европу продолжаются через территорию Украины (заявка «Газпрома» на 17 апреля составила 40,8 млн куб. м) и через ответвление от «Турецкого потока» (по последним доступным данным, 11 апреля было поставлено 35,5 млн куб. м).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что для России основной интерес в проекте газового хаба представляют своповые поставки с Турцией. По его мнению, препятствием для прямых поставок может стать заинтересованность других стран в экспорте газа через Турцию в Европу, например, Азербайджана и Туркмении. По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, Азербайджан, как и Иран, может участвовать в своповых поставках газа с Турцией наравне с Россией. По ее оценке, Турция потенциально может экспортировать 30-40 млрд куб. м газа в год.