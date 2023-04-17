Турция увидела потенциал экспорта в Европу своего газа с черноморского шельфа

На шельфе Черного моря вдоль побережья Турции, по данным Turkish Petroleum, обнаружено до 710 млрд куб. м извлекаемого природного газа. Большая часть этого объема находится на месторождении Сакарья. Турецкая компания разрабатывает месторождение совместно с консорциумом, в который входят американская нефтесервисная компания Schlumberger и британская Subsea 7. Бильгин рассказал, что в сентябре, когда будут введены в эксплуатацию еще семь скважин, добыча газа на Сакарье достигнет 10 млн куб. м в сутки. Он надеется, что добыча выйдет на уровень 40 млн куб. м в сутки к 2028 г., когда месторождение будет работать на полную мощность. Бильгин также признал, что скидки на российские энергоносители способствовали росту бизнеса Turkish Petroleum, и подчеркнул, что Турция продолжает углублять торговые отношения с Россией.